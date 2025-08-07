ราคาหุ้นบริษัทชิปทั่วเอเชียร่วงกราว เว้นรายใหญ่ที่ลงทุนหนักในสหรัฐฯ

เอเจนซีส์ – คำขู่รีดภาษีเซมิคอนดักเตอร์ 100% ของทรัมป์ถล่มราคาหุ้นบริษัทชิปทั่วเอเชียในวันพฤหัสบดี (7 ส.ค.) ยกเว้นยักษ์ใหญ่ทีซีเอ็มเอสและซัมซุง ที่ผู้นำสหรัฐฯ ประกาศยกเว้นเนื่องจากมีแผนลงทุนมหาศาลในอเมริกา
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเตือนเมื่อวันพุธ (6 ส.ค.) ว่าจะเก็บภาษีชิปและเซมิคอนดักเตอร์ประมาณ 100% ยกเว้นบริษัทที่เข้าไปสร้างโรงงานผลิตในอเมริกา อย่างไรก็ดี เขาไม่ได้ระบุว่า ภาษีใหม่นี้จะมีผลเมื่อใด
คำเตือนนี้ออกมาก่อนที่อเมริกาจะเริ่มบังคับใช้ภาษีศุลกากรใหม่กับนับสิบประเทศในวันพฤหัสบดี และท่ามกลางการแข่งขันพัฒนาชิปไฮเอนด์สำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ทั่วโลก
ราคาหุ้นบริษัทชิป รวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์ผลิตชิปทั่วเอเชียพร้อมใจดิ่งลงในวันพฤหัสบดี ยกเว้นทีเอสเอ็มซี ผู้รับจ้างผลิตชิปที่มีลูกค้าระดับแอปเปิลและอินวิเดีย ที่ราคาพุ่งขึ้นเกือบ 5% หลังจากหลิว ชิน-ชิง ประธานสภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวัน แถลงต่อรัฐสภาว่า ทีเอสเอ็มซี ซึ่งเป็นผู้ส่งออกหลักของไต้หวันและมีโรงงานหลายแห่งในอเมริกา จะได้รับยกเว้นภาษีศุลกากร และเสริมว่า บริษัทชิปบางแห่งของไต้หวันจะต้องเสียภาษี 100% แต่ตั้งข้อสังเกตว่า คู่แข่งก็ต้องจ่ายเท่านี้เช่นเดียวกัน
ทีเอสเอ็มซีที่กำลังเพิ่มการผลิตในแอริโซนานั้น ประกาศแผนลงทุนมูลค่าถึง 165,000 ล้านดอลลาร์ในอเมริกา ซึ่งจะเป็นการลงทุนโดยตรงของต่างชาติรายเดียวที่มีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์อเมริกา
ราคาหุ้นซัมซุงที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นโซล และกำลังปั๊มเงินเข้าสู่อเมริกานับพันล้านดอลลาร์เช่นเดียวกัน พุ่งขึ้นกว่า 2% ขณะที่เอสเค ไฮนิกซ์ คู่แข่งร่วมชาติบวกกว่า 1%
อลิเซีย การ์เซีย-เฮอร์เรโร หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำเอเชีย-แปซิฟิกของเนติซิส ชี้ว่า เซมิคอนดักเตอร์ไฮเอนด์จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบหนักคือผู้ผลิตชิปโลว์เอนด์ ซึ่งรวมถึงบริษัทในมาเลเซียหรือจีน
แอริซา หลิว นักวิจัยอาวุโสด้านเซมิคอนดักเตอร์ของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งไต้หวัน มองว่า การประกาศของทรัมป์จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในอนาคต หลิวเสริมว่า เนื่องจากอเมริกาเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดของโลกในด้านเอไอและการประมวลผลประสิทธิภาพสูง ดังนั้น ความเคลื่อนไหวนี้จะส่งผลกระทบอย่างมากกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลขั้นสูง ยกเว้นซัมซุงและทีเอสเอ็มซี
นอกจากนั้น บริษัทที่เกี่ยวข้องกับแอปเปิล อาทิ ฟ็อกซ์คอนน์ และเพกาตรอน ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างผลิตชิปชั้นนำในไต้หวันทั้งคู่ ยังได้อานิสงส์ หลังจากแอปเปิลประกาศว่า จะลงทุนอีก 100,000 ล้านดอลลาร์ในอเมริกา รวมกับแผนการเดิมเป็น 600,000 ล้านดอลลาร์ภายใน 4 ปี
ขณะเดียวกัน เฟลิกซ์ ลี นักวิเคราะห์ของมอร์นิงสตาร์ เชื่อว่า แม้ทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีชิปสูงลิบ แต่สุดท้ายอาจยอมลดลงเช่นเดียวกับภาษีศุลกากรตอบโต้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งขึ้น เนื่องจากสินค้าเหล่านี้หลายอย่างมีชิปเป็นส่วนประกอบ
การประกาศของทรัมป์มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่อเมริกาจะเริ่มบังคับใช้ภาษีศุลกากรตอบโต้อัตราใหม่กับประเทศคู่ค้าทั่วโลก ขณะที่นักลงทุนกำลังจับตาการเจรจาระหว่างทำเนียบขาวกับนิวเดลี ที่เมื่อวันพุธ ทรัมป์เพิ่งประกาศรีดภาษีเพิ่มอีก 25% เป็น 50% โทษฐานที่ยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซีย รวมถึงการเจรจาระหว่างอเมริกากับสวิตเซอร์แลนด์ที่ถูกรีดภาษีหนักถึง 39%