"อินเดีย" สั่งให้แอร์ใหม่ขายในแดนภารตะต้องตั้งอุณหภูมิต่ำสุดที่ 20C หวังประหยัดไฟฟ้า

เอพีรายงานวันจันทร์(14 ก.ค)ว่า รัฐมนตรีพลังงานอินเดียได้เสนอกฎหมายในมิถุนายนที่ผ่านมากำหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ออกจำหน่ายภายในประเทศจะต้องเปลี่ยนให้อุณหภูมิต่ำสุดมาอยู่ที่ 20 C.เจ้าหน้าที่อินเดียตั้งความหวังว่าการเปลี่ยนแปลงค่าอุณหภูมิขั้นต่ำสูงขึ้น 3 องศาจากแต่เดิม 17 C มาอยู่ที่ 20 C นี้จะช่วยสามารถประหยัดพลังงานได้ในประเทศที่มีการจำหน่ายแอร์ที่ถูกมองว่าเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดอินเดียมีประชากรกว่า 1.4 พันล้านดกอลลาร์และเครื่องปรับอากาศ 10 ล้านเครื่อง – 15 ล้านเครื่องถูกจำหน่ายออกไปต่อปีจากการที่รายได้และความเป็นอยู่แบบในเมืองเพิ่มขึ้นพร้อมไปกับสภาพอากาศที่สูงขึ้นทุกปีเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศโลกอ้างอิงจากฮีทวอชซึ่งเป็นองค์กรเฝ้าติดตามฮีทเวฟและสภาพอากาศร้อนในอินเดียเปิดเผยว่า ในปี 2024 มีผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดจำนวน 733 คนใน 17 รัฐทั่วประเทศ และมีจำนวนกว่า 40,000 คนล้มป่วยเนื่องมาจากฮีทสโตรกหรือเกี่ยวข้องกับอากาศร้อนจัดฮีทวอชรายงานว่า 37 เมืองทั่วอินเดียมีรายงานพบอุณหภูมิสูงเกิน 45 C.สื่อเดอะไวร์ของอินเดียรายงานเมื่อวันที่ 22 มิ.ยที่ผ่านมา โดยอ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดียพบว่า กุมภาพันธ์ปีนี้ถือเป็นเดือนที่มีอุณภูมิสูงสุดในรอบ 125 ปีและการศึกษาชี้ว่า ระหว่างปี 2001 – ปี 2019 ฮีทเวฟได้ทำให้ชาวแดนภารตะเสียชีวิตไปเกือบ 20,000 คนเอพีรายงานต่อว่า บรรดาผู้เชี่ยวชาญพลังงานต่างออกมาวิจารณ์ต่อมาตรการปรับค่าขั้นต่ำแอร์นั้นถึงแม้จะดูว่าสร้างสรรค์ แต่ได้แนะนำว่าหากกระทรวงจะกำหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ออกจำหน่ายต้องมีคุณสมบัติให้ประหยัดไฟนั้นจะดูตรงจุดมากกว่ารัฐมนตรีพลังงานอินเดีย มาโนฮาร์ ลัล คัตตาร์ (Manohar Lal Khattar) ได้เปิดเผยว่า มาตรการแอร์ขั้นต่ำ 20C จะมีผลบังคับใช้ในไม่ช้าแต่ไม่ยอมเปิดเผยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดเอพีรายงานว่า ประชาชนอินเดียออกมาแสดงความเห็นต่อแอร์ 20C. ทั้งบวกและลบซึ่งความต้องการทางพลังงานจะพุ่งสูงในฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิบางส่วนของประเทศสูงถึง 51 C ไม่ต่างจากตะวันออกกลางแต่หากว่านิวเดลียังไม่สามารถบังคับใช้มาตรการใหม่ได้ อินเดียอาจต้องเผชิญกับปัญหาขาดพลังงานภายในปีหน้าหนึ่งในประชาชนที่เห็นด้วยกับมาตรการกำหนดให้แอร์ต้องมีอุณหภูมิต่ำสุดที่ 20C ซูร์จีต ซิงห์ นักธุรกิจในกรุงนิวเดลีแสดงความเห็นกับเอพีว่า การให้แอร์อยู่ที่อุณหภูมิต่ำสุดที่ 17C.เหมือนข้อกำหนดปัจจุบันนั้น “ไม่มีความจำเป็น”พร้อมเสริมว่า “ผู้คนสมัยนี้ติดสบายจนเกินไป” และชี้ต่อว่าในหลายเมืองได้ลงทุนปลูกต้นไม้เพื่อต่อสู้ความร้อนในเมืองเป็นทางเลือก