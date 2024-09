ทีวีอเมริกันชื่อดัง The Tonight show ของ Jimmy Fallon เปิดฟรีโหวตเลือกตั้ง “หมูเด้ง” ชนะขาดเหนือ “ทรัมป์-แฮร์ริส” ได้เป็นปธน.สหรัฐฯ PETA จวกสวนสัตว์เขาเขียวใช้ฮิปโปแคระกักขังเพื่อหารายได้

องค์กรต่อสู้เพื่อสิทธิสัตว์ PETA ที่มีฐานอยูในสหรัฐฯออกแถลงการณ์วันอังคาร(24 ก.ย)บนเฟซบุ๊กถึงปรากฎการณ์สตาร์ดอมของ “หมูเด้ง” ฮิปโปแคระจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวของไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในเวลานี้ โดยในแถลงการณ์มีใความว่าและกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังมีภาพอินโฟกราฟฟิกแสดงภาพหมูเด้งที่มีข้อความว่าและกล่าวต่อว่าPETA ได้กล่าวไปถึงปัญหาของหมูเด้งจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่มีรายงานฉีดน้ำใส่และโยนสิ่งของใส่ฮิปโปแคระวัย 2 เดือน โดยชี้ว่า แสดงให้เห็นว่าชีวิตของหมูเด้งตกอยู่ในความเสี่ยง และในเวลานี้ชีวิตของฮิปโปแคระ หมูเด้ง ต้องโชว์ตัวด้วยระยะเวลาสั้นต่อหน้าสาธารณะที่ตรึงเครียดอย่างไรก็ตามหมูเด้งในเวลานี้ยังคงเป็นซุปตาร์โด่งดังไปทั่วโลก ล่าสุดรายการชื่อดังทางสถานีโทรทัศน์ MSNBC ของสหรัฐฯ The Tonight show starring Jimmy Fallon ของ จิมมี แฟลลอน (Jimmy Fallon) ได้โพสต์ล้อเลียนการเลือกตั้งสหรัฐฯที่กำลังงวดเข้ามาทางรายการได้ล้อเลียนแอบทำโพลเลือกตั้งสหรัฐฯเวอร์ชันหมูเด้ง หรือโพลหมูเด้งบนแพลตฟอร์ม X ในวันพฤหัสบดี(26) เป็นโพลสอบถามชาวอเมริกันว่า จะโหวตเลือกใคร พบว่า “หมูเด้ง” นำโด่งชนะขาดได้ไป 93% ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทิ้งห่างผู้สมัครพรรคเดโมแครต รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กมลา แฮร์ริส ที่ได้ไป 4% ส่วนผู้สมัครพรรครีพับลิกัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ไป 3%หมูเด้งยังสามารถเรียกรอยยิ้มรายวันไปทั่วโลกโซเชียลเมื่อบริษัทแพลตฟอร์ม X ส่งมีมอารมณ์หมูเด้งทวีตรายวันเป็นภาพอริยาบทสุดคิ้วของฮิปโปแคระแก้มชมพูพร้อมแคปชันโดนใจ เป็นต้นว่า “เพิ่งนึกได้ว่านี่มันแค่วันอังคาร” หรือ “รู้สึกยังไงที่ได้โพสต์”หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สรายงานวันอังคาร(24)ถึงหมูเด้ง ฮิปโปแคระที่กำลังขโมยหัวใจไป (และกัดผู้ดูแล) (A Pygmy Hippo Is Stealing Hearts (and Biting Zookeepers)) ได้กล่าวว่า หมูเด้งทำให้นิยามความงามเปลี่ยนไป โดยรายงานว่าหนึ่งในผู้จัดรายการทีวีโชว์ Today Show ชื่อดังทางสถานี NBC พูดถึงหมูเด้งว่า เป็นผู้เปลี่ยนนิยามความงามไปโฮดา ค็อตบ์(Hoda Kotb) หนึ่งในผู้จัดร่วมของรายการที่กำลังจะเกษียณพูดถึงฮิปโปแคระจากไทยว่า เป็นสาวคนใหม่ที่กำลังร้อนแรงมากที่สุดบนโลกใบนี้ พร้อมแสดงความเห็นว่า หมูเด้งทำให้มาตรฐานความงามเปลี่ยนไป จากการที่เธอนั้นมีแก้มอ้วนยุ้ยสีชมพู และสัดส่วนทรงมันฝรั่งที่โดดเด่นเอเอฟพีรายงานว่า ฮิปโปแคระ หมูเด้ง ดีวาของไทยสามารถทำให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีรายได้สูงถึง 19.2 ล้านบาทหรือราว 590,000 ดอลลาร์ จากการจำหน่ายบัตรเริ่มตั้งแต่กันยายนมาจนถึงวันพุธ(25) สูงกว่า 4 เท่าของระยะเวลาเดียวกันปีที่แล้ว ผู้ชมจากทั่วโลกต้องเข้าคิวต่อแถวนานหลายชั่วโมงเพื่อชมความน่ารักของหมูเด้งที่มีกำหนดเวลา 5 นาทีเท่านั้นและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เปิดตัวเสื้อยืดหมูเด้ง 300 บาทต่อตัวหรือราว 9 ดอลลาร์และปัจจุบันมีเฉพาะที่สวนสัตว์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการไลฟ์สตรีมสดหมูเด้งให้ชมสำหรับแฟนๆที่ไม่สามารถมาที่สวนสัตว์ได้