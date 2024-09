แกรนท์ ธอนตัน ผนึกกำลังหอการค้าอังกฤษและหอการค้าอเมริกัน เตรียมจัดงานประชุม “ภาวะผู้นำกล้าหาญในยุคเอไอ”

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.แกรนท์ ธอนตัน ร่วมกับหอการค้าอังกฤษ-ไทย (BCCT) และหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) จะจัดการประชุมในหัวข้อ “Courageous Leadership in the Age of AI” ขึ้น ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งวัน ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้บริหารระดับสูง เจ้าของธุรกิจ และผู้นำรุ่นใหม่กว่า 300 ท่านเข้าร่วมงานเพื่อสำรวจและทำความเข้าใจความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างการเป็นผู้นำและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การประชุมนี้จะแบ่งการอภิปรายและกิจกรรมออกเป็นหลายส่วน อาทิ การบรรยายของวิทยากรหลัก การเสวนาโดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญ และการจัดเวิร์คชอปที่เน้นการโต้ตอบและการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำไปใช้นำทางและประสบความสำเร็จในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AIแกรนท์ ธอนตัน มุ่งเป้าเพิ่มศักยภาพผู้นำในยุค AIเอียน แพสโค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของแกรนท์ ธอนตัน กล่าวด้วยความกระตือรือร้นเกี่ยวกับการจัดการประชุมครั้งนี้ว่า “ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังพลิกโฉมวิถีชีวิตทั้งในด้านส่วนตัวและการทำธุรกิจอย่างรวดเร็ว การเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และกล้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน การประชุมนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้นำในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก AI แต่ยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการนำพาองค์กรด้วยหลักคุณธรรมในยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย การประชุมครั้งนี้เป็นการจับมือร่วมกันระหว่างองค์กรชั้นนำ เพื่อสร้างความสนใจและส่งเสริมการพัฒนาผู้นำในยุคที่ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิตและธุรกิจ”เกร็ก วัตคินส์ (Greg Watkins) ผู้อำนวยการบริหาร หอการค้าอังกฤษ-ไทย ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก AI ว่า “ยุคของ AI ทำให้เราได้รับทั้งโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนและความท้าทายที่มีนัยสำคัญไปพร้อมกัน การจัดการประชุมเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือ รวมไปถึงการแบ่งปันความรระหว่างบรรดาผู้นำทางธุรกิจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพวกเราทุกคนในการนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญและมั่นใจ”โดยไฮไลท์สำคัญของการประชุมครั้งนี้คือ CXO Perspective – Panel Discussion เวทีซึ่งผู้นำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะมาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ธุรกิจ การดำเนินงาน และบทบาทของผู้นำ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ AI เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การรับมือกับความท้าทายในการนำ AI มาใช้ และการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้นำในอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแนวทางสำหรับการเตรียมความพร้อมของบุคลากร และการสำรวจศักยภาพของ AI ในการส่งเสริมความยั่งยืนและเป้าหมาย ESG เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ในธุรกิจทั้งนี้ วิทยากรที่เข้าร่วมการเสวนา ได้แก่• คุณณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บัซซี่บีส์ (Buzzebees)• คุณธนวัต สุตันติวร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท บิทาซซ่า (Bitazza)• ดร.โกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD• คุณอาร์ชวัส เจริญศิลป์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีทราน (ETRAN)• คุณอมฤต เจริญพันธ์ กรรมการบริหารภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก INNOVERA.AI• คุณไมเคิล แกลนซี กรรมการผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย บริษัทบริการและที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ เจแอลแอล (Jones Lang LaSalle)งานนี้จะมีวิทยากรที่หลากหลายและการเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่การเป็นผู้นำ ไปจนถึงบทบาทของ AI ในการพัฒนาเกม การเรียนรู้ และการเสริมสร้างทีม ไฮไลท์ของงานประกอบด้วย• The Great AI Gatsby: เปลี่ยนนวัตกรรมให้เป็นกำไร โดย Manoj Menon ผู้ก่อตั้ง Twimbit• Mastering Leadership: สร้างกำไรด้วยประสาทวิทยาศาสตร์และ AI โดย ดร.อาวี รัตนะเสนซีอีโอของ Dr. Avi Global• Leading with Courage, Compassion, and AI: อนาคตของการเป็นผู้นำที่ทรงพลังโดย Jonathan Low• เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในยุค New Normal โดย Scott Friedman, Global Speaking Fellowและอดีตประธานสมาคมวิทยากรแห่งชาติ (NSA)รายละเอียดของงานประชุมวันที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 9.00 – 17.15 น. โรงแรมไฮแอท รีเจนซี กรุงเทพ สุขุมวิทผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่: https://members.bccthai.com/bcct/asp/eventdetail.asp?EventID=4427&SponsorID=-1