‘สงครามเทค’ของ ‘สหรัฐฯ’ ตามรังควาญ‘นักศึกษาจีน’จนถึง‘เนเธอร์แลนด์’

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ www.atimes.com)30/07/2024เนเธอร์แลนด์จะสูญเสียผู้มีความรู้ความสามารถระดับท็อปในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ถ้าประเทศนี้ยังคงบังคับใช้มาตรการตรวจสอบด้านความมั่นคงแห่งชาติกับพวกนักศึกษาจีนที่สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของพวกเขา รายงานของสื่อภาครัฐของจีน และพวกคอมเมนเตเตอร์แนวทางชาตินิยมของแดนมังกร ต่างกล่าวยืนกรานเช่นนี้ในสงครามเทคที่สู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันรอบล่าสุดนี้การแสดงความคิดเห็นของทางฝ่ายจีนเหล่านี้ ปรากฏออกมาหลังจาก โรเบิร์ต-แจน สมิตส์ (Robert-Jan Smits) ประธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไอนด์โฮเฟน (Eindhoven University of Technology) ของเนเธอร์แลนด์ บอกกับสื่อบลูมเบิร์กเมื่อเดือนกรกฎาคมว่า เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำเนเธอร์แลนด์ได้ตั้งคำถามกับเขาในเรื่องทำไมมหาวิทยาลัยของเขาจึงมีนักศึกษาที่มาจากประเทศจีนมากมายเช่นนี้สมิตส์กล่าวว่ามีการบังคับใช้ข้อจำกัดบางอย่างบางประการไปเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในเรื่องการอนุญาตให้นักศึกษาเข้าถึงเทคโนโลยีอ่อนไหวระดับสุดยอดของประเทศ มหาวิทยาลัยไอนด์โฮเฟนแห่งนี้ ตั้งอยู่ห่างประมาณ 8 กิโลเมตรจากสำนักงานใหญ่ระดับโลกของบริษัท ASML ผู้ผลิตและซัปพลายเออร์รายใหญ่ที่สุดในโลก ในเรื่องพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำชิประดับก้าวหน้าบลูมเบิร์กระบุด้วยว่า กว่าหนึ่งในสี่ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไอด์โอเฟนเป็นนักศึกษานานาชาติ ทว่ารายละเอียดยิ่งขึ้นของตัวเลขนี้ (เช่น เป็นนักศึกษาจีนจำนวนเท่าใด) เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาได้จากข้อมูลสาธารณะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ASML แถลงว่าจะขยายความร่วมมือที่มีอยู่กับมหาวิทยาลัยไอนด์โฮเฟนออกไปอีกในตลอดช่วงทศวรรษหน้า โดยผ่านการลงทุนเป็นจำนวน 80 ล้านยูโร (87 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการฝึกอบรมของทางมหาวิทยาลัยในสาขาต่างๆ ซึ่งรวมถึง ฟิสิกส์พลาสมา (plasma physics), วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (mechatronics), ทัศนศาสตร์ (optics), และ ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอง ก็วางแผนการจะลงทุนเป็นเงินกว่า 100 ล้านยูโร เพื่อจัดสร้าง “ห้องคลีนรูม” (cleanroom) หรือก็คือสภาพแวดล้อมที่ปราศจากฝุ่น ขึ้นมา เพื่อใช้ในการวิจัยกระบวนการผลิตชิปในโรงงาน รวมทั้งให้ความอุดหนุนทางการเงินแก่โครงการนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยในระยะเวลา 10 ปีต่อจากนี้ไปเนเธอร์แลนด์นั้น ตกอยู่ในสภาพกำลังถูกตรึงแน่นอยู่ตรงกลางสมรภูมิสงครามเทคระหว่างสหรัฐฯ-จีนอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆ เลย เมื่อปี 2019 สหรัฐฯได้ขอร้องรัฐบาลดัตช์ให้ยุติการอนุญาตส่งออกเครื่องจักรพิมพ์ลายบนแผ่นชิปที่ใช้เทคโนโลยีเอ็กซ์ตรีม อัลตราไวโอเลต (extreme ultraviolet หรือ EUV) อันล้ำยุคไปยังประเทศจีน การที่สหรัฐฯสามารถมีส่วนมีเสียงในประเด็นนี้ได้ เนื่องจากสหรัฐฯเป็นเจ้าของสิทธิบัตรสำคัญมากบางชิ้นที่จำเป็นสำหรับการผลิตเครื่องจักรระบบ EUVเมื่อปราศจากเครื่องจักรพิมพ์ลายบนแผ่นชิประดับ EUV พวกผู้ผลิตชิปจีนก็มีศักยภาพเพียงแค่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับ 7 นาโนเมตร ออกมาเท่านั้น ไม่สามารถทำชิปขนาดเล็กกว่านั้น ซึ่งพวกแอปพลิเคชั่นรุ่นก้าวหน้าขึ้นไปจำเป็นต้องใช้เป็นตัวให้พลัง เวลาเดียวกัน พวกบริษัทไต้หวันและเกาหลียังกำลังก้าวหน้าต่อไปถึงขั้นทำชิประดับ 2-3 นาโนเมตรกันแล้ว ซึ่งถือว่านำหน้าชิป 7 นาโนเมตรไปราว 2-3 เจนเนอเรชั่นทีเดียว“ASML มีเทคโนโลยี EUV ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับก้าวหน้าที่ประเทศของเราต้องการอย่างเร่งด่วน” คอลัมนิสต์ที่ตั้งฐานอยู่ในมณฑลเหอหนานรายหนึ่งเขียนเช่นนี้ในข้อเขียนซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม “สหรัฐฯรู้ดีว่าประเทศเรายังอ่อนแอมากในเรื่องนี้ ดังนั้น พวกเขาจึงรบเร้าเนเธอร์แลนด์ให้ใช้มาตรการปิดล้อมทางเทคโนโลยีใส่เรา”คอลัมนิสต์ผู้นี้บอกว่า จนถึงตอนนี้เนเธอร์แลนด์ได้บังคับใช้มาตรการจำกัดเข้มงวดบางประการในการรับนักศึกษาจีน ตลอดจนในการเลือกเรียนวิชาของนักศึกษาจีนที่เข้ามหาวิทยาลัยดัตช์ได้แล้ว เขาระบุว่าพวกนักศึกษาจีนในเนเธอร์แลนด์ได้กลายเป็นเหยื่อโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวของสงครามเทคระหว่างสหรัฐฯ-จีนไปเสียแล้ว และกล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐฯกำลังก่อกวนขัดขวางความร่วมมือระดับโลกในด้านการศึกษา, การฝึกอบรม, และการกระจายผู้มีความรู้ความสามารถ โดยใช้ข้ออ้างบังหน้าว่ากำลังปกป้องความมั่นคงแห่งชาติของตนทางด้าน หยาง หรง (Yang Rong) คอลัมนิสต์ผู้หนึ่งของเว็บไซต์ข่าวภาษาจีน Guancha.cn ก็เขียนบทความซึ่งระบุว่า “สหรัฐฯยังคงกดขี่ปราบปรามการพัฒนาภาคเซมิคอนดักเตอร์ของจีน และก่อกวนขัดขวางระเบียบของอุตสาหกรรมนี้ ด้วยการดึงเอามหาวิทยาลัยที่หนุนหลังโดย ASML เข้าไปในสิ่งที่เรียกกันว่าสงครามชิประหว่างสหรัฐฯ-จีน”หยางกล่าวว่า การคัดกรองนักศึกษาจีนในเนเธอร์แลนด์ อยู่ในแนวทางเดียวกับการสอบปากคำพวกนักศึกษาจีนในสหรัฐฯ “อย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ตลอดจนการส่งนักศึกษาจีนที่เพิ่งเดินทางถึงสหรัฐฯโดยมีเอกสารอนุญาตให้เข้าศึกษาที่นั่นอย่างถูกต้องกลับบ้านไป นับตั้งแต่ต้นปีนี้เรื่อยมาเธอบอกว่า ถึงแม้สหรัฐฯได้ออกวีซ่านักศึกษาให้แก่นักศึกษาจีนเพิ่มมากขึ้นในปี 2023 ทว่ามีนักศึกษาจีนเพียง 290,000 คนเท่านั้นที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯในปีที่แล้ว ต่ำลงมาถึงราว 20% จากระดับ 370,000 คนเมื่อปี 2019คอลัมนิสต์กล่าวยืนยันว่า สหรัฐฯกำลังปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายแบบ “มุ่งเล่นงานบางคนบางกลุ่ม, เลือกปฏิบัติ, และมีแรงจูงใจในทางการเมือง” มาเล่นงานพวกนักศึกษาจีน สืบเนื่องจากสหรัฐฯกำลังมีความคิดจิตใจแบบอยู่ในสงครามเย็นครั้งใหม่ก่อนหน้านี้ในปีนี้ เซี่ย เฟิง (Xie Feng) เอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตัน ได้ออกมาแถลงเช่นกันว่า มีชาวจีนหลายสิบคนซึ่งถือวีซ่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ได้ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสหรัฐฯด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน หวัง เหวินปิน (Wang Wenbin) กล่าวสำทับว่า มีนักศึกษาจีนอย่างน้อย 8 คนถูกส่งตัวกลับประเทศอย่างไม่มีเหตุผลอันชอบธรรมใดๆ รองรับ โดยฝีมือของพวกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศดัลเลส (Dulles International Airport) ในวอชิงตัน ดีซีเดลต้า (Delta) เว็บไซต์ข่าวอิสระในเนเธอร์แลนด์ รายงานจากมหาวิทาลัยเทคโนโลยีเดลฟต์ (Delft University of Technology) เมื่อเดือนเมษายน 2023 ว่า ในเนเธอร์แลนด์ มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกชาวจีนจำนวนราวๆ 2,000 คน ซึ่งกำลังได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการทุนการศึกษาจีน (China Scholarship Council หรือ CSC)รายงานนี้กล่าวต่อไปว่า นักศึกษาเหล่านี้ต้องรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาของพวกเขาต่อสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำเนเธอร์แลนด์ทุกๆ ภาคเรียน ขณะที่ AIVD สำนักงานข่าวกรองดัตช์แถลงในตอนนั้นว่า พวกมหาวิทยาลัยของเนเธอร์แลนด์ถือเป็น “เป้าหมายที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ” สำหรับพวกสายลับต่างประเทศ โดยเฉพาะพวกที่มาจากจีนทางด้าน โกลบอลไทมส์ (Global Times) สื่อที่ดำเนินการโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน รายงานเอาไว้ว่า ในปี 2023 มีนักศึกษาจีนในเนเธอร์แลนด์จำนวน 5,610 คน โดยที่ 1,441 คนกำลังศึกษาทางด้านวิศวกรรม ส่วนที่เหลือเรียนวิชาเอกทางเศรษฐศาสตร์ (1,422 คน), ภาษาและวัฒนธรรม (800 คน), และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (600 คน)ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว รัฐบาลดัตช์แถลงว่ากำลังร่างกฎหมายซึ่งมุ่งหยุดยั้งไม่ให้รับนักศึกษาจีนเข้าศึกษาในโปรแกรมระดับมหาวิทยาลัยที่เป็นเรื่องเทคโนโลยีซึ่งมีความอ่อนไหว โดยรวมไปถึงการศึกษาด้านกลาโหม และเซมิคอนดักเตอร์ โดยที่ร่างกฎหมายใหม่นี้ถ้าหากผ่านรัฐสภาและมีการประกาศบังคับใช้ ก็จะควบคุมไม่เฉพาะแต่นักศึกษาปริญญาเอกชาวจีนเท่านั้น หากยังพวกนักศึกษาอื่นๆ ซึ่งมาจากนอกสหภาพยุโรปอีกด้วยอย่างไรก็ดี ปรากฏว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ยังคงติดค้างอยู่ในรัฐสภา เวลาเดียวกัน รัฐมนตรีศึกษาธิการดัตช์ เอปโป บรุนส์ (Eppo Bruins) แถลงว่ารัฐบาลเนเธอร์แลนด์จะใช้ “วิธีการที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย” เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลในทางกระทบกระเทือนต่อการรับนักศึกษาชาวจีนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นจำนวนมากๆขณะที่อาจารย์ผู้ชำนาญการเรื่องเทคโนโลยีชิป ณ มหาวิทยาลัยไอนด์โอเฟน บอกกับบลูมเบิร์กว่า ในตอนนี้เป็นเรื่องยากลำบากมากขึ้นที่จะรับนักศึกษาจีน เขาบอกว่านักศึกษาเหล่านี้จำนวนมากทีเดียวเวลาต้องต่อสู้ดิ้นรนหนักเพียงเพื่อให้ได้เข้าฝึกงานแค่ 1 ปี เนื่องจากพวกบริษัทชิปเนเธอร์แลนด์ต่างพยายามหลีกเลี่ยงไม่ว่าจ้างพวกเขาระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อบลูมเบิร์ก สมิตส์ ประธานาของมหาวิทยาลัยไอนด์โอเฟน บอกว่าทาง เชฟาลี รัซดัน ดักกัล (Shefali Razdan Duggal) เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำเนเธอร์แลนด์ ได้รบเร้าเขาให้ระมัดระวังให้มากในเรื่องนักศึกษาจีน อย่างไรก็ดี เขาบอกว่ารัฐบาลสหรัฐฯยังคงมีการออกวีซ่าทุกๆ ประเภทให้แก่นักศึกษาจีน ซึ่งเข้าศึกษาในพวกมหาวิทยาลัยอเมริกันในปี 2019 มีรายงานว่าสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) ได้รบเร้าพวกมหาวิทยาลัยอเมริกันอย่างน้อย 10 แห่งให้เฝ้าติดตามอย่างกระตือรือร้นเรื่องการมาสหรัฐฯ ของพวกนักศึกษาและพวกนักวิชาการรับเชิญชาวจีน เพื่อตรวจสอบให้ชัดเจนว่าพวกเขากำลังได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนอกจากนั้น FBI ยังรบเร้าพวกผู้บริหารมหาวิทยาลัยอเมริกันให้เพิ่มการกำกับตรวจสอบพวกนักวิจัยชาวจีน และหลีกเลี่ยงการรับเงินทุนจัดทำโครงการจากพวกกิจการด้านเทคของจีน อย่างเช่น หัวเว่ย ที่ถูกวอชิงตันขึ้นบัญชีดำใช้มาตรการแซงก์ชั่นไปแล้ว นับแต่นั้นมาก็มีรายงานว่าพวกมหาวิทยาลัยอเมริกันจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้จำกัดนักศึกษาจีนในการเข้าถึงเทคโนโลยีอ่อนไหวต่างๆอย่างไรก็ดี ในอีกด้านหนึ่งปรากฏว่ามีนักศึกษาชาวอเมริกันเองที่กำลังศึกษาวิชาการซึ่งเรียกกันว่าสะเต็มศึกษา (STEM ย่อมาจาก science, technology, engineering and mathematics วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม, และคณิตศาสตร์) เป็นจำนวนไม่เพียงพอ โดยคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้คือ เคิร์ต แคมป์เบลล์ (Kurt Campbell) รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศสหรัฐฯ ซึ่งกล่าวเช่นนี้เมื่อเดือนมิถุนายน กับสภาเพื่อความสัมพันธ์ต่างประเทศ (Council on Foreign Relations) องค์การคลังสมองทรงอิทธิพลทางด้านนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐฯที่ตั้งสำนักงานอยู่ในนครนิวยอร์กเขาเสนอแนะว่า สหรัฐฯควรเริ่มรับนักศึกษาในสาขาวิชาเหล่านี้จากนานาชาติให้มากขึ้น โดยรับจากอินเดียแต่ไม่เอานักศึกษาจากจีน ทั้งนี้แคมป์เบลล์ยกตัวอย่างว่าสหรัฐฯควรยินดีรับนักศึกษาจีนเฉพาะพวกที่เข้ามาศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เท่านั้น ไม่ใช่ในด้านฟิสิกส์อนุภาค (particle physics)ตามข้อมูลสถิติของเว็บไซต์ Statista.com ในจำนวนนักศึกษาจีน 290,000 คนซึ่งอยู่ในสหรัฐฯในปีการศึกษาที่คร่อมระหว่างปีปฏิทิน 2022 และ 2023 มีราวๆ 23.2% เป็นผู้ที่ศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขณะที่คนอื่นๆ ศึกษาทางด้านวิศวกรรม (16.8%), การบริหารธุรกิจ (13.4%), สังคมศาสตร์ (11.2%), และ ฟิสิกส์/วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (9.8%) ข้อมูลตัวเลขของ Statista ระบุ