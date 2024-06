มาแล้ววัยรุ่น! ‘ทรัมป์’ เปิดบัญชี TikTok วันเดียวแฟนๆ แห่ติดตามทะลุ 3 ล้านคน

การเปิดตัวในโลก TikTok ซึ่งครั้งหนึ่ง ทรัมป์ เคยพยายาม “แบน” ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง คาดว่าจะช่วยให้อดีตผู้นำสหรัฐฯ รายนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งวัยหนุ่มสาวได้มากขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดกับ โจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครตก่อนศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 5 พ.ย.นี้ทีมหาเสียงของ ไบเดน ก็มีบัญชี TikTok เช่นกัน และมีผู้ติดตามอยู่ที่ประมาณ 340,000 คนอย่างไรก็ดี ไบเดน ได้ลงนามกฎหมายสั่งแบนแอปแชร์วิดีโอสั้นยอดนิยมที่มีผู้ใช้ในอเมริกามากถึง 170 ล้านคน หากว่า “ไบต์แดนซ์” (ByteDance) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในจีนไม่ยอมขายหุ้นทิ้งภายในเวลาที่กำหนดทรัมป์ ได้โพสต์วิดีโอเปิดตัวบัญชี TikTok @realdonaldtrump เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมา (1) โดยเป็นคลิปขณะที่เขากำลังทักทายแฟนๆ ระหว่างการแข่งขันศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน Ultimate Fighting Championship ที่เมืองนวร์ก (Newark) รัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งคลิปนี้มียอดวิวแล้วมากกว่า 56 ล้านครั้งทรัมป์ แถลงว่า เขาจะใช้ “ทุกเครื่องมือที่มีอยู่เพื่อสื่อสารโดยตรงกับชาวอเมริกัน”ไบต์แดนซ์ อยู่ระหว่างยื่นฟ้องศาลเพื่อคัดค้านกฎหมายที่บังคับให้บริษัทต้องขาย TikTok ภายในเดือน ม.ค. ปี 2024 หรือไม่ก็ถูกแบนการใช้งานในสหรัฐฯ หลังจากทำเนียบขาวประกาศว่าต้องการให้บริษัทจีนรายนี้สิ้นสุดการเป็นเจ้าของแอปดังกล่าวด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงTikTok ยืนยันว่าไม่เคยและไม่มีวันที่จะแชร์ข้อมูลผู้ใช้งานในสหรัฐฯ ให้รัฐบาลจีน และบริษัทมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้แล้วด้วยในส่วนของ ทรัมป์ เองเคยพยายามแบน TikTok ขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ เมื่อปี 2020 แต่ถูกศาลสั่งห้ามไว้ และเขาได้กล่าวเมื่อเดือน มี.ค. ปีนี้ว่า TikTok เป็นภัยต่อความมั่นคงของอเมริกาก็จริง แต่การแบนแอปจะสร้างความไม่พอใจต่อคนหนุ่มสาวจำนวนมาก และเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ “เฟซบุ๊ก” ซึ่งเป็นสื่อโซเชียลมีเดียที่ ทรัมป์ วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่อยมาปัจจุบัน ทรัมป์ มีผู้ติดตามทาง X มากกว่า 87 ล้านคน และอีกกว่า 7 ล้านคนทาง Truth Social ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มส่วนตัวของเขาเองสัปดาห์ที่แล้ว ศาลอุทธรณ์ประจำเขตโคลัมเบีย (U.S. Court of Appeals for the District of Columbia) ได้สั่งให้มีการเบิกความด้วยวาจา (oral arguments) ภายในเดือน ก.ย. หลังจากที่ TikTok ไบต์แดนซ์ รวมถึงกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใน TikTok ได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ร้องขอต่อศาลให้กำหนดกรอบเวลาแบบ “ฟาสต์แทร็ก” เพื่อไต่สวนกรณีที่ไบต์แดนซ์ยื่นคัดค้านกฎหมายบังคับขายหุ้น TikTokที่มา : รอยเตอร์