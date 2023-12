ฟังไม่ขึ้น! ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ ชี้ ‘ทรัมป์’ ไม่สามารถอ้างสิทธิคุ้มกันในคดี ‘ปลุกม็อบบุกรัฐสภา’

คณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำเขตโคลัมเบีย (U.S.Court of Appeals for the District of Columbia Circuit) ระบุว่า ทรัมป์ “ได้กระทำการตามศักยภาพส่วนตนในฐานะผู้สมัครประธานาธิบดี” ขณะที่เขาเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนเดินเข้าไปยังรัฐสภา และประธานาธิบดีสหรัฐฯ นั้นจะได้รับสิทธิคุ้มกันจากการถูกดำเนินคดีทางแพ่งก็ต่อเมื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ (official actions) เท่านั้นคำวินิจฉัยนี้ถือเป็นการเปิดทางให้ตำรวจรัฐสภาและสมาชิกพรรคเดโมแครตสามารถยื่นฟ้องเอาผิดกับ ทรัมป์ ฐานเป็นต้นเหตุของการก่อจลาจลเพื่อล้มชัยชนะของประธานาธิบดี โจ ไบเดน ในศึกเลือกตั้งปี 2020อย่างไรก็ตาม คำวินิจฉัยที่เป็นเอกฉันท์นี้มุ่งเน้นแค่ประเด็นที่ว่า ทรัมป์ สามารถถูกฟ้องได้หรือไม่ ทว่าผู้พิพากษาไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ (merits) ของคดีทรัมป์ พยายามโต้แย้งว่าการที่เขาบอกผู้สนับสนุนให้ “สู้สุดใจขาดดิ้น” (fight like hell) เพื่อคัดค้านการรับรองชัยชนะของ โจ ไบเดน นั้นก็เพราะมันเกี่ยวกับ “สิ่งที่สาธารณชนให้ความห่วงใย” (matter of public concern) ดังนั้นจึงเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของประธานาธิบดีด้วยโฆษกของ ทรัมป์ ออกมาวิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลเมื่อวานนี้ (1) ว่า “จำกัด คับแคบ และเป็นเรื่องกระบวนการ” พร้อมย้ำว่าสิ่งที่ ทรัมป์ ทำในวันที่ 6 ม.ค. ปี 2021 เป็นการ “ทำในนามของชาวอเมริกันทั้งมวล”อดีตผู้นำสหรัฐฯ รายนี้ยังยกเรื่องสิทธิคุ้มกันทางกฎหมายมาอ้างในคดีที่ตนถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดล้มผลเลือกตั้งปี 2020 ทว่าในค่ำวันศุกร์ (1) ผู้พิพากษาอีกรายก็ปัดตกข้ออ้างดังกล่าวเช่นกันเจมส์ บลาสซิงเกม (James Blassingame) และซิดนีย์ เฮมบี (Sidney Hemby) สองตำรวจรัฐสภา ระบุในเอกสารคำฟ้องว่า ทรัมป์ คือผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงต่ออาการบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจที่พวกเขาเผชิญจากเหตุการณ์ม็อบบุกสภา“คำวินิจฉัยวันนี้ทำให้เราทราบชัดเจนว่า ใครก็ตามที่กระทำอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยและชีวิตของผู้ที่สาบานตนว่าจะปกป้องมันจะต้องถูกดำเนินคดี" แพทริก มาโลน หนึ่งในทนายของตำรวจ ระบุในคำแถลงที่มา : รอยเตอร์