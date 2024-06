ระทึก!เครื่องบินชนกันกลางอากาศที่งานแอร์โชว์ ร่วงพื้นระเบิดบึ้มต่อหน้าคนดู(ชมคลิป)

Vídeo do acidente aéreo com os #Yakstars no Beja International Airshow 2024.

Um piloto perdeu a vida, os mais sentindos pêsames à família e aos seus camaradas e colegas. Um feriado a registrar, nenhum dos espetadores sofreu qualquer ferimento. #Portugal #Beja #Airshow #acidente pic.twitter.com/6LIxEi7JGA