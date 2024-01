คว่ำบาตรเข้าตัว!?พบเกือบ5พันหนาวตายในUK ไม่มีเงินจ่ายค่าพลังงานที่พุ่งสูง

มีประชาชนเสียชีวิตเกือบ 5,000 นายในสหราอาณาจักร เมื่อฤดูหนาวปีก่อน หลังต้องใช้ชีวิตในบ้านที่เย็นจัดและชื้นท่ามกลางค่าพลังงานที่พุ่งสูง จากรายงานล่าสุดของ End Fuel Poverty Coalition กลุ่มต่อต้านความขัดสน รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพองค์กรแห่งนี้บอกว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของอัตราการเสียชีวิตส่วนเกิน ตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องยกระดับห้องเช่าราคาถูกในสหราชอาณาจักร และบังคับใช้มาตรการต่างๆที่จะฉุดให้ราคาพลังงานลดต่ำลงEnd Fuel Poverty Coalition ประกอบด้วยกลุ่มกรีนพีซ, องค์กรเพื่อการอนุรักษ์WWF, Green Alliance, Save the Children และ Age UK เช่นเดียวกับเอ็นจีโออื่นๆขณะเดียวกันผลศึกษาโดยแคมเปญ Warm This Winter เน้นว่าอัตราการเสียชีวิตส่วนเกิน( ตัวชี้วัดทางระบาดวิทยาที่ใช้เพื่อวัดจำนวนการตายจากทุกสาเหตุในช่วงสภาวะวิกฤติที่การตายอาจจะสูงกว่าสภาวะปกติทั่วไป ) เพิ่มขึ้น ครั้งที่อุณหภูมิในสหราชอาณาจักร ลดต่ำกว่าระดับ 4 องศาเซลเซียสไซมอน ฟรานซิส ผู้ประสานงานของพันธมิตร End Fuel Poverty Coalition พบว่ามีประชากรวัยผู้ใหญ่มากสุดถึง 8.3 ล้านคนในสหราชอาณาจักร ที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่มีฉนวนกันหนาวอันย่ำแย่ หนาวเย็นและชื้น และในขณะที่อุณหภูมิลดต่ำลง สภาพแวดล้อมต่างๆก็จะค่อยๆเลวร้ายลงจากระดับที่ไม่ค่อยสายสู่ระดับที่เป็นอันตราย"ในขณะที่ครัวเรือนต่างๆกำลังเผชิญกับปัญหา แต่พวกคณะรัฐมตรีกลับนั่งอยู่เฉยๆ ปล่อยให้พวกชาวบ้านมีโอกาสเจอเรื่องคอขาดบาดตาย แทนที่จะใช้ดำเนินการกับค่าใช้จ่ายทางพลังงานที่พุ่งสูง พวกเขากับปล่อยให้บรรดาบริษัทพลังงานทั้งหลาย กลับมาใช้ศาลบีบบังคับให้ครัวเรือนต่างๆชำระเงินล่วงหน้า และตอนนี้ก็ปฏิเสธแปรรูปอัตราค่าพลังงาน เพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด" เขากล่าวขณะเดียวกัน พวกผู้เชี่ยวชาญบอกว่านอกเหนือจากบิลค่าพลังงานยังคงอยู่เหนือระดับก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่ ทั้งในปีนี้และปีต่อไป คาดหมายว่าประชาชนยังต้องเผชิญกับอันตรายทางสุขภาพต่างๆนานาในฤดูหนาวปีนี้ ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเหน็บซ้ำเติมระลอกแล้วระลอกเล่าEnd Fuel Poverty Coalition วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหราชอาณาจักร ต่อกรณีไม่มีการลงมือทำอย่างมีนัยสำคัญ ในความพยายามช่วยเหลือครัวเรือนทั้งหลายที่ประสบปัญหากับบิลค่าพลังงานที่สูงลิ่ว ขณะที่พวกผู้เชี่ยวชาญเน้นว่าแทนที่พวกเจ้าหน้าที่จะเล่นการเมืองกับร่างกฎหมาย Oil & Gas Licensing Bill ที่น่าหัวเราะเยาะ พวกเขาควรหันมาให้ความสำคัญกับร่างกฎหมายปรับปรุงความมั่นคงทางพลังงานหรือปรับลดค่าพลังงานมากกว่า"เรามีความกังวลอย่างยิ่ง ต่อท่าทีของรัฐบาลที่ไม่แสดงความใส่ใจต่อความผาสุกของคนชรา ในช่วงเวลาที่อุณหภูมิดำดิ่งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง" แจน ชอร์ตต์ เลขาธิการกลุ่ม National Pensioners’ Convention ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Warm This Winter campaign(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)