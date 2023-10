มอบตัวถึงที่! หนุ่มสหรัฐฯ ชูมือฉลอง ขับรถพุ่งทะลุผนังอาคารสถานีตำรวจ (ชมคลิป)

ตำรวจอินดิเพนเดนท์ ทาวน์ชิป ระบุในถ้อยแถลงว่า คนขับ นายจอห์น ฮาร์กรีฟส์ พื้นเพจากเบลวิเดียร์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ จงใจขับรถเอสยูวี ยี่ห้อโตโยต้า เข้าชนประตูโรงเก็บรถของบ้านหลังหนึ่ง ในความพยายามสร้างความหวาดกลัวหรือไม่ก็ราวีเจ้าของบ้านซึ่งรู้จักกันมาก่อน จากนั้นขับรถไปสถานีตำรวจ และพุ่งชนทะลุผนังอาคารภาพจากกล้องวงจรปิดพบเห็นวินาทีที่รถยนต์พุ่งทะลุเข้ามาในสถานี และไปจอดแน่นิ่งบริเวณห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ จากนั้น ฮาร์กรีฟส์ ก็เปิดประตุรถออกมา พร้อมกับชูมือฉลองด้วยความสะใจ กระตุ้นให้พวกตำรวจรุดเข้าควบคุมตัวเขาตำรวจเปิดเผยว่าในช่วงเวลที่เกิดเหตุนั้น ภายในรถยนต์ของ ฮาร์กรีฟส์ ได้มีการเปิดเพลง Welcome to the Jungle ของวงร็อก Guns N’ Roses ดังสนั่นอีกด้วยจากการเปิดเผยของตำรวจระบุว่า ฮาร์กรีฟส์ ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาต่างๆ ในฐานความผิดหลายกระทง ทั้งลักทรัพย์ ทำลายทรัพย์สินโดยเจตนา ครอบครองอาวุธด้วยจุดประสงค์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประทุษร้าย ทำร้ายร่างกาย และก่อการร้ายอย่างไรก็ตาม ในรายงานข่าวไม่ระบุว่าเป็นเพราะสาเหตุใดที่ทำให้ ฮาร์กรีฟส์ ขับรถชนทั้งโรงเก็บรถของบ้านพักผู้อื่น และสถานีตำรวจ(ที่มา : ยาฮูนิวส์/เดอะซัน)