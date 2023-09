ระดับโลก!! Blackpink คว้า 2 รางวัล MTV Video Music Awards

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2023 MTV VMAs หรือ MTV Video Music Awards จัดงานมอบรางวัลกันไปแล้ว โดย BLACKPINK ได้รับรางวัล 2 สาขา คือ ศิลปินกลุ่มแห่งปี และการออกแบบท่าเต้นที่ดีที่สุด ในงานที่จัดขึ้นที่ พลูเดนเชียล เซนเตอร์ ในเมืองนวร์ก รัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยมี นิกกี มินาจ เป็นพิธีกรรางวัลกลุ่มแห่งปีของ MTV VMAs ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 และก่อนหน้านี้ BTS ได้รับรางวัลติดต่อกันสี่ปีจนถึงปี 2002 แต่ในปีนี้ตกเป็นของ BLACKPINKBLACKPINK ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทั้งหมด 6 หมวดหมู่ รวมถึงกลุ่มแห่งปี, การออกแบบท่าเต้นที่ดีที่สุดสำหรับเพลง 'Pink Venom' จากอัลบั้มเต็มชุดที่สอง 'BORN PINK'BLACKPINK ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสาขา Best K-pop, Best Art Direction, Best Editing และ การตัดต่อยอดเยี่ยม และ Show of the Summerโดยก่อนนี้ BLACKPINK เคยได้รางวัล Show of the Summer มาแล้วเมื่อปีก่อน ส่วน ลิซ่า ก็เคยได้รางวัล MTV Video Music Award for Best K-Pop Video เมื่อปีที่แล้ว จนเป็นคนไทยคนแรกที่คว้ารางวัล MTV VMA และเป็นศิลปินเดี่ยว K-Pop คนแรกที่คว้ารางวัลนี้ด้วยในงานปีนี้ จองกุก BTS ยังได้รับรางวัล Song of the Summer จากเพลงเดี่ยวของเขา 'Seven' เอาชนะคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่าง บียอนเซ, บิลลี ไอลิช และ ดัว ลีปา ส่วน Tomorrow X Together (TXT) คว้ารางวัล Push Performance ด้วยเพลง 'Sugar Rush Ride' และ Stray Kids ได้รับรางวัล K-pop ยอดเยี่ยมจากเพลง 'S-Class'