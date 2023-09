‘ปูติน’ อวย ‘อีลอน มัสก์’ เป็นบุคคลโดดเด่น หลังมีข่าวตัดเน็ต Starlink สกัดยูเครนโจมตีกองเรือรัสเซีย

“คนสุดท้ายในอเมริกาเหนือที่ยังรู้จักผิดชอบชั่วดี” (the last adequate mind in North America)





มหาเศรษฐีคนดังออกมายอมรับว่าเคยปฏิเสธคำขอของรัฐบาลยูเครนที่ต้องการให้สเปซเอ็กซ์เชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตดาวเทียมสตาร์ลิงค์ (Starlink) ไปจนถึงเมืองเซวาสโตโปล (Sevastopol) บนคาบสมุทรไครเมีย ซึ่งการที่ มัสก์ ไม่ยอมร่วมมือด้วยในครั้งนั้นทำให้แผนของยูเครนในการส่งโดรนทางทะเลไปโจมตีกองเรือทะเลดำของรัสเซียต้องล้มเหลวมัสก์ อ้างว่าที่เขาปฏิเสธคำขอของยูเครนก็เพราะไม่อยากมีส่วนร่วมในปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ ซึ่งจะเป็นการยกระดับความขัดแย้งดมิตรี เมดเวเดฟ อดีตประธานาธิบดีรัสเซีย ได้โพสต์ข้อความชื่นชมการตัดสินใจของ มัสก์ ผ่านทางแพลตฟอร์ม X เมื่อช่วงต้นเดือน โดยบอกว่าเขาเป็นในขณะที่นักการเมืองยูเครนแห่ประณามซีอีโอเทสลาอย่างไม่เหลือชิ้นดีถ้อยแถลงของ ปูติน ระหว่างการประชุมด้านเศรษฐกิจที่เมืองวลาดิวอสต็อกในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียไม่ได้มีการเอ่ยถึงกรณีสตาร์ลิงค์ตรงๆ แต่เมื่อมีผู้ถามว่าเขาคิดอย่างไรกับความสำเร็จของสเปซเอ็กซ์ในการส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศ ผู้นำรัสเซียให้คำตอบว่าปูติน ยืนยันว่า มอสโกจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการด้านอวกาศของตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง แม้แผนการส่งยานสำรวจดวงจันทร์เมื่อเดือนที่แล้วจะประสบความล้มเหลวก็ตามที่มา : รอยเตอร์