วิจารณ์ยับ! สาวใหญ่บราซิลเปิด OnlyFans ใช้ลูกชายถ่ายคลิปให้

แอนเดรสซา อูรัช สาวใหญ่วัย 35 ปี อดีตนางงามมิสบัมบัม กำลังตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังมีการเปิดเผยว่า คลิปโอนลีแฟนบางส่วนของเธอถูกถ่ายทำโดย อาเธอร์ อูรัช ลูกชายวัย 18 ปีของเธอเองเรื่องนี้แดงออกมาหลังจากที่อาเธอร์เปิดไลฟ์ถามตอบในอินสตราแกรมและมีคนถามเขาว่า คุณถ่ายคลิปโอนลี่แฟนให้แม่คุณเองเลยหรือเปล่า ซึ่งอาเธอร์ตอบกลับว่า ใช่แล้ว ผมดูเป็นคนจังไรขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะแน่นอนว่าสำหรับพวกเราแล้วอย่าว่าแต่ถ่ายคลิปเลย แค่เห็นพ่อแม่ตัวเองโป๊ก็รู้สึกแปลกแล้วใช่ไหมล่ะ แต่สำหรับอาเธอร์แล้ว เขาบอกว่า มันไม่เป็นปัญหากับเขาเลยชาวเน็ตกลุ่มเคร่งศาสนาเข้ามาวิจารณ์การกระทำของสองแม่ลูกคู่นี้อย่างหนัก มีคอมเมนต์นึงถามว่า เธอไม่อายที่ต้องถ่ายคลิปแม่ตัวเองขายตัวบ้างหรอ อาเธอ ตอบกลับว่า ผมไม่อายครับ ผมเคารพการตัดสินใจของเธอจากรูปในโซเชียลจะเห็นว่า แม่ลูกคู่นี้มีความสนิทใกล้ชิดกันมาก พวกเขามักโพสต์เที่ยวกลางคืนด้วยกันบ่อยครั้ง แต่ดูเหมือนว่าอดีตสามีของเธอ ดิอาโก โลป จะไม่อินกับความสัมพันธ์แบบนี้ เขาแสดงความเห็นว่า แม่ภาษาอะไรที่ใช้ลูกถ่ายคลิปขณะตัวเองแซบนัวกับชายอื่นเหตุผลที่อูรัชกลายเป็นเป้าวิจารณ์จากกลุ่มเคร่งศาสนาเป็นพิเศษ ก็เพราะว่าเมื่อก่อนเธอเคยเป็นสมาชิกจขององค์กรศาสนาขนาดใหญ่ Universal Church of the Kingdom of Godแต่ถอนตัวออกมาในปี 2020 พร้อมยื่นฟ้ององค์กรศาสนาแห่งนี้ โดยอ้างว่า พวกเขาพยายามล้างสมองเธอ และเรียกเงินบริจาคจากเธอ 12 ล้านบาท แต่พอถูกศาลปฏิเสธคำร้อง เธอก็เริ่มเข้าสู่วงการโอนลี่แฟนนับตั้งแต่นั้น