AIS Zeed 5G เจาะกลุ่มวัยรุ่น ร่วม YouTube ทำแคมเปญ #ZEEDcallingyou

เบญจพร กำเพ็ชร หัวหน้าส่วนงานกลุ่มลูกค้าพิเศษและพรีเพด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่มีความคุ้นเคยกับการใช้งานแบบดิจิทัล ทำให้ AIS ต้องมีการปรับผลิตภัณฑ์ให้รองรับ และตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความหลากหลาย“AIS ZEED 5G ที่ออกแบบมาสำหรับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นโดยเฉพาะ โดย AIS ทำงานร่วมกับ YouTube และศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังในกลุ่มวัยรุ่น PiXXiE เพื่อเปิดพื้นที่ให้เหล่าครีเอเตอร์ได้ปล่อยของ แสดงความสามารถในการคิดและผลิตคอนเทนต์”จากเป้าหมายในการส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลให้แก่ลูกค้า AIS สามารถออกแบบบริการให้เหมาะกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้แบบ Personalize ซึ่งจะนำมาสู่การส่งมอบประสบการณ์การใช้งานแบบรู้จักและรู้ใจวัยรุ่นอย่างแท้จริงมุกพิม อนันตชัย หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ YouTube ประเทศไทยและเวียดนาม กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนครีเอเตอร์ไทย โดยเฉพาะบน YouTube Shorts ที่ให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ผลงานและแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้ง่ายๆ ภายในคลิกเดียว“การทำงานร่วมกับทาง AIS ZEED 5G ในการร่วมจัดแคมเปญครั้งนี้ เพื่อสร้างสีสัน สร้างความสนุกสนานพร้อมเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์ไทยให้ได้เปล่งประกายบนพื้นที่ของ YouTube Shorts”สำหรับวัยรุ่นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องถ่ายคลิปตัวเองเต้นประกอบเพลง Calling you ของศิลปิน PiXXiE อัปโหลดลงช่องทาง YouTube Shots พร้อมติด #ZEEDcallingyou เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวแสดงหลักใน MV เพลง Calling You จากศิลปิน PiXXiE และชิงรางวัลอื่นๆ อีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้ AIS ZEED 5G มีสิทธิ์ต่อที่ 2 ในการเข้าร่วมกิจกรรม Mini Concert กับศิลปิน PiXXiE จำนวน 100 คน พร้อมร่วมชม MV เพลง Calling you ครั้งแรกพร้อมกัน โดยสามารถร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2566 นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/zeedcallingyou/