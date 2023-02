‘ไบเดน’ เชื่อ ‘ปูติน’ ยังไม่กล้าใช้อาวุธนิวเคลียร์ แม้มอสโกระงับข้อตกลง New START

“การทำเช่นนั้นจะเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรง และสื่อถึงความไม่รับผิดชอบ แต่ผมก็เชื่อว่าเขายังไม่คิดที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ หรืออะไรทำนองนั้นหรอก”





ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ให้สัมภาษณ์กับสื่อ ABC News โดยระบุว่าระหว่างการแถลงนโยบายประจำปีเมื่อวันอังคาร (21) ปูติน ประกาศว่ารัสเซียขอระงับการมีส่วนร่วมในข้อตกลง New START ซึ่งเป็นสนธิสัญญาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ที่ทำร่วมกับสหรัฐฯ ฉบับสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ พร้อมเตือนว่ามอสโกอาจรื้อฟื้นการทดสอบนิวเคลียร์อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแถลงในเวลาต่อมาว่า มอสโกจะยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขว่าด้วยการจำกัดจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ที่แต่ละฝ่ายสามารถประจำการได้ และจะแจ้งให้สหรัฐฯ ทราบหากมีความเปลี่ยนแปลงพิธีกรข่าวได้ถาม ไบเดน ว่า การระงับข้อตกลง New START จะทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยน้อยลงหรือไม่? ซึ่งผู้นำสหรัฐฯ ตอบว่ากระนั้นก็ตาม ไปเดน ยืนยันว่าเขายัง “ไม่เห็นหลักฐาน” ที่บ่งชี้ว่ารัสเซียจะปรับจุดยืนด้านนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐฯ ระบุแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แถลงในวันอังคาร (21) ว่าการที่รัสเซียระงับข้อตกลง New START เป็นเรื่องที่ “น่าเสียดายและแสดงถึงความไม่รับผิดชอบ” ขณะที่ เยน สโตลเตนเบิร์ก เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เตือนว่าความเคลื่อนไหวนี้จะทำให้โลกกลายเป็นสถานที่ที่ “อันตราย” มากขึ้น และขอให้ ปูติน ทบทวนการตัดสินใจใหม่รัสเซียเรียกร้องให้มีการนำคลังแสงนิวเคลียร์ของ “ฝรั่งเศส” และ “อังกฤษ” ซึ่งมีจุดยืนเป็นปฏิปักษ์กับมอสโก เข้ามารวมอยู่ในกรอบข้อตกลงฉบับนี้ด้วย ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าคงเป็นไปได้ยากที่มา : รอยเตอร์