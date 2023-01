จำลองผลลัพธ์สงครามไต้หวัน!จีนยึดไม่สำเร็จ แต่'ไทเป-สหรัฐฯ-ญี่ปุ่น'เจ็บหนัก ชนะแบบได้ไม่คุ้มเสีย

ศูนย์ยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติ (CSIS) เผยแพร่รายงานที่ใช้ชื่อว่า ‘The First Battle of the Next War,’ คาดการณ์ว่าสหรัฐฯจะสูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างน้อยๆ 2 ลำ และทหารอเมริกา 3,200 นายจะเสียชีวิตในช่วง 3 สัปดาห์ของการสู้รบ ตามรายงานของซีเอ็นเอ็นแบบจำลอง ซึ่งดำเนินการถึง 24 รอบ พบว่าไต้หวันอยู่รอดในฐานะเขตปกครองตนเองในเกือบทุกกรณี แต่มันก่อความสูญเสียอย่างหนักกับทุกฝ่าย "สหรัฐฯและญี่ปุ่น สูญเสียเรือหลายสิบลำ อากาศยานหลายร้อยลำ และกำลังพลหลายพันนาย" รายงานคาดการณ์รายงานคาดการณ์ว่า ในส่วนของกองทัพเรือจีนจะเผชิญกับโกลาหล และปักกิ่งอาจสูญเสียกำลังพลมากถึง 10,000 นาย อากาศยาน 155 ลำและเรือสำคัญๆ 138 ลำขณะเดียวกันระดับขีดความสามารถของกองทัพไต้หวันจะลดลงอย่างรุนแรง และเหลือศักยภาพในการปกป้องเกาะโดยปราศจากไฟฟ้าและบริการพื้นฐาน ส่วนญี่ปุ่นอาจสูญเสียเครื่องบินราวๆ 100 ลำและเรือรบ 26 ลำ ขณะที่ฐานทัพของสหรัฐฯในดินแดนของพวกเขา ตกอยู่ภายใต้การโจมตีจากจีนศูนย์ยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติ ระบุว่าสงครามดังกล่าว เป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยเน้นว่าปักกิ่งอาจเลือกใช้ยุทธศาสตร์โดดเดี่ยวทางการทูตและบีบบังคับทางเศรษฐกิจแทนประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน เคยบอกว่าเป้าหมายของปักกิ่งคือการรวมชาติกับไต้หวันอย่างสันติ แต่ไม่ตัดความเป็นไปได้ของการใช้กำลังรายงานเน้นว่าไม่สามารถเปรียบเทียบความขัดแย้งไต้หวันกับวิกฤตในยูเครนได้ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเคลื่อนย้ายกำลังพลและเสบียงเข้าสู่เกาะแห่งนี้ ครั้งที่สงครามเริ่มขึ้นแล้ว"ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ไต้หวันมี ตอนที่กำลังเข้าสู่สงคราม พวกเขาต้องมีพร้อมตอนที่สงครามเริ่มต้นขึ้น" ศูนย์ยุทธศาสตร์และการศึกษานานาชาติระบุ พร้อมชี้ว่าวอชิงตันจำเป็นต้องให้การสนับสนุนอาวุธแก่ไต้หวันอย่างเต็มกำลังล่วงหน้าอย่างไรก็ตามรายงานสรุปว่า แม้สหรัฐฯอาจได้รับชัยชนะในไต้หวัน แต่มันอาจเป็นชัยชนะแบบได้ไม่คุ้มเสีย อเมริกาจะจบลงด้วยความทุกข์ทรมานยาวนานกว่าฝ่ายพ่ายแพ้อย่างจีนด้วยซ้ำปักกิ่งมองไต้หวัน ซึ่งปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย เป็นส่วนหนึ่งของดินแดน ภายใต้นโยบาย "จีนเดียว" ซึ่งได้รับยอมรับจากสหรัฐฯ และคัดค้านความช่วยเหลือทางการทูตและทางการทหารทุกรูปแบบที่มอบแก่รัฐบาลในไทเป ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จีนกล่าวหาวอชิงตันว่าจงใจกัดกร่อนข้อตกลงที่มีมานาน ด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางการกับไต้หวันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นประธานาธิบดีโจ ไบเดน เคยรับปากถึง 2 ครั้ง เกี่ยวกับการมอบการสนับสนุนด้านการทหารแก่ไต้หวัน ในกรณีที่ถูกจีนรุกราน หนแรกเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมและอีกครั้งในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตามวอชิงตันรุดออกมากลับลำถ้อยแถลงต่างๆเหล่านั้น เน้นย้ำว่สหรัฐฯไม่ได้ยุยงไต้หวันประกาศเอกราช(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)