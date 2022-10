'SPARE' หนังสือปรินซ์แฮร์รีจ่อวางแผง 10 ม.ค. ประกาศสุดฮ็อตสวนหมัดข่าวอาจหลุดลิสต์ผู้สำเร็จราชการ

ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนับจากที่ข่าวกระฉ่อนไปทั่วโลก “SPARE” ก็กระเด้งขึ้นแท่นท็อป 10 เบสต์เซลเลอร์ หนังสือขายดิบขายดีขั้นสุดของแอมะซอนดอทคอม ได้อย่างง่ายดาย ในเมื่อบรรดาผู้ติดตามข่าวราชวงศ์ ตลอดจนมหาชนในนานาประเทศต่างจดจ่อรออ่านเมมมัวร์ของ เจ้าชายแฮร์รี กันตั้งแต่มีข่าวโฉ่งฉ่างออกมาในเดือนกรกฏาคม 2021เมมมัวร์เรื่อง “SPARE” ที่คาดหวังกันว่าจะร้อนฉ่าไม่น้อยหน้าคลิปสัมภาษณ์ในรายการโด่งดัง The Oprah Winfrey Show เมื่อเดือนมีนาคม 2021 จะยังคงมีสำนักพิมพ์เพนกวิน แรนดอม เฮาส์ เป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์จัดจำหน่ายไม่เปลี่ยนแปลง และการเดินเรื่องยังคงเป็นการเล่าเปิดเผยหมดเปลือกอย่างซื่อสัตย์ไม่บิดไม่พลิ้ว อีกทั้งจะเต็มไปด้วยวิสัยทัศน์อันลึกซึ้ง ตลอดจนการเผยความจริง การตรวจสอบตนเอง และภูมิปัญญาที่มีต่อเรื่องราวอำนาจแห่งความรักอมตะเหนือความปวดร้าวทั้งปวงในคำแถลงข่าวดังกล่าว เพนกวิน แรนดอม เฮาส์ นำเสนอโยงใยไปถึงประเด็นมรณกรรมช็อกโลกปี 1997 เมื่อเจ้าหญิงไดอานา เสด็จแม่แห่งเจ้าชายแฮร์รี ปิดฉากชีวิตอย่างปุบปับ พร้อมแนบภาพถ่ายที่ยังตราตรึงความรู้สึกของผู้คน คือ เจ้าชายแฮร์รีและพระเชษฐา “ทรงเดินตามหีบพระศพของพระมารดา ขณะที่โลกทั้งหมดเฝ้าชมด้วยความอาดูรอันสุดแสนจะสะเทือนใจ” เอพีรายงาน“ขณะที่ไดอานา เจ้าหญิงแห่งเวลส์ ทอดพระกายสู่การพักผ่อนชั่วนิรันดร์ ผู้คนหลายพันล้านรายใคร่ครวญว่าเจ้าชายทั้งสองพระองค์ทรงคิดและรู้สึกอย่างไร – และชีวิตของพระเชษฐากับพระอนุชาคู่นี้จะดำเนินสืบไปอย่างไรนับจากจุดนี้” ใบคำแถลงอย่างเป็นทางการเขียนไว้ในตอนหนึ่งของข่าวที่แจกสู่สื่อมวลชน พร้อมกับหักมุมว่า“สำหรับแฮร์รี ในที่สุดแล้ว นี่คือเรื่องราวชีวิตของพระองค์”การเลือกคำว่า “SPARE” เป็นชื่อเรื่องของหนังสือบันทึกความทรงจำเล่มนี้ เห็นได้ชัดว่ามุ่งหมายจะโยงใยไปถึงความเป็นรัชทายาทและบทบาทตัวสำรองหากพระมหากษัตริย์ทรงมีเหตุจำเป็น และจำจะต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ หรือก็คือคำว่า “The Heir and The Spare” ซึ่งเป็นถ้อยวลีที่ใช้กันบ่อยๆ เพื่อหมายถึงรัชทายาทผู้สืบสายสกุล เอพีรายงานที่ผ่านมา รัชทายาทและตัวสำรองสำคัญสุดๆ อันได้แก่ เจ้าฟ้าชายวิลเลียม ผู้เป็นพระเชษฐาของเจ้าชายแฮร์รี ทรงแฮปปี้ล่วงหน้าห่างออกไปแล้วหลายปีแสง โดยทรงได้รับพระราชทานพระอิสริยยศเป็น เจ้าชายแห่งเวลส์ เป็นที่เรียบร้อย และในทางอัตโนมัติ ทรงได้เลื่อนขึ้นเป็นรัชทายาทลำดับที่ 1 แห่งพระราชบัลลังก์แล้วด้วย ส่วนสำหรับเจ้าชายแฮร์รี ดยุกแห่งซัสเซกซ์ เมื่อทรงประสูติในปี 1984 ทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่ต่อติดกับพระเชษฐา แต่นับจากนั้นมาจรดจนปัจจุบัน ลำดับรัชทายาทของเจ้าชายแฮร์รีก็เลื่อนถอยลงเรื่อยๆ (ตามกฎกติกาและราชประเพณีแห่งราชสำนักอังกฤษและราชสำนักอื่นๆ ในยุโรป ที่จะให้พระโอรสและพระธิดาขององค์รัชทายาท ได้รับลำดับที่ต่อเนื่องกับผู้ที่เป็นพระบิดา) ปมเรื่องนี้จะไปปรากฏสักหนึ่งบทใน “SPARE” หรือไม่และอย่างไร ก็ต้องอดใจรออีกไม่นานพสกนิกรแห่งสหราชอาณาจักรยังต้องอยู่กับความอยากทราบว่า เนื้อหาในบันทึกความทรงจำของเจ้าชายแฮร์รีจะช่วยคลี่คลายความสัมพันธ์อันสุดแสนจะกระท่อนกระแท่นที่พระองค์และพระชายาเมแกน มาร์เคิล มีอยู่กับพระราชวงศ์อังกฤษหรือไม่หรือว่าจะส่งผลเป็นดั่งน้ำมันสาดซัดลงบนกองไฟแห่งความร้าวฉาน ซีเอ็นเอ็นลอนดอนตั้งคำถามไว้อย่างนั้นโดยซีเอ็นเอ็นโยงไปยังบทสัมภาษณ์ออกพอดคาสต์เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเจ้าชายแฮร์รีทรงบอกว่า ทรงถูกล็อกไว้ในวงจรแห่ง “ความเจ็บปวดและทุกข์ตรม” ของพระราชตระกูล พร้อมกับเชือดพระราชวงศ์วินด์เซอร์ว่า ตัวพระองค์ถูกวิจารณ์หนักหนาในเรื่องวิถีทางที่เสด็จพ่อทรงเลี้ยงดูพระองค์ขึ้นมา“เมื่อเป็นเรื่องของการเป็นคุณพ่อคุณแม่” ดยุกแห่งซัสเซกซ์ ทรงกล่าวกับแด็กซ์ เชปพาร์ด นักแสดงและพิธีกรพอดคาสต์รายการ ‘Armchair Expert’การวิพากษ์ดังกล่าวเป็นประเด็นอื้อฉาวทีเดียว เพราะนับได้ว่าเจ้าชายแฮร์รีทรงเล่นงานเสด็จพ่อไว้หนักหนาอย่างชนิดที่ไม่เห็นร่องรอยของความกตัญญู ต่อความช่วยเหลือและความเมตตาที่ได้รับเมื่อตัวพระองค์เองต้องประสบวิกฤตชีวิตวาระต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันเวลาที่ทรงเป็นเจ้าชายสายปาร์ตี้และเสพยาเสพติดกับพระสหาย จนกระทั่งถูกเปิดโปงเป็นข่าวหน้าหนึ่งของนิวส์ออฟเดอะเวิล์ด ที่พาดหัวตัวโตไว้ว่า‘ยาเสพติดอัปยศของแฮร์รี’โดยในวิกฤตครั้งนั้นเมื่อปี 2002 เสด็จพ่อทรงเข้าพระทัยได้ดีถึงปัญหาของเด็กหนุ่มวัย 17 ปีที่หลงทางได้ไม่ยาก ทั้งนี้ ทรงมีพระเมตตาอย่างยิ่ง ทรงประทานกำลังใจแก่พระโอรสเพื่อเข้าคลินิกรับการบำบัดข่าวการประกาศวันดีเดย์สำหรับการวางแผงหนังสือบันทึกความทรงจำ ‘SPARE’ มีขึ้นในสภาพการณ์ที่ค่อนข้างประจวบเหมาะ-สวนหมัดกับข่าวใหญ่ที่ว่า อาจมีการถอดเจ้าชายแฮร์รีและเจ้าชายแอนดรูว์ ออกจากลิสต์รายพระนามพระราชวงศ์ที่จะได้เป็นผู้ปฏิบัติพระราชกิจสำคัญ หากพระเจ้าแผ่นดินทรงพระประชวรหรือมิได้ทรงประทับในราชอาณาจักรอันที่จริง การพิจารณาปรับลิสต์รายพระนามพระราชวงศ์ที่จะได้เป็นผู้ปฏิบัติพระราชกิจแทน เป็นเพียงข้อพิจารณาในสภาขุนนาง (House of Lords) ในช่วงระหว่างสัปดาห์นี้ ซึ่งมีการตั้งคำถามว่า อาจมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเรื่องนี้ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (Regency Act) นั้น ลิสต์นี้ประกอบด้วย 5 รายชื่อ ได้แก่ สมเด็จพระราชินี กับพระราชวงศ์ 4 พระองค์แรกในลำดับรัชทายาทซึ่งมีพระพรรษาเกิน 21 พรรษา อันได้แก่ เจ้าฟ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแฮร์รี เจ้าชายแอนดรูว์ และเจ้าหญิงเบียทริซในการนี้ หนึ่งในหลายๆ ทางเลือกที่สภาขุนนางอภิปรายและพิจารณากัน คือ “การเปลี่ยนตัว” เพราะโดยสภาพการณ์จริงแล้วเจ้าชายแฮร์รีทรง “ถอนตัวออกไปจากประเทศอังกฤษ” ขณะที่เจ้าชายแอนดรูว์ก็ทรง “ถอนตัวออกไปจากชีวิตสาธารณะ”ปรากฏว่าสื่อมวลชนใหญ่ยักษ์ทั้งหลายนำไปเล่นเป็นข่าวฮือฮาตั้งแต่เช้าวันพุธที่ 26 ตุลาคม โดยหลายค่ายซึ่งมักจะเสนอข่าวพระราชวงศ์ในแนวซี้ดซ้าด ได้นำไปตีไข่ใส่สีว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นเพราะสำนักพระราชวังมีแผนจะผลักดันเจ้าชายแฮร์รีและเจ้าชายแอนดรูว์พ้นออกจากลิสต์ เพื่อปิดโอกาสที่ทั้งสองพระองค์จะขึ้นไปปฏิบัติพระราชกิจสำคัญแทนสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 มีโอกาสสูงมากว่า สมเด็จพระราชินีคามิลลาและเจ้าฟ้าชายวิลเลียมจะตามเสด็จพระเจ้าชาร์ลส์ไปเยือนประเทศต่างๆ ในปีหน้าทั้งนี้ เดอะซันยูเคเป็นยักษ์สื่อมวลชนรายหนึ่งที่นำเสนอข่าวในแนวทางนี้ พร้อมระบุรายชื่อพระราชวงศ์ที่จะเข้าไปแทนที่เจ้าชายแฮร์รีและเจ้าชายแอนดรูว์ไว้อย่างครบถ้วนอย่างไรก็ตาม ในค่ำวันเดียวกัน เดอะซันเสนอข่าวใหม่อีกชิ้นหนึ่งว่า พระเจ้าชาร์ลส์ทรงตัดสินพระทัยในเรื่องนี้แล้ว โดยทรงเลือกแนวทางอื่นที่มิใช่ “การเปลี่ยนออก” แต่จะให้ใช้แนวทาง “การเพิ่มจำนวน” พระราชวงศ์ที่จะได้อยู่ในลิสต์ โดยอาจจะเพิ่มจากจำนวน 4 พระองค์ เป็น 6 พระองค์ ซึ่งจะส่งผลให้พระนามของเจ้าชายเอดเวิร์ด กับพระนามของเจ้าฟ้าหญิงแอนน์ถูกเพิ่มไว้ในลิสต์สำคัญนี้ความเคลื่อนไหวที่ดูว่าเป็นคำขู่ภายในฟากหนึ่งของมหาสมุทรแอตแลนติกในช่วงเช้ากับช่วงค่ำของวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2022 ถูกติดตามมาอย่างกระชั้นชิดด้วยความเคลื่อนไหวที่ดูว่าเป็นคำขู่เช่นกันจากอีกฟากหนึ่งของแอตแลนติกทั้งนี้ คำแถลงข่าวจากเพนกวิน แรนดอม เฮาส์ นิวยอร์ก ที่แฟนานุแฟนตั้งตารอคอย ได้ถูกเคาะเป็นที่แน่นอนและจึงมีการแจ้งกำหนดวันวางแผง “SPARE” ตรงไปถึงบรรดาสื่อจี๊ดจ๊าดในอังกฤษเมื่อเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม ขณะที่ทวิตเตอร์ของสำนักพิมพ์ก็ทำการประกาศความคืบหน้าสำคัญนี้ควบคู่กันไปข่าวของสื่อสารพัดค่ายในวันพฤหัสบดีนั้นเอง พร้อมกับแจ้งทราบถึงเว็บไซต์ข้อมูลเพิ่มเติม คือ PrinceHarryMemoir.com ซึ่งยังโพสต์ข้อมูลขึ้นไปได้เพียงน้อยนิดลีลาสวนหมัดกระฉับกระเฉงเช่นนี้กระตุ้นให้ผู้สันทัดกรณีทั้งหลายมั่นใจว่า องค์รัชทายาทลำดับที่ 5 จะประเคนข้อมูลที่บั่นทอนเกียรติภูมิของพระราชวงศ์วินด์เซอร์ ชนิดที่หนุ่มเพียส์ มอร์แกน นักวิจารณ์ปากกล้าแห่งแวดวงข่าวราชวงศ์อังกฤษ ฟันธงไว้ในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า “SPARE” จะทำลายพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ของอังกฤษให้ย่อยยับทั้งที่พระองค์ยังทรงตรมพระทัยกับการสูญเสียพระราชมารดา อีกทั้งยังมิได้ผ่านพระราชพิธีราชาภิเษกกันเลยทีเดียว เว็บไซต์ข่าวดิเอ็กซ์เพรสรายงาน พร้อมยกถ้อยคำของมอร์แกนมาด้วยว่า“หนังสือเล่มนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งของเจ้าชายแฮร์รีในการคร่ำครวญต่อการที่ตนเองไม่มีโอกาสขึ้นเป็นกษัตริย์อังกฤษ”และแน่นอนว่า ทวิตของจอมวิจารณ์อย่างมอร์แกนไม่ยอมพลาดที่เรียกร้องให้พระเจ้าชาร์ลส์ “ถอด” เจ้าชายแฮร์รีจากตำแหน่งเจ้าชาย“เจ้าชายจอมหวงแหนความเป็นส่วนตัวจะเหวี่ยงสิ่งปฏิกูลที่เป็นตัวทำรายได้ให้พระองค์ เข้าไปเล่นงานพระราชตระกูลอีกหนึ่งระลอกใหญ่ กะให้ทันเวลาที่จะทำลายพิธีราชพิธีราชาภิเษกของพระราชบิดา”“พระเจ้าชาร์ลส์ควรถอดเด็กวายร้ายปากว่าตาขยิบ ละโมบโลภเงิน เห็นแก่ตัวคนนี้ ออกจากทุกตำแหน่งทุกสถานภาพที่ยังเหลืออยู่ โดยเร็วที่สุด” นักวิจารณ์ปากกล้านามเพียส์ มอร์แกน ทวิตไว้อย่างนั้น ดิเอ็กซ์เพรสรายงานอย่างละเอียดโปรไฟล์ของ SPARE นับว่าหรูล้ำอย่างยิ่ง โดยจะมีความหนาถึง 416 หน้า และจะตีพิมพ์ออกมา 16 ภาษา จากภาษาดัตช์ จรดจนภาษาโปรตุกีสกันเลยทีเดียวความลับประการหนึ่งที่ยังไม่มีการเฉลย คือ ตัวเลขรายได้ที่เพนกวิน แรนดอม เฮาส์ จะมอบแก่เจ้าชายแฮร์รี แต่ตัวดยุกแห่งซัสเซกซ์ลั่นวาจาแล้วว่าจะบริจาครายได้นี้ให้แก่องค์การกุศลต่างๆ ของอังกฤษ และที่ผ่านมา พระองค์ได้บริจาคไปแล้ว 1.5 ล้านดอลลาร์ โดยมอบให้แก่ Sentebale อันเป็นองค์การกุศลที่พระองค์ทรงจัดตั้งขึ้นร่วมกับเจ้าชายแห่งเลโซโท บนวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือเด็กๆ และคนหนุ่มสาวในเลโซทกับบอตสวานา ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวี/เอดส์หนังสือเมมมัวร์เจ้าปัญหาของเจ้าชายแฮร์รีเคยมีกำหนดวางแผงภายในปี 2022 แต่กลับกลายเป็นว่านายทุนสั่งเลื่อนกำหนดออกไปอย่างไร้ความแน่นอนทั้งนี้ บางสำนักรายงานว่าผู้บริหารของเพนกวิน แรนดอม เฮาส์ ยังไม่พึงพอใจกับเนื้อหาในหนังสือที่ไม่ซี้ดซ้าดเสมือนดั่งเนื้อหาในคลิปสัมภาษณ์อันอื้อฉาวกับ The Oprah Winfrey ปี 2021 และต้องการช็อตแฉแบบเด็ดๆ ใหม่ๆ จนเป็นเหตุให้ดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ต้องเดินทางมาอังกฤษเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวหลายรอบ จนกระทั่งได้ประเด็นความขัดแย้งหลายประการในระหว่างพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาขณะเดียวกัน บางสำนักวิเคราะห์ว่าเจ้าชายแฮร์รีทรงลังเลที่จะเปิดเผยถึงพระราชวงศ์อย่างลึกล้ำและมากมายนัก และจึงทรงตกอยู่ในความกดดันมหาศาล อาทิ ความกดดันในประเด็นพระอิสริยยศเจ้าชายและเจ้าหญิงของพระโอรสและพระธิดาที่ต้องคำนึงถึง จนกระทั่งปมข่าวการพิจารณาถอดถอนพระองค์ออกจากลิสต์ผู้สำเร็จราชการได้อุบัติขึ้นมา ปัจจัยนี้อาจเป็นแรงฮึดและจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จึงขับเคลื่อนให้หนังสือบันทึกความทรงจำของดยุกแห่งซัสเซกซ์สามารถปิดต้นฉบับเป็นที่พึงพอใจของเพนกวิน แรนดอม เฮาส์ และสามารถกำหนดวันคลอดหนังสือได้อย่างแน่นอนเสียที