นักข่าวราชวงศ์ปูด! ‘เจ้าชายจอร์จ’ บอกพระสหาย ‘พ่อเราจะเป็นกษัตริย์ ระวังตัวไว้ให้ดี’

‘The New Royals : Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown’





เคที นิโคลล์ (Katie Nicholl) นักข่าวสายรายวงศ์ของอังกฤษ ได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือเล่มใหม่ของเธอที่ชื่อซึ่งมีกำหนดวางแผงในวันที่ 4 ต.ค.นี้ว่า พระโอรสองค์โตของเจ้าชายวิลเลียม และ เคต มิดเดิลตัน เคยตรัสกับพระสหายร่วมชั้นเรียนให้ “ระวังตัว” เพราะพระบิดาของพระองค์กำลังจะได้เป็นกษัตริย์ในอีกไม่ช้าผู้สื่อข่าวรายนี้ยังบอกด้วยว่า เจ้าหญิงชาร์ล็อตต์ ชันษา 7 ปี และเจ้าชายหลุยส์ ชันษา 4 ปี ทรงได้รับการอบรมจากพระบิดาและพระมารดาให้เข้าใจถึงบทบาทของราชวงศ์ รวมถึงการทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนนิโคลล์ ระบุหลังจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ได้ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์อังกฤษพระองค์ใหม่ และเจ้าชายวิลเลียมในฐานะพระราชโอรสองค์โต ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเป็น “รัชทายาทลำดับที่ 1” ด้วยโรเบิร์ต เลซีย์ (Robert Lacey) นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษ เคยเขียนไว้ในหนังสือ ‘Battle of Brothers’ ที่วางจำหน่ายในปี 2020 ว่า เจ้าหญิงเคตและเจ้าชายวิลเลียมทรงรอคอยเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะบอกเจ้าชายจอร์จให้ตระหนักถึงสถานะ “ว่าที่กษัตริย์” ในอนาคต และทรงตัดสินพระทัยพูดเรื่องนี้กับพระโอรสในช่วงวันคล้ายวันประสูติปีที่ 7 ของเจ้าชายจอร์จในปี 2020เลซีย์ ระบุด้วยว่า ทั้ง 2 พระองค์ทรงต้องการให้เจ้าชายจอร์จได้มีโอกาส “เติบโตเหมือนเด็กทั่วไป” นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก่อนจะเริ่มปลูกฝังให้เจ้าชายน้อยทรงรู้จักหน้าที่และการอุทิศตนรับใช้ประชาชนในภายภาคหน้า นอกจากนี้ เจ้าชายวิลเลียมยังทรงหวังให้สถาบันกษัตริย์ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และตอบโจทก์ความต้องการของสังคมอังกฤษได้ที่มา : New York Post