ซาอุฯ ไล่ยึดของเล่น ‘สีรุ้ง’ อ้างผิดศีลธรรม-ส่งเสริมเยาวชน ‘รักร่วมเพศ’

แม้รัฐบาลซาอุฯ จะหันมาใช้นโยบายเปิดกว้างทางสังคมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2019 แต่ก็ยังคงถูกเพ่งเล็งในเรื่องของปัญหาสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับรัฐริมอ่าวอาหรับอื่นๆ โดยเฉพาะในแง่กฎหมายที่ยังคงบัญญัติให้พฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นความผิดร้ายแรงที่อาจต้องโทษถึงขั้นประหารชีวิตAl-Ekhbariya ซึ่งเป็นสื่อของทางการริยาดรายงานว่า เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าตรวจค้นร้านค้า และทำการยึดโบว์, กระโปรง, หมวก, กล่องดินสอ และข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กที่เป็นสีรุ้ง“เราได้ตรวจยึดสินค้าที่ใช้สีสัญลักษณ์ของกลุ่มรักร่วมเพศดึงดูดเยาวชน ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดกับหลักความเชื่อของอิสลาม และหลักศีลธรรมอันดีของประชาชน” เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ซึ่งเข้าร่วมในภารกิจดังกล่าว ระบุนักข่าวซาอุฯ คนหนึ่งได้ชี้ไปยังธงสีรุ้งซึ่งวางขายอยู่ในตลาดแห่งหนึ่งของกรุงริยาด ขณะที่รายงานข่าวระบุว่า สีดังกล่าวถือเป็น “สารซึ่งก่อพิษภัย” ให้แก่เด็กๆ และเยาวชนซาอุดีอาระเบียเพิ่งจะเป็นข่าวคึกโครมเรื่องการออกกฎเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ซึ่งมีเนื้อหาหรือแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่สื่อถึงกลุ่มคนรักร่วมเพศ โดยเมื่อเดือน เม.ย. ทางการริยาดได้ขอให้ "ดิสนีย์" ตัดฉาก LGBTQ ที่มีความยาวแค่ 12 วินาที ในภาพยนตร์ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ของค่ายมาร์เวลออก ทว่าดิสนีย์ปฏิเสธที่จะทำตามที่มา: เอเอฟพี