"ตั๊น" เผย สภาหนุนร่างกม.สมรสเท่าเทียมทุกฉบับ ก้าวข้ามแบ่งฝ่ายมุ่งสร้างความเท่าเทียมทางเพศ

วันนี้ (15 มิ.ย. 65) ที่รัฐสภา น.ส. จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร ส.ส แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการโหวตลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมทั้ง 4 ฉบับ ว่า ตนและเพื่อนส.ส. ทึ่มีความเห็นสอดคล้องกันได้ลงมติให้ความเห็นชอบและร่วมสนับสนุนผลักดันร่างกฏหมายของทุกฉบับทั้งพ.ร.บ คู่ชีวิตหรือสมรสเท่าเทียม” เพราะเห็นควรว่าเมื่อประเทศไทยจะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความเทียมกันทางเพศให้เกิดขึ้นได้จริง ก็ควรจะแก้ให้ครอบคลุมทุกประเด็น รองรับสิทธิทางกฎหมายครบถ้วนทุกมิติ ไม่ว่าเป็นร่างของฝ่ายรัฐบาล หรือของฝ่ายค้าน ทั้งหมดนี้จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ถึงเวลาแล้วต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อันจะเป็นการก่อให้เกิดความเข้าใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ที่จะได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ผ่านมาคณะกรรมการ​ส่งเสริม​สิทธิ​มนุษยชนและ​ความ​เสมอภาค​ระหว่าง​เพศ​ และคณะทำงานประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายด้านความหลากหลายทางเพศของพรรค ได้ร่วมทำงานมาอย่างต่อเนื่อง และยังทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่ม LGBTQ​ + ร่วมกันรณรงค์และได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะในเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง “Pride Month” นี้ ทั้งเทศกาล Pride Month "บางกอก นฤมิตร ไพรด์ 2022" งาน GIRL​xGIRL pride to br GIRL Proud to be me. ของเครือข่าย​ภาคีสีรุ้ง และได้ไปร่วมงาน LGBTIQ​ + pride month ของสถานทูต​อเมริกา​ร่วมกับสถานทูตอังกฤษ​ เพื่อ​เฉลิมฉลองการส่งเสริมสิทธิ​มนุษยชนและ​และความเสมอภาค​ระหว่าง​เพศร่วมกับประเทศ​ต่างๆทั่วโลก อีกทั้งวันนี้ยังได้มีตัวแทนไปร่วมรับหนังสือจากกลุ่มภาคีสีรุ้งที่รัฐสภาอีกด้วย