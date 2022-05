ครั้งแรกในรอบ 50 ปี! รัฐสภาสหรัฐฯ เปิดไต่สวนสาธารณะเรื่อง 'ยูเอฟโอ'

การไต่สวนโดยคณะอนุกรรมการข่าวกรองแห่งสภาผู้แทนราษฎรมีขึ้น 11 เดือนหลังมีการตีแผ่ข้อมูลเกี่ยวกับการพบเห็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่ไม่สามารถระบุได้ (unidentified aerial phenomena – UAP) มากกว่า 140 กรณีโดยนักบินของกองทัพสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา

ขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่มักนำเรื่องราวของ unidentified flying object หรือ ยูเอฟโอ ไปผูกโยงกับมนุษย์ต่างดาว ทว่ารายงานเกี่ยวกับ UAP ที่เผยแพร่เมื่อเดือน มิ.ย. ปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยทางการบินมากกว่า

อย่างไรก็ดี รายงานฉบับนี้ก็มีการอ้างถึงคลิปวิดีโอของเพนตากอนซึ่งสามารถบันทึกเหตุการณ์ขณะที่วัตถุบางอย่างเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้าด้วยความเร็วสูง และสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างเชื่อเหลือเกินว่าจะนำเทคโนโลยีด้านการบินใดๆ มาอธิบายได้ อีกทั้งยังไม่มีตัวขับเคลื่อนหรืออุปกรณ์ควบคุมใดๆ ปรากฏให้เห็นสำหรับการไต่สวนในวันนี้ (17) คาดว่าจะเป็นการทบทวนรายงานต่างๆ ที่ระบุไว้ในผลประเมินเบื้องต้นความยาว 9 หน้ากระดาษ ซึ่งรวบรวมโดยสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ (Office of the Director of National Intelligence) และคณะทำงานซึ่งนำโดยกองทัพเรือที่เพนตากอนได้แต่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2020เจ้าหน้าที่ 2 คนซึ่งจะเข้าให้การแบบปิดลับต่อคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรภายหลังการไต่สวนสาธารณะในวันนี้ (17) ได้แก่ โรนัลด์ โมลทรี (Ronald Moultrie) ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมฝ่ายข่าวกรองและความมั่นคง และ สก็อตต์ เบรย์ (Scott Bray) ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรองทางเรือแอดัม ชิฟฟ์ ประธานคณะกรรมการข่าวกรองแห่งสภาผูแทนราษฎรสหรัฐฯ ระบุในถ้อยแถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักวิเคราะห์ด้านข่าวกรองและกลาโหมซึ่งเป็นผู้รวบรวมผลการประเมินดังกล่าวไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับ “ต้นตอ” ของปรากฏการณ์ UAP ทั้ง 144 ครั้ง ยกเว้นเพียงกรณีเดียวที่ยืนยันได้ว่าเป็น “บอลลูนขนาดใหญ่ที่ถูกปล่อยลมออก”รายงานยังระบุด้วยว่า ปรากฏการณ์ UAP อาจจะไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว และจำเป็นงต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่า มันคือระบบการบินแปลกใหม่ซึ่งถูกสร้างโดยองค์กรลับของรัฐบาลสหรัฐฯ และเอกชน หรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมหาอำนาจคู่แข่งอย่างและขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ข่าวกรองและกลาโหมของสหรัฐฯ ก็ไม่ได้ปฏิเสธเสียทีเดียวว่า UAP เหล่านี้ไม่ได้มีต้นตอมาจากสิ่งที่อยู่นอกโลก (extraterrestrial origin)รายงานฉบับนี้ยังถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาได้ปฏิเสธหรือพยายามดิสเครดิตการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับยูเอฟโอและ “จานบิน” มาโดยตลอดตั้งแต่ทศวรรษ 1940ที่มา: รอยเตอร์