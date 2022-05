‘ซัมมิตสหรัฐฯ-อาเซียน’ไม่อาจช่วยให้‘ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก’ของไบเดน หลุดออกจากภาวะ‘ภาพมายา’

13/05/2หนังสือพิมพ์ “โกลบอลไทมส์” ของจีน ตีพิมพ์การ์ตูนล้อการเมืองภาพหนึ่งเนื่องในโอกาสการประชุมซัมมิตระหว่างสหรัฐฯกับสมาคมอาเซียน ณ กรุงวอชิงตันระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม โดยวาดเป็นรูปประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ กำลังขอความความช่วยเหลือจากรถบัสคันหนึ่งซึ่งพวกเจ้าหน้าที่อาเซียนนั่งกันอยู่ เพื่อให้ดันรถถังออกศึกของเขาซึ่งติดแหง็กอยู่ในหล่มโคลนและจมลงไปเรื่อยๆแน่นอนทีเดียวว่า รถถังของไบเดนกำลังอยู่บนเส้นทางมุ่งหน้าสู่จีน การ์ตูนชิ้นนี้เสนอให้เห็นภาพความกระเสือกกระสนของสหรัฐฯ ซึ่งต้องการดึงเอาประเทศอาเซียนทั้งหลายเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรอยู่ในสิ่งที่วอชิงตันเรียกว่า “ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก” โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะปิดล้อมจีน พวกประเทศอาเซียนนั้นมีชีวิตชีวาอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยการค้าขาย ทว่าวอชิงตันกลับหมกมุ่นโฟกัสอยู่ที่เรื่องความมั่นคงและการทูตแบบใช้อำนาจบีบบังคับ และการไม่สอดคล้องสมพงศ์กันเช่นนี้เองที่เป็นเครื่องขวางกั้นไม่ให้ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ของอเมริกันเป็นที่ยอมรับซัมมิตครั้งนี้เกิดขึ้นมาในจังหวะเวลาที่ทรงความสำคัญ โดยเป็นขณะซึ่งพวกผู้นำอาเซียนต้องการที่จะทราบว่า ไบเดนมีอะไรที่จะเสนอหรือไม่ในเรื่องของความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ – อย่างเช่น การค้า และการลงทุน ฯลฯ – หรือจะยังคงยินยอมปล่อยให้เรื่องการบูรณาการทางเศรษฐกิจเข้ากับภูมิภาคของพวกเขา เป็นเรื่องของจีนต่อไปอีก ทั้งนี้เมื่อปี 2021 การค้าที่จีนทำกับพวกประเทศอาเซียนเพิ่มสูงขึ้นจนแตะระดับ 878,200 ล้านดอลลาร์แล้ว ทิ้งไปไกลสุดกู่ทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการค้าระหว่างสหรัฐฯกับอาเซียน (362,000 ล้านดอลลาร์ทั้งนี้ตามตัวเลขล่าสุดเท่าที่จะหาได้ของปี 2021)การประชุมซัมมิตคราวนี้ไม่เป็นที่คาดหวังกันว่าจะก่อให้เกิดเนื้อหาสาระอะไรกันมากมาย ไบเดนเองก็ให้ความหมายความสำคัญกับมันในเชิงสัญลักษณ์ เขาวาดหวังว่าจะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่คณะผู้นำของอาเซียนได้ว่า ทั้งๆ ที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งการตัดสินโชคชะตากันด้วยสงครามที่กำลังเดือดระอุในยุโรปเช่นนี้ แต่ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกก็ยังคงเป็นแรงปรารถนาอยู่ในหัวใจของเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่า ไบเดนวาดหวังที่จะผลักดันประเด็นปัญหาเรื่องยูเครนให้เหล่าผู้นำอาเซียนพิจารณา เพื่อหาทางจับมือเป็นแนวร่วมกับพวกเขาในการต่อต้านคัดค้านมอสโก ทว่าพวกประเทศอาเซียนนั้นมีทัศนะที่ปนเปกันหลายหลากในเรื่องยูเครน พม่าอยู่ที่สุดปลายหนึ่งโดยเป็นผู้สนับสนุนรัสเซีย ขณะที่สิงคโปร์เข้าร่วมกับวอชิงตันโดยสัญชาตญาณในการใช้มาตรการแซงก์ชั่นคว่ำบาตรรัสเซีย สำหรับเวียดนามกับลาว ซึ่งมีการติดต่อเชื่อมโยงกับมอสโกอย่างเข้มแข็งมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียต ได้งดออกเสียงในการโหวตญัตติตำหนิรัสเซียในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ พวกประเทศอาเซียนทั้งหลายต่างรู้สึกกังวลในเรื่องที่ราคาของน้ำมัน, แก๊ส, ข้าวสาลี, และปุ๋ย พุ่งขึ้นพรวดพราดสืบเนื่องจากการสู้รบขัดแย้งกันในยูเครน และเรียกร้องให้มีการใช้หนทางด้านการทูตมาคลี่คลายวิกฤตครั้งนี้คำขอร้องของวอชิงตันให้งดเชิญรัสเซียเข้าร่วมในการประชุมระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มจี-20, การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit) ตลอดจน เอเปก ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงต่อไปของปีนี้ ล้วนแต่ไม่ได้รับการเอออวยจากชาติอาซียนซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพ (ซึ่งได้แก่ อินโดนีเซีย, กัมพูชา, และไทย ตามลำดับ) ความพยายามของวอชิงตันในการฉายภาพวิกฤตยูเครนว่าเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการรวบอำนาจ ย่อมใช้ไม่ได้ผลอะไรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศต่างๆ มีการใช้ระบอบปกครองเผด็จการรวบอำนาจแบบลูกผสมกันอย่างกว้างขวาง (โดยมีเพียงอินโดนีเซียกับมาเลเซียเท่านั้นที่อาจจัดอยู่ในข่ายยกเว้น) ประเทศอาเซียนทั้งหลายต่างไม่ต้องการที่จะเห็นระเบียบโลกแบบที่แตกออกเป็น 2 ขั้วเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งไม่ต้องการที่จะตกลงไปในกับดักแห่งความเป็นศัตรูกันระหว่างสหรัฐฯกับจีน นอกจากนั้นแล้ว รัสเซียยังถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เวลานี้หาได้ยากจริงๆ ซึ่งสามารถเสนอพื้นที่สำหรับให้อาเซียนขยับขยายอะไรกันได้บ้าง ในเวลาที่พวกเขาต้องเดินหมากก้าวไปในท่ามกลางความสัมพันธ์อันเขม็งเกลียวระหว่างสหรัฐฯ-จีนเป็นเรื่องซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวที่จะเฝ้าติดตามว่า ไบเดนจะถึงกับเรียกร้องผลักดันอย่างรุนแรงยิ่งกว่าที่เคยกระทำ ด้วยการกดดันพวกผู้นำอาเซียนให้ตัดลดการซื้อหาอาวุธจากมอสโก หรือข่มขู่ที่จะลงโทษพวกเขาด้วยมาตรการแซงก์ชั่นฐานผู้สมรู้ร่วมคิดจากการที่พวกเขาซื้อหาบริโภคน้ำมันรัสเซียหรือไม่ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา เวียดนาม, พม่า, มาเลเซีย, และอินโดนีเซีย ได้ซื้อหาฮาร์ดแวร์ทางการทหารจากรัสเซียในจำนวนที่ถือว่าเป็นเนื้อเป็นหนังทีเดียวกล่าวกันในระดับรากฐานแล้ว สหรัฐฯอยู่ในฐานะที่อ่อนแอไม่สามารถทำอะไรให้สำเร็จตามแผนการที่วางไว้ สืบเนื่องจากขาดไร้ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการค้าซึ่งเข้มแข็งจริงจังมาตอบโต้ทัดทานจีนที่กำลังมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในภูมิภาคนี้ คณะบริหารไบเดนอยู่ในภาวะที่พยายามหลีกเลี่ยงไม่เจรจาทำข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ฉบับใหม่ใดๆ ทั้งสิ้น เหตุเพราะในสหรัฐฯ อารมณ์ความรู้สึกแบบนักลัทธิกีดกันการค้ากำลังพุ่งปริ๊ด ดังนั้นการเปิดประตูให้ต่างชาติเข้าถึงตลาดอเมริกันจึงล้วนถูกมองว่าเป็นหนทางนำไปสู่หายนะทางการเมืองในทางตรงกันข้าม อาเซียนกลับกำลังเพลิดเพลินสนุกสนานกับทางเลือกต่างๆ ในเรื่องการค้าเสรี เวลานี้ทางสมาคมกำลังเจรจาเพื่อจัดทำเอฟทีเอกับแคนาดา ขณะที่พวกรัฐสมาชิกของอาเซียนจำนวนมาก เป็นผู้ร่วมลงนามใน “ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก” (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership หรือ CPTPP) และ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ RCEP) สำหรับปักกิ่งก็คิดในทำนองเดียวกัน –กระทั่งยื่นสมัครขอเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ด้วยซ้ำ ขณะที่กำลังอาศัย RCEP มาบรรลุจุดมุ่งหมายในการบูรณาการเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับอาเซียนมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม อีกด้านหนึ่งซึ่งวอชิงตันถูกปักกิ่งทิ้งห่างไปไกลลิบ ได้แก่เรื่องการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน สหรัฐฯกำลังพยายามประโคมแผนการริเริ่ม “Build Back Better World” ของตน ซึ่งคิดขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับแผนการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ของจีน ทว่ามันยังคงเป็นแค่ฟองน้ำลายเท่านั้น ยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมให้เห็นกันจะจะแผนแม่บททางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework) ที่ประกาศกันออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯนั้น ดูไม่น่าที่จะเย้ายวนดึงดูดใจพวกผู้นำอาเซียนได้ ประเด็นอยู่ตรงที่ว่า สำหรับประเทศอาเซียนแล้ว ตลาดที่มีขนาดใหญ่โตกว่าอย่างเห็นๆ ก็คือตลาดจีน พวกเขาจะไม่ถูกโน้มน้าวชักจูงให้ยอมเอออวยสร้างห่วงโซ่อุปทานขึ้นมาใหม่ชนิดที่หย่าร้างตัดขาดจากจีนอย่างสิ้นเชิงหรอกนายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง ของสิงคโปร์ กล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “ไม่มีความปรารถนาที่จะต้องเลือกเอา” ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ แท้ที่จริงแล้ว อาเซียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์ในทางบวกกับทั้งวอชิงตันและปักกิ่งเอาไว้ แต่ความย้อนแย้งก็คือว่า ขณะที่ระหว่างบางประเทศอาเซียนกับสหรัฐฯอาจจะมีการบรรจบพบเจอกันในทางยุทธศาสตร์ขึ้นมาได้ ในเรื่องเกี่ยวกับการผงาดขึ้นมาของจีน แต่จากแบบแผนวิธีดำเนินการซึ่งสหรัฐฯเลือกใช้ มันก็ก่อให้เกิดความแตกแยกออกไปกันคนละทางด้วยเหมือนกัน –โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายของวอชิงตันที่จะตอบโต้ทัดทานการผงาดขึ้นมาของจีน ด้วยการสร้างระเบียบทางความมั่นคงที่นำโดยสหรัฐฯขึ้นมานั้น อาจจะกลายเป็นตัวบ่อนทำลายความสามัคคีภายในอาเซียน เช่นเดียวกับการที่สหรัฐฯนำมามาตรการแซงก์ชั่นเข้ามาใช้โดยถือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการดำเนินการทางการทูตของตนยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯนั้นเล่าเรื่องวาดภาพให้เห็นไปว่า การที่จะพัฒนาภูมิภาคนี้ให้ “มีความเสรี” และ “เปิดกว้าง” ได้นั้น จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมด้วยการจับมือเป็นพันธมิตรกันและเป็นหุ้นส่วนกันอย่างเข้มแข็ง เป้าหมายเช่นนี้ชักชวนให้ไปสู่การจัดตั้งกลุ่ม “คว็อด” (Quad) ซึ่งมุ่งที่จะทำให้ความพยายามในการรับมือกับการผงาดขึ้นมาของจีนแลดูเนียนตามากขึ้น อย่างไรก็ดี สิ่งที่อาเซียนไปด้วยกันไม่ได้กับกลุ่มคว็อด ก็คือความปรารถนา (และความจำเป็น) ของอาเซียน ที่จะต้องเข้ามีปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นกับปักกิ่ง และการที่อาเซียนนิยมให้มีความร่วมมือกันในแบบดึงเอาทุกๆ ฝ่ายเข้ามาร่วม ตรงนี้ ปักกิ่งเพิ่งเสนอหนทางเลือก เพื่อออกมาต่อกรกับวอชิงตันซึ่งมุ่งผลักดันระเบียบความมั่นคงที่นำโดยสหรัฐฯ ทั้งนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศเสนอแนะ “แผนการริเริ่มความมั่นคงระดับโลก” (Global Security Initiative) ในการปราศรัยเปิดเวทีประชุมปั๋วเอ๋าเพื่อเอเชีย (Boao Forum for Asia) ประจำปี 2022 ไม่นานมานี้ โดยโฟกัสเน้นหนักที่หลักการต่างๆ อย่างเช่น ความมั่นคงที่ไม่อาจถูกแบ่งแยก(ดูรายละเอียดคำปราศรัยของ สี จิ้นผิง ในเรื่องนี้ได้ที่ https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202204/t20220421_10671083.html)เกี่ยวกับทะเลจีนใต้ การประชุมซัมมิตที่กรุงวอชิงตันคราวนี้น่าจะมีความพยายามป่าวร้องให้ดังๆ อย่างเคยๆ เกี่ยวกับเรื่องยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งก็คือ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล (UN Convention on the Law of the Sea) และการใช้หนทางสันติมาแก้ไขข้อพิพาทต่างๆ แต่ตรงนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละ อาเซียนจะมีความมั่นอกมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหน เกี่ยวกับความจริงใจของสหรัฐฯ ในการให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน (centrality) ในโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางความมั่นคงของภูมิภาค เรื่องนี้ยังคงเป็นสิ่งที่สงสัยข้องใจกันอยู่เวลาเดียวกัน มีปัจจัยใหม่ประการหนึ่ง ได้แก่ชัยชนะในการเลือกตั้งของเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ซึ่งจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของฟิลิปปินส์ พร้อมกันนั้น เพื่อนร่วมทีมที่ลงแข่งขันในตำแหน่งรองประธานาธิบดีของเขาและได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นยิ่งกว่าตัวเขาเสียอีก คือ ซารา ดูเตอร์เต ลูกสาวของ โรดริโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีคนที่กำลังจะพ้นตำแหน่ง โดยที่ ดูเตอร์เต ผู้พ่อนี่เองซึ่งแสดงให้เห็นถึงทักษะความสามารถในการแผ้วถางพื้นที่จุดยืนตรงกลางๆ ระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันขึ้นมา รวมทั้งต้านทานความพยายามของสหรัฐฯที่จะก่อให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในทะเลจีนใต้ โดยกลับเลือกที่จะทำงานกับปักกิ่งเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางดินแดน ตลอดจนมุ่งมั่นรักษาช่องทางการติดต่อสื่อสารในระดับสูงกับปักกิ่งในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่มีความสนใจห่วงใยร่วมกัน ซึ่งก็รวมไปถึงการติดต่อโดยตรงกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ด้วยหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ มาร์กอน จูเนียร์ ประกาศเอาไว้ว่าจะถือเป็นผลงานระดับมรดกสืบทอดสู่ชนรุ่นหลังของสมัยการเป็นประธานาธิบดีของเขา ได้แก่การลงนามทำสัญญาข้อตกลงทวิภาคีกับจีนเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาทะเลจีนใต้ ในสารแสดงความยินดีซึ่ง สี จิ้นผิง ส่งไปถึงมาร์กอส ก็บ่งบอกให้เห็นว่า ปักกิ่งดูเหมือนมีความรู้สึกรับรู้ถึงโอกาสที่จะรีเซตความสมดุลของความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับมะนิลาเสียใหม่ เราสามารถที่จะวาดภาพได้ว่า ถ้าหากฟิลิปปินส์กับจีนเข้าสู่การร่วมมือกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถแก้ไขคลี่คลายประเด็นปัญหาทะเลจีนใต้ของพวกเขาได้ในท้ายที่สุดแล้ว มันก็จะกลายเป็นการเขย่าทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก , บ่อนทำลายความพยายามของสหรัฐฯในการสร้างสมกำลังทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียยงใต้, และทำให้ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ของไบเดน กลายเป็นเรื่องล้าสมัยไร้ความหวังกันไปเลย(ดูเพิ่มเติมสารแสดงความยินดีของสี จิ้นผิง ได้ที่ https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202205/t20220512_10684991.html)น่าสนใจมากที่ว่า ฟิลิปปินส์ซึ่งในอดีตเคยเป็นพันธมิตรผู้ใกล้ชิดที่สุดของสหรัฐฯในภูมิภาคนี้ กลับไม่ได้ส่งผู้นำไปเข้าร่วมการประชุมซัมมิตที่วอชิงตันคราวนี้ โดยให้เหตุผลเรื่องที่กำลังมีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในมะนิลา ทั้งนี้ระหว่างสมัยการเป็นประธานาธิบดีตลอดทั้ง 6 ปีของดูเตอร์เต เขาไม่เคยเดินทางไปเยือนสหรัฐฯเลยแม้แต่ครั้งเดียว14/05/2022บรรดารัฐสมาชิกของสมาคมอาเซียนจะไม่เลือกเข้าข้างใครทั้งนั้น ขณะที่การแข่งขันระหว่างสหรัฐฯกับจีนยิ่งเพิ่มความดุเดือดขึ้นอีกในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ประเทศเหล่านี้จะเลือกใช้วิธีเข้าติดต่อมีปฏิสัมพันธ์กับมหาอำนาจสองรายนี้โดยอิงอยู่กับความจำเป็นต่างๆ ของพวกเขาเอง พวกผู้สังเกตการณ์ทางการทูตหลายรายให้ความเห็นเอาไว้เช่นนี้การประเมินดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากวอชิงตันตัดสินใจที่จะอัปเกรดความสัมพันธ์ซึ่งตนมีอยู่กับชาติสมาชิกทั้ง 10 ของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประกาศชื่อ โยฮันเนส อับราฮัม ประธานคณะเจ้าหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งนั่งทำงานกันอยู่ในทำเนียบขาว ให้เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐฯคนใหม่ประจำสมาคมอาเซียน หลังจากตำแหน่งนี้ถูกปล่อยให้ว่างมาตั้งแต่ปี 2017ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ พยายามอธิบายให้เห็นถึงคุณค่าแก่การประชุมซัมมิตคราวนี้ ขณะที่เขาเป็นเจ้าภาพต้อนรับบรรดาผู้นำของสมาคมอาเซียนในกรุงวอชิงตัน เมื่อวันศุกร์ (13 พ.ค.) โดยบอกว่า “ในเวลาที่เรามองไปรอบๆ โลก มองดูความท้าทายทั้งหมดที่เรากำลังเผชิญอยู่ ผมคิดว่า ความเป็นหุ้นส่วนกันระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯนั้น ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ในการเผชิญกับช่วงขณะที่เรากำลังพบว่าตัวเราเองประสบอยู่ในประวัติศาสตร์ ณ เวลานี้”ไบเดนบอกด้วยว่า ความสัมพันธ์ที่สหรัฐฯมีอยู่กับอาเซียนกำลังเข้าสู่ “ยุคใหม่” และความร่วมมือกันจะมีการขยายไปในแนวรบด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย ตั้งแต่เศรษฐกิจดิจิตอลไปจนถึงเรื่องความมั่คงในทะเลจีนใต้แต่ข้อเท็จจริงยังคงมีอยู่ว่า วอชิงตันกลับมามีความสนใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใหม่อีกครั้งคราวนี้ บังเกิดขึ้นภายหลังที่ปักกิ่งมีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคนี้มาหลายปีแล้วทั้งโดยผ่านการค้า, โครงการทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน, และมาตรการควบคุมโรคระบาดดริว ธอมป์สัน (Drew Thompson) นักวิจัยอาคันตุกะอาวุโส (visiting senior research fellow) ณ คณะนโยบายสาธารณะลีกวนยู (Lee Kuan Yew School of Public Policy) ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) ให้ความเห็นว่า การที่เราจะบอกว่าประเทศอาเซียนทั้งหลายตกอยู่ตรงกลางที่ต้องเลือกเอาระหว่างจีนหรือสหรัฐฯนั้น เป็นการพูดง่ายเกินไป“สหรัฐฯนั้นมุ่งให้พวกเขา (อาเซียน) สามารถที่จะเลือกได้หลายๆ ทาง และทางเลือกเหล่านี้ก็ไม่ใช่เป็นทางเลือกพิเศษเฉพาะ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเลือกทางอื่นๆ ได้อีก” ธอมป์สันบอก“แล้วผมคิดว่าในหลายๆ กรณีทีเดียว จีนก็จะต้องพูดอย่างแน่นอนว่าพวกเขาก็กำลังทำอย่างเดียวกันนี้ พวกเขาไม่ได้กำลังบังคับให้ประเทศอาเซียนทั้งหลายต้องเลือกว่าจะอยู่ข้างใคร”ธอมป์สันชี้ว่า อันที่จริงแล้ว ในช่วงที่ผ่านๆ มาพวกรัฐอาเซียนต่างกำลังดูดซับเอาผลประโยชน์จากความผูกพันต่างๆ อย่างหลายหลากของพวกเขา ซึ่งก็รวมถึงความผูกพันที่มีอยู่กับจีนและกับสหรัฐฯด้วย ทั้งนี้ “ตัวแปรที่สำคัญที่สุดในนโยบายการต่างประเทศของพวกเขาก็คือเรื่องอธิปไตย”“ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะไม่ตัดสินใจเลือกทำการค้ากับประเทศหนึ่งหรือกับอีกประเทศหนึ่งหรอก ถ้าหากการตัดสินใจเช่นนั้นละเมิดอารมณ์ความรู้สึกในเรื่องอธิปไตยซึ่งพวกเขามีการพัฒนาขึ้นมาอย่างแรงกล้ามากๆ หรือละเมิดความสำคัญของอธิปไตยในนโยบายการต่างประเทศของพวกเขา”ทางด้าน สือ อินหง (Shi Yinhong) ศาสตราจารย์ด้านการระหว่างประเทศศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเหรินหมิน (Renmin University) ในกรุงปักกิ่ง แสดงความเห็นพ้องกับเรื่องนี้ และบอกว่าความจำเป็นของแต่ละประเทศจะเป็นตัวตัดสินว่า ประเทศอาเซียนเลือกที่จะเข้ามีปฏิสัมพันธ์กับสหรัฐฯหรือว่าจีน“มันก็เป็นการแข่งขันกันตามปกติธรรมดานะ มันเป็นเรื่องของการเสาะแสวงหาโอกาสต่างๆ และใช้โอกาสเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มันก็มีหลักการข้อใหญ่ข้อหนึ่ง นั่นคือ คุณไม่สามารถที่จะข่มขู่ คุกคามผลประโยชน์ระดับพื้นถิ่นได้” สือ กล่าว“ในภาพรวมแล้ว สิงคโปร์ กับ ลาว มีความโน้มเอียงที่จะแสดงความสม่ำเสมอมากกว่าในความผูกพันที่มีอยูกับจีน ขณะที่พวกประเทศอาเซียนอื่นๆ มีความไหลลื่นมากกว่า”สือ ชี้ด้วยว่า จีนนั้นไม่ค่อยจะแสดงปฏิกิริยาแรงกล้าอะไรต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการต่างประเทศของพวกประเทศอาเซียนหรอก ยกเว้นในกรณีที่มันไปแตะต้องการอ้างอธิปไตยเหนือไต้หวันและทะเลจีนใต้ของปักกิ่งเข้าเท่านั้นกระนั้นก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่าในภูมิภาคนี้ยังคงมีความกังวลกันเกี่ยวกับการสร้างสมกำลังทหารของจีนโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ ซึ่งปักกิ่งอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับชาติสมาชิกอาเซียนจำนวนหนึ่ง และกับไต้หวันภายหลังการประชุมซัมมิตวอชิงตันคราวนี้ อาเซียนและสหรัฐฯได้ออกคำแถลงร่วมที่ระบุว่า พวกเขาจะจัดตั้ง “ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของอาเซียน-สหรัฐฯ” (Asean-US Comprehensive Strategic Partnership) ขึ้นมาในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยที่ส่วนหนึ่งของข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ ทั้งสองฝ่ายจะยกระดับความร่วมมือกันทางทะเล ซึ่งรวมไปถึงการร่วมมือกันในระหว่างหน่วยงานด้านกฎหมายทางทะเลเพื่อสกัดกั้นการทำประมงอย่างผิดกฎหมาย ตลอดจนรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้ โดยที่เรื่องหลังนี้คือแหล่งที่มาของความตึงเครียดระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งอยู่บ่อยครั้งสหรัฐฯนั้นไม่ได้เป็นชาติที่ร่วมอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้อะไรกับเขา ทว่าได้ส่งเครื่องบินและเรือทางทหารเข้าไปในน่านน้ำที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและทรงความสำคัญทางยุทธศาสตร์แห่งนี้อย่างไม่ขาดระยะมานานปีแล้ว ด้วยเหตุผลข้ออ้างว่า “เป็นการปฏิบัติการเพื่อสำแดงออกซึ่งเสรีภาพในการเดินเรือและการเดินอากาศ” –แต่ฝ่ายจีนมองว่าคือการละเมิดอธิปไตยของตนถึงแม้ปักกิ่งบอกว่ายินดีต้อนรับความพยายามที่มีความสร้างสรรค์ของฝ่ายอเมริกันในภูมิภาคนี้ แต่เอาเข้าจริงจีนมีความระแวงสงสัยในการเข้ามาพัวพันเกี่ยวข้องของสหรัฐฯ ด้วยความหวั่นเกรงว่ามันจะเป็นการมุ่งหมายก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรทางการทหารที่นำโดยวอชิงตันในสไตล์คล้ายๆ กับองค์การนาโต้ ขึ้นมาในเอเชียทั้งนี้ จีนได้เรียกร้องประเทศเอเชียทั้งหลายให้ระมัดระวังเรื่องนี้ และต่อต้านความพยายามใดๆ ก็ตามทีที่จะยั่วยุให้เกิดการเผชิญหน้ากันขึ้นมาในภูมิภาคระหว่างพูดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศ ปรัก สุคน ของกัมพูชา ผ่านทางวิดีโอลิงก์เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว รัฐมนตรีต่างประเทศ หวัง อี้ ของจีน กล่าวว่า ประเทศเอเชียทั้งหลายควรต่อต้านความพยายามต่างๆ ที่จะ “นำเอาความคิดจิตใจแบบยุคสงครามเย็นเข้ามาในภูมิภาคนี้ และกระตุ้นยุยงให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างค่ายต่างๆ”จากซัมมิตวอชิงตันคราวนี้ สหรัฐฯกับอาเซียนยังเห็นชอบในแผนการที่จะเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ความผูกพันกันทางเศรษฐกิจ และร่วมมือกันในด้านโครงสร้างพื้นฐาน, แอปพลิเคชั่นเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชน, บริการทางการเงินแบบดิจิตอล, และเรื่องการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ –โดยที่ทางสหรัฐฯให้คำมั่นสัญญาว่าจะจัดสรรงบประมาณจำนวน 150 ล้านดอลลาร์เพื่อการนี้อีแวน เฟเกนโบม (Evan Feigenbaum) รองประธานทางด้านการศึกษา ณ มูลนิธิคาร์เนกีเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ (Carnegie Endowment for International Peace) ทักท้วงว่า ถึงแม้ให้คำมั่นจะให้เงิน 150 ล้านดอลลาร์แล้ว แต่สหรัฐฯก็ยังไม่ได้มีการจัดทำรายละเอียดในเรื่องที่ว่าตนจะสามารถเป็น “ผู้กำหนดมาตรฐาน” (standard setter) ขึ้นมาได้อย่างไร โดยเฉพาะในแวดวงซึ่งทรงความสำคัญอย่างยิ่งยวด อย่างเช่น เศรษฐกิจดิจิตอล และพวกเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังจะปรากฏขึ้นมา“ประเด็นจริงๆ อยู่ตรงที่ว่าสหรัฐฯได้หลงลืมบทบาทที่ตนเองเคยกระทำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วในเรื่องการเป็นชาติที่คอยกำหนดจัดวางมาตรฐานขึ้นมา” เขาบอก และกล่าวต่อไปด้วยว่าสิ่งที่พวกประเทศอาเซียนต้องการกันจริงๆ นั้นคือการได้เข้าถึงตลาดอเมริกันในเรื่องนี้เขาให้ความเห็นว่า “ผมไม่คิดว่ามันจะมีข้อตกลงการค้าอะไรออกมาหรอก แต่ผมคิดจริงๆ ว่าสหรัฐฯจำเป็นที่จะต้องขบคิดให้ชัดเจนว่าตัวเองต้องการที่จะแสดงบทบาทชนิดไหน”ขณะที่ ผาง จงอิง (Pang Zhongying) ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อยู่ที่ มหาวิทยาลัยมหาสมุทรแห่งประเทศจีน (Ocean University of China) มีความเห็นว่า สหรัฐฯจำเป็นต้องแก้ไขคลี่คลายความจัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ ระหว่างการที่สหรัฐฯยังคงวางตัวเป็นผู้นำระดับโลก กับการที่สหรัฐฯประกาศยอมรับความเป็นแกนกลางของอาเซียน --ซึ่งก็คือแนวความคิดที่ว่าอาเซียนควรจะเป็นผู้ขับดันความร่วมมือต่างๆ ในภูมิภาคนักวิชาการจีนผู้นี้ชี้ว่า “สหรัฐฯไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะเขาร่วมใน RCEP” ซึ่งหมายถึง ข้อตกลงทางการค้าที่เรียกว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(Regional Comprehensive EconomicPartnership)“แต่สหรัฐฯกลับเรียกร้องต้องการให้อาเซียนเข้าร่วมใน แผนแม่บททางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก ของตน นี่ย่อมทำให้เกิดความสัมพันธ์แบบอสมมาตรขึ้นมาอยู่แล้ว” เผิง กล่าว และบอกต่อไปว่า เรื่องที่กล่าวอ้างกันว่าแผนการริเริ่มอินโด-แปซิฟิกนี้ของอเมริกัน มุ่งที่จะทำให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นมา อย่างเช่น คุณภาพในระดับสูง และความโปร่งใส นั้น เวลานี้ยังไม่ได้ปรากฏออกมาให้เห็นกันเลยความท้าทายอีกประการหนึ่งสำหรับสหรัฐฯ จะเป็นการกล่อมให้พวกประเทศอาเซียนมั่นอกมั่นใจที่จะใช้มาตรการแซงก์ชั่นเอากับรัสเซียผาง บอกว่า “เสียงเงียบส่วนข้างมาก” ของอาเซียน --ซึ่งก็คือรัฐสมาชิกทุกรายยกเว้นสิงคโปร์ – ต่างบอกปัดไม่ต้องการเข้าร่วมในการแซงก์ชั่นมอสโก สืบเนื่องจากความผูกพันอันใกล้ชิดที่มีอยู่กับรัสเซียหรือกับจีนทั้งนี้ปรากฏว่าคำแถลงร่วมของซัมมิตสหรัฐฯ-อาเซียนครั้งนี้ ไม่ได้มีการเอ่ยถึงรัสเซียหรือการรุกรานของรัสเซียเลย แต่กระนั้นก็มีการเรียกร้องให้ “เคารพในอธิปไตย, ความเป็นอิสระทางการเมือง, และบูรณภาพแห่งดินแดน” รวมทั้ง “การยุติความเป็นปรปักษ์ต่อกันในทันที” และ “การอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มีความจำเป็นในยูเครน สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างรวดเร็ว, ปลอดภัย, และไม่ถูกขวางกั้น”