ยังไม่จบ!WHOตั้งทีมใหม่สืบสวนโควิด-19 แต่รับอาจเป็นโอกาสสุดท้ายค้นหาต้นตอไวรัสมรณะ

เคสโควิด-19 ในมนุษย์ มีรายงานเป็นครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ทางภาคกลางของจีน ในเดือนธันวาคม 2019 อย่างไรก็ตามปักกิ่งปฏิเสธมาตลอด เกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดต่างๆนานาที่ว่าไวรัสอาจหลุดจากห้องปฏิบัติการวิจัยหนึ่งของพวกเขา และบอกว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งไม่มีความจำเป็นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา คณะผูุ้เชี่ยวชาญที่นำโดยองค์การอนามัยโลกร่วมด้วยเหล่านักวิทยาศาสตร์จีน ใช้เวลาลงพื้นที่ 4 สัปดาห์ทั้งในและรอบๆเมืองอู่ฮั่น และระบุในรายงานร่วมในเดือนมีนาคม ว่าบางทีไวรัสอาจแพร่เชื้อจากค้างคาวมาสู่มนุษย์ผ่านสัตว์อื่น แต่การวิจัยเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็นทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก บอกว่าการสืบสวนพบอุปสรรคเนื่องจากทีมสอบสวนขาดแคลนข้อมูลดิบในช่วงวันแรกๆที่เชื้อเริ่มแพร่ระบาด และเรียกร้องให้ตรวจสอบห้องปฏิบัติการล่าสุดในวันพุธ(13ต.ค.) องค์การอนามัยโลกได้แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ 26 คนภายใต้ชื่อกลุ่ม Scientific Advisory Group on the Origins of Novel Pathogens (SAGO) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบต้นตอของเชื้อโคโรนาไวรัส SARS-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของอาการโควิด-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลกตั้งแต่ปีที่แล้วในนั้นประกอบด้วย มาเรียน คุพมันส์, เธีย ฟิสเชอร์, ฮุง เหงียน และหยาง หยูนกุ้ย ซึ่งเป็นหนึ่งในการสืบสวนร่วมในอู่ฮั่นมาเรีย ฟาน เคิร์กโฮฟ หัวหน้าด้านเทคนิคขององค์การอนามัยโลก ด้านการตอบสนองโควิด-19 แสดงความหวังว่าจีนจะให้ความร่วมมือในภารกิจระหว่างประเทศที่นำโดยองค์การอนามัยโลก เพื่อตรวจสอบต้นตอของโคโรนาไวรัสอีกครั้งเธอกล่าวระหว่างแถลงข่าวว่า "การศึกษาต่างๆนานาเกือบ 40 การศึกษา ยังต้องดำเนินการต่อไป เพื่อสรุปว่าไวรัสข้ามจากสายพันธุ์สัตว์มาสู่มนุษย์ได้อย่างไร" และบอกต่อว่า "รายงานของจีนเกี่ยวกับผลการตรวจแอติบอดีพลเมืองในเมืองอู่ฮั่นในปี 2019 เป็นสิ่งสำคัญอย่างที่สุด ที่จะทำให้เข้าใจถึงต้นกำเนิดของไวรัส"องค์การอนามัยโลกเคยระบุว่ารายละเอียดการสืบสวนเคสต้องสงสัยระยะแรกสุดในจีนก่อนหน้าเดือนธันวาคม 2019 ยังเป็นสิ่งจำเป็น ในนั้นรวมถึงผลการวิเคราะห์ตัวอย่างเลือดในเมืองอู่ฮั่นที่เก็บไว้จากปี 2019 และการค้นหาย้อนหลังข้อมูลผู้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและผู้เสียชีวิตในเคสแรกๆไมค์ ไรอัน ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายโครงการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกบอกว่าคณะที่ปรึกษาใหม่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะสรุปต้นตอของ SARS-CoV-2 "ไวรัสที่หยุดโลกของเราทั้งใบ"เขากล่าวว่าองค์การอนามัยโลกกำลังหาทางถอยหลังสักหนึ่งก้าว "สร้างกรณีแวดล้อมหนึ่งที่เราสามารถมองประเด็นทางวิทยาศาสตร์อีกครั้ง" และ "นี่คือโอกาสดีที่สุดของเรา และมันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายของเราที่จะทำความเข้าใจต้นกำเนิดของไวรัส"อย่างไรก็ตาม เฉิน ซู เอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติในเจนีวา กล่าวในการแถลงข่าวแยกกัน ระบุว่าข้อสรุปของการศีกษาร่วม "ชัดเจนแล้ว" พร้อมบอกว่าคณะทำงานนานาชาติเคยถูกส่งไปยังจีนแล้ว 2 ครั้ง และ "คราวนี้ถึงเวลาที่ต้องส่งพวกเขาไปที่อื่นบ้าง""ผมเชื่อว่าหากเราจะเดินหน้าด้วยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผมคิดว่ามันควรเป็นความพยายามร่วมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่หน่วยงานข่าวกรอง" เฉินกล่าว(ที่มา:รอยเตอร์)