“ของเล่นดึ๋งดั๋ง”เพื่อชีวิตซู่ซ่าของสาวยุคล็อกดาวน์ ดัน“เซ็กส์ทอย”ยอดขายพุ่งกระฉูดทั่วโลก

โซเฟีย (นามสมมุติ) สาวโสดปารีเซียง 29 กะรัต ตัดสินใจก้าวข้าม “สิ่งกีดขวางทางจิตวิทยา” ต่อการใช้เซ็กส์ทอยเมื่อเดือนมีนาคม 2020 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการล็อกดาวน์ปิดประเทศทั่วฝรั่งเศส“บางอย่างในใจบอกว่ามันคือใช่อ้ะ” โซเฟียให้สัมภาษณ์เอเอฟพี “ดิฉันทราบว่ามันถึงเวลาแล้ว เรากำลังเข้าสู่ยุคยามที่ผิดปกติสุด ยุคยามที่จะต้องถูกตัดขาดจากการติดต่อสื่อสารทางสังคมทั้งปวง อีกทั้งตัดขาดจากชีวิตรักด้วย”ยอดขายรวมทั่วโลกของเราทะยานขึ้นไปสามเท่าตัวเมื่อปีที่แล้ว เครือธุรกิจ WOW Tech Group ผู้ออกแบบและผลิตของเล่นเซ็กส์ทอยรายยักษ์ในกรุงเบอร์ลิน เยอรมนี บอกอย่างนั้นผลิตภัณฑ์แสนสุขแบรนด์ Womanizer ซึ่งป๊อบปูลาร์ที่สุดของเครือธุรกิจ WOW ได้ออกไปรับใช้ผู้คนมากกว่า 4 ล้านยูนิตด้านแบรนด์ LELO ของสวีเดนทำยอดทะยาน 10% ในปี 2020 แม้ว่าร้านรวงทั้งปวงต้องปิดทำการในช่วงล็อกดาวน์เมื่อปีที่แล้ว รายงานของ Statista ทำนายว่าตลาดเซ็กส์ทอยทั่วโลกจะขยายตัวได้เกือบหนึ่งเท่า จาก 28.6 พันล้านดอลลาร์ ขึ้นไปเป็น 52.7 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงปี 2019-2026ปรากฏการณ์นี้เป็นอะไรที่มากกว่าเรื่องชีวิตน่าเบื่อช่วงล็อกดาวน์ นี่เป็นข้อสังเกตของ คริสโตเฟอร์ มันโซ แห่งบริษัทกันตาร์ผู้วิจัยตลาดเจ้ายักษ์ใหญ่ระดับโลกจากประเทศอังกฤษ เขาชี้ไปที่ปัจจัยว่าด้วย “สังคมซึ่งโอนเอียงไปกับเรื่องเซ็กซี่โป๊เปลือยมากขึ้น” หรือ porno-isation of society“สังคมต่างๆ ในโลกตะวันตกได้มาถึงยุคสมัยที่ความอยู่ดีมีสุขทางเพศเป็นสิ่งปกติสามัญกันจริงๆ การซื้อเซ็กส์ทอยไม่ใช่เรื่องต้องห้าม น่าอาย น่าเกลียดอีกต่อไปครับ” มันโซกล่าว“เซ็กส์ทอยมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วค่ะ” กล่าวโดยเวอร์จีนี จิร็อด นักประวัติศาสตร์เพศศึกษาสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมากมายในเวลาที่ผู้คนพูดถึงเรื่องเพศในที่สาธารณะ คือ ไม่ใช่แค่พูดกันอย่างเปิดกว้างมากขึ้น แต่จะเน้นการพูดถึงประสบการณ์เรื่องเพศของสตรีมากขึ้นด้วยเอ็มมา วัตสัน อดีตเด็กหญิงแม่มดอัจฉริยะแห่ง Harry Potter เป็นคนดังรายหนึ่งที่มีส่วนมากในการขับเคลื่อนแนวโน้มดังกล่าว เมื่อเธอเข้าร่วมสนับสนุนเว็บไซต์การศึกษาเมื่อปี 2016 โดยการสาธิตเทคนิควิธีและตัวอย่างการสำเร็จความใคร่ของสตรีเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและเปี่ยมสุขและอีกคนหนึ่งคือ ลิลี่ อัลเลน นักประพันธ์ดนตรีชาวอังกฤษ ซึ่งเซ็นสัญญาโฆษณากับแบรนด์ Womanizer เมื่อปีที่แล้วผลิตภัณฑ์เซ็กส์ทอยมีพัฒนาการไปตามทัศนคติของผู้บริโภค เซ็กส์ทอยจำพวกอวัยวะเพศแบบเดิมๆ เสื่อมความนิยมไปแล้ว และนับวันแต่จะถูกแทนที่โดยอุปกรณ์นวัตกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อการกระตุ้นเร้าความรู้สึก ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเสนอขายในตลาดของหรูดูแพงแบรนด์ Biird ของดัทช์ก็มียอดขายทะยานได้สองเท่าตัวด้วยเซ็กส์ทอยที่ใช้เป็นโป๊ะไฟข้างเตียง ในเวลาเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ที่บูมจัดสุดๆ คือ เซ็กส์ทอยแนวรีโมทคอนโทรลซึ่งควบคุมด้วยแอปลิเคชั่นสำหรับเพศสัมพันธ์ที่เว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19ในประเทศโลกตะวันตกส่วนใหญ่ บรรดาสิ่งต้องห้ามด้านเพศเพื่อเผยแพร่ทางสื่อมวลชน นับวันแต่จะถูกขจัดออกไปในกระแสแห่งดิจิตอล และอันที่จริงสถานการณ์เยี่ยงนี้ก็ทวีตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในประเทศต่างๆ ทั่วโลกพอดแคสต์เป็นกรณีที่น่าสนใจมาก เนื่องจากผู้บริโภคเข้าฟังได้เรื่อยๆ และแทบจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ปลอดการเซ็นเซอร์ พอดแคสต์จึงเป็นเครื่องมือที่เปิดให้เซ็กส์เปิร์ดผู้แสนจะเชี่ยวชาญด้านอะปิจะโมเข้าไปเจาะในตลาดเฉพาะทางทั้งปวง อย่างที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพอดแคสต์ตัวแรงแซงทุกโค้งคือบรรดาฮิตโชว์ทั้งปวงที่มีผู้ติดตามรับฟังมหาศาล อาทิ รายการ “Inner Hoe Uprising” พอดแคสต์ฮาสนั่นอย่างมีชั้นเชิงในเรื่องเซ็กส์ ความรัก และการออกเดท เมาท์มอยโชว์นี้จิกกัดชีวิตจริงและสิ่งใกล้ตัวโดย 4 สาวเฟมินิสต์อเมริกันเชื้อสายแอฟริกันวัย 20ซัมติ้ง แห่งมหานครนิวยอร์ก ส่วนอีกหนึ่งรายการโด่งดังคือ "Celestial Sex" ซึ่งนำบทสนทนาสัมภาษณ์ผู้คนโดยคริส ดิวซ์ ชายหนุ่มจากครอบครัวชาวคริสต์มอร์มอนที่เคร่งครัดสุดๆ ดิวซ์ชวนคุยประสบการณ์ทางเซ็กส์ในท่ามกลางมาตรฐานของศาสนาเป็นที่ถูกอกถึงใจของท่านผู้ฟังรายการอื่นๆ ที่น่าติดตาม ได้แก่ การวิเคราะห์ในประเด็นตั้งแต่เซ็กส์สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง คือ รายการ “Dying for Sex” ไปจนถึงประเด็นประสบการณ์การออกเดท คือ รายการ "Doing It! With Hannah Witton"ในประเทศฝรั่งเศส การสนทนาเรื่องเซ็กส์ในทางสาธารณะมักนิยมสไตล์ที่มีชั้นเชิงทางภูมิปัญญาและไม่โหดดุดันดั่งพวกรายการของฝั่งนิวยอร์ก ชื่อ "Guys We Fucked" หรือก็คือ คนที่เราไปเอาด้วย รายการพอดแคสท์นี้เป็นการคุยกันระหว่างสองดาราตลก ซึ่งมีตั้งแต่ประเด็นเซ็กส์ของชาวเกย์และอื่นๆ ที่แรงกว่านอกจากนั้น ภายในประเทศฝรั่งเศส ถ้าจะมีอะไรที่ผ่อนคลายเปิดกว้างมากขึ้นและเอื้อแก่การพูดคุยกันสบายๆ เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์มากขึ้น มันคือผลจากปรากฏการณ์#MeToo ดิฉันก็โดนด้วย น่ะเองบทสนทนาประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศภายในกระแสร้อนแรงของขบวนการ #MeToo ที่ฝรั่งเศสนั้น ผู้คนยอมรับการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเปิดกว้างมากขึ้น“โดยจะเป็นในด้านเซ็กส์เพื่อความสบายใจและมีความสุข มากกว่าเรื่องทางเพศที่ถูกจำกัดและเต็มไปด้วยความทุกข์ค่ะ” กล่าวโดยนาทาลี จีโฮด-เดฟอร์จีส์ นักบำบัดผู้ประสบปัญหาทางเพศ"#MeToo ให้โอกาสแก่ผู้คนคุยกันในด้านความสบายใจของสตรี ซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามกันมาอย่างช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในฝรั่งเศส” เธอให้สัมภาษณ์แก่เอเอฟพีไว้อย่างนั้น