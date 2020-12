ปารีสเดือด! ตำรวจฝรั่งเศสปะทะผู้ชุมนุม ใช้ตะบองไล่ทุบ ยึดได้เพียบทั้งประแจและไขควง (ชมคลิป)

Déjà 24 interpellations à Paris et saisies d’outils qui n'ont pas leur place dans une manifestation. Merci aux policiers et gendarmes mobilisés aujourd’hui contre les casseurs. pic.twitter.com/rGyoSSlxcP — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 12, 2020

More clashes between police and protesters in Paris over government security policies. Fourth straight Saturday of protest violence. #Paris #StopLoiSécuritéGlobale #SecuriteGlobale pic.twitter.com/qQogJhtkCq— Intelfeedia (@intelfeedia) December 12, 2020