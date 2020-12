นิตยสารไทม์สยก ‘ไบเดน-แฮร์ริส’ เป็นบุคคลแห่งปี 2020 ด้านวง BTS ซิว ‘สุดยอดเอ็นเตอร์เทนเนอร์’

เว็บไซต์นิตยสารไทม์สได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลแห่งปี โดยระบุว่าอดีตรองประธานาธิบดีสายเดโมแครต และ ส.ว.หญิงจากรัฐแคลิฟอร์เนีย “นำเสนอการปฏิรูปฟื้นฟู” และจะนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่สหรัฐอเมริกาเอ็ดเวิร์ด เฟลเซนธัล บรรณาธิการใหญ่และซีอีโอของไทม์ส ยกย่องผู้ชนะศึกเลือกตั้งทั้งสองว่ามีส่วน “เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อเมริกัน โดยแสดงให้เห็นว่าพลังแห่งความเห็นอกเห็นใจนั้นยิ่งใหญ่กว่าความโกรธกริ้วแห่งการแบ่งแบก และแบ่งปันวิสัยทัศน์แห่งการเยียวยาโลกที่กำลังโศกเศร้า... โจ ไบเดน และ คามาลา แฮร์ริส คือบุคคลแห่งปี 2020 ของไทม์ส”สำหรับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปีของไทม์สเมื่อปี 2016 หลังจากที่คว้าเก้าอี้ผู้นำทำเนียบขาวได้ในปีเดียวกัน มีรายชื่อติดโผผู้เข้ารอบสุดท้ายในปีนี้ร่วมกับแคนดิเดตอีก 2 กลุ่ม คือ บุคลากรด้านสาธารณสุขที่ต่อสู้โรคระบาดโควิด-19 และผู้เข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านความอยุติธรรมทางสีผิวภายหลังการเสียชีวิตของ “จอร์จ ฟลอยด์”ไบเดน วัย 78 ปี ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดี 2 สมัยในรัฐบาล บารัค โอบามา จะกลายเป็นผู้นำสหรัฐฯ ที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์หลังเข้าพิธีสาบานตนในวันที่ 20 ม.ค. ปีหน้า ส่วน แฮร์ริส ก็ถือเป็นสตรีผิวสีและผู้หญิงเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นรองประธานาธิบดีของอเมริกานอกจากผลการคัดเลือกบุคคลแห่งปีแล้ว นิตยสารไทม์สยังประกาศให้วงบีทีเอส กลุ่มศิลปิน K-POP ชื่อดังจากเกาหลีใต้ คว้าตำแหน่ง Entertainer of the Year ประจำปี 2020 ขณะที่ “เลอบรอน เจมส์” นักบาสเก็ตบอลเอ็นบีเอ ได้รับเลือกเป็นนักกีฬาแห่งปี (Athlete of the Year)ที่มา: รอยเตอร์