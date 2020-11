โดนด่าเละ!ทีวีสาธารณะอิตาลีจ้างสาวนักเต้นรูดเสาสอนวิธีซื้อของแบบยั่วยวน(ชมคลิป)

Gli stereotipi di genere sono duri a morire, ma è questa l'immagine che vogliamo dare nel 2020? È il #25novembre, parliamo pure della violenza contro le donne, ma domani - vi prego - parliamo anche di linguaggio e di come alcuni media ancora oggi raccontano la donna.#dettofatto pic.twitter.com/xiKeqMbEZN— Mariastella Gelmini (@msgelmini) November 25, 2020

หญิงสาวในชุดเซ็กซี่ สวมรองเท้าส้นสูงและกระโปรงสั้นจู๋ ได้รับเชิญให้มาออกรายการ สาธิตถึงวิธีการเดินโฉบเฉี่ยวจับจ่ายซื้อของในซูเปอร์มาร์เด็ตด้วยความเซ็กซี่ และในแนวทางยั่วยวน อาทิคุกเข่าลง นั่งคุกเข่าอย่างไรไม่ให้ดูอนาจาร ระหว่างเอื้อมขึ้นหรือก้มลงหยิบสินค้าจากชั้นวางของซูเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงวิธีเข็นรถเข็นอย่างมีเสน่ห์ชนิดที่หนุ่มๆต้องมองตามกันตาละห้อยอย่างไรก็ตามล่าสุดรายการทีวี Detto Fatto หรือ no sooner said than done(จัดไป ทำไวกว่าพูด) ในภาษาอังกฤษ ได้ถูกระงับออกอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายการดังกล่าวเริ่มต้นด้วย เอมลี อังเจลิลโล ครูสอนเต้นรูดเสาและนักเต้นบัลเลต์ ออกมาแสดงเต้น จากนั้นเธอก็แนะนำคุณผู้หญิงถึงวิธีการสวมรองเท้าส้นสูง ระหว่างออกไปจับจ่ายซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างร้านอื่นๆ และต่อมาเธอก็สาธิตวิธีการนั่งลงเก็บสินค้าแบบเซ็กซี่ยั่วยวน หากมันร่วงลงกับพื้นเสียงขุ่นเคืองทั้งในโลกจริงและสื่อสังคมออนไลน์ในเวลาต่อมาบีบให้ อังเจลิลโล ต้องออกมาขอโทษผ่านเฟซบุ๊ก และยอมรับว่าเธอเสียใจกับผู้หญิงทุกคนที่รู้สึกเหมือนถูกล่วงละเมิดจากเนื้อหาในรายการของเธอเวลานี้ Raiสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติอิตาลี ออกคำสั่งสืบสวนแล้ว หลังมีเสียงไม่พอใจดังมาจากประชาชนบางส่วนและบรรดานักการเมือง "รายการตอนดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับจิตวิญญาณบริการสาธารณะของเรา และสวนทางกับสายบรรณาธิการของ Rai" ซีอีโอของสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ระบุเขาบอกต่อได้ระงับออกอากาศรายนี้และสั่งให้สอบสืวนว่ารายการดังกล่าวได้แนวคิดมาจากไหนด้าน เบียนซา กูอัคเซโน ผู้ดำเนินรายการ ก็ต้องแถลงขอโทษเช่นกัน และระบุวาเธอออกมาขอโทษในนามทีมงานทั้งหมดของเธอ "อย่างเช่นที่ฉันทำมาตลอดชีวิต ฉันขอสร้างความมั่นใจว่า เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก"โฆษกสมาคมสตรีเพื่อประชาธิปไตย ระบุว่า "ซีอีโอของสถานีวิทยุโทรทัศน์ Rai ต้องตอบคำถามประชาชนและพวกคุณผู้หญิง ว่าเกิดอะไรขึ้น รายการดังกล่าวทำลายภาพลักษณ์ของผู้หญิง ทำให้ทุกคนมองผู้หญิงว่าไม่มีค่าพอที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคม"(ที่มา:เดลิสตาร์)