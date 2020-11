ม็อบปลดแอกติดแท็ก “แจงรายจ่ายม็อบด้วยจ้า” โวยการ์ดไม่มีเซฟตี้ แต่มีเอเลียนตัวละสองหมื่น

HBO ไฟเขียว "The Last of Us" ซีรีส์คนแสดงจริง

ช่องหนัง HBO ไฟเขียวซีรีส์คนแสดงจริง The Last of Us อิงจากวีดีโอเกมขายดีของโซนีบนคอนโซลเพลย์สเตชัน