ผงะ! สาวไต้หวันเสียชีวิต หลัง ‘ถอนฟัน’ รวดเดียว 20 ซี่

"สิงโต ปราชญา" ร่วมเปิดสาขาต้นแบบของ LDC ทำฟันมาตรฐานใหม่

ทั้งนี้ยังได้พบศิลปินหนุ่มสุดฮอตขวัญใจสาวๆ ที่มีรอยยิ้มสดใส สิงโต ปราชญา มาร่วมสร้างประสบการณ์ การสัมผัสถึงการดูแลรักษาฟันในรูปแบบ LDC The Next New Normal ที่ปรับโฉมใหม่และเพิ่มอุปกรณ์พิเศษ