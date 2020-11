In Clip: “สี จิ้นผิง” พบ “ทรัมป์” งานประชุมเอเปคออนไลน์วันนี้ “ญี่ปุ่น” เล็งขยายข้อตกลง CPTPP หวังลอนดอน-ปักกิ่งเข้าร่วม

รอยเตอร์รายงานวันนี้(20 พ.ย)ว่า ก่อนที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จะต้องออกจากตำแหน่งในวันศุกร์(20) เขามีกำหนดต้องพบปะกับผู้นำจีน ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผ่านการประชุมออนไลน์ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปค ท่ามกลางม่านหมอกแห่งความแตกต่างทางการค้ายังคงปกคลุมทั้งนี้ทั้งคู่จะพบกับผู้นำอื่นอีก 21 ชาติในการหารือซึ่งมีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพห่างไปแค่ 2 สัปดาห์หลังทรัมป์แพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯบรรดาชาติเอเชียแปซิฟิกต่างเรียกร้องให้มีการค้าที่เปิดกว้างและความร่วมมือหลายฝ่ายเพื่อฟื้นเศรษฐกิจที่เผชิญจากวิกฤตโรคโควิด-19 ระบาด รวมไปถึงส่งคำเตือนถึงนโยบายการปกป้องทางการค้าเหมือนที่ผู้นำสหรัฐฯได้นำมาใช้ในปี 2017ทั้งนี้การประชุมเอเปคในปี 2018 ชาติที่เข้าร่วมไม่สามารถออกคําแถลงการณ์ร่วม(Joint Communiqué)ได้เป็นครั้งแรก เนื่องจากสหรัฐฯและจีนไม่สามารถเห็นชอบร่วมกันได้ในด้านการค้าและการลงทุนสี จิ้นผิงในวันพฤหัสบดี(19)ได้ออกมากล่าวเตือนไปถึงการเริ่มไม่มีความร่วมมือจากหลายฝ่าย การกีดกันทางการค้าและการคุกคาม รวมไปถึงสิ่งที่เป็นผลลบต่อความเป็นโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ( economic globalization) ได้เพิ่มต่อปัจจัยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกขณะที่ผู้นำชาติเอเชียแปซิฟิกคนอื่นๆต่างตั้งความหวังว่าผู้นำสหรัฐฯคนถัดไปคืด โจ ไบเดน จะเข้าร่วมมากขึ้นและสนับสนุนการค้าระดับพหุภาคีด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โยชิฮิเดะ ซูงะ แถลงในวันนี้(20)ว่า เขาต้องการขยายขอบเขตข้อตกลงการค้าเสรี ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership) ที่ปัจจุบันมี 11 ชาติสมาชิกหลังสหรัฐฯถอนตัว และเป็นข้อตกลงที่พัฒนามาจากข้อตกลงการค้า TPP ของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัค โอบามาซูงะชี้ว่า การขยายข้อตกลงการค้า CPTPP มีเป้าหมายเพื่อต้องการเชิญชวนให้จีนและอังกฤษเข้าร่วม“ญี่ปุ่นมีความคาดหวังต่อเขตการค้าเสรีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก FTAAP (Free Trade Area of the Asia-Pacific) ผ่านการเห็นชอบเบื้องต้นของข้อตกลง RCEP และเดินหน้าเพื่อการนำมาใช้อย่างมั่นคงและการขยาย CPTPP ในฐานะประธานในปีหน้า”ทั้งนี้พบว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ผ่านทางวิดีโอที่ถูกบันทึกล่วงหน้าที่จะถูกเปิดภายในการประชุมเอเปคในช่วงการหารือผู้บริหารระดับสูง(CEO Dialogues)ที่จะมีขึ้นก่อนหน้าการประชุมที่มีผู้นำชาติต่างๆเข้าร่วมด้านโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนออกชี้ในวันพฤหัสบดี(19)ว่า มีแนวคิดเปิดกว้างว่าจีนอาจสนใจเข้าร่วม CPTPP ส่วนอังกฤษเมื่อต้นปีนี้ได้ประกาศเจตุจำนงที่ประสงค์เข้าร่วมหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนมีกำหนดที่จะเดินทางไปเยือนกรุงโตเกียวในสัปดาห์หน้า กลายเป็นเจ้าหน้าที่จีนระดับสูงคนแรกในการเยือนระหว่าง 2 ประเทศและในวันศุกร์(20)รัฐมนตรีคลังจีน หลิว คุน (Liu Kun) กล่าวว่า จีนจะทำการบรรเทาหนี้มูลค่ารวม 2.1 พันล้านให้กับชาติยากจนภายใต้กรอบการทำงาน G20 ซึ่งการออกมาแถลงของเขาเกิดขึ้นระหว่างชาติในทวีปแอฟริกาทั้งหลายกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาโควิด-19