ตึงเครียด! ฝ่ายหนุนคู่ชิง ปธน.ชุมนุมที่ศูนย์นับคะแนนรัฐตัดสิน 'เพนซิลเวเนีย' ศาลตีตกคำร้องทรัมป์ที่มิชิแกนและจอร์เจีย

พวกผู้สนับสนุนของไบเดน ต้องการให้นับทุกคะแนนโหวต ส่วนทางฝ่ายสนับสนุนทรัมป์ไม่ต้องการให้นับคะแนนโหวตทางไปรษณีย์ที่ส่งมาหลังวันเลือกตั้ง โดยอ้างว่าระบบการลงคะแนนทางไปรษณีย์นั้นเต็มไปด้วยการโกงกลุ่มนักเคลื่อนไหวจากองค์กรที่ใช้เชื่อว่า Count Every Vote เต้ประกอบเพลง This Is America ของไชล์ดิช แกมบิโน ชุมนุมกันอยู่บริเวณศูนย์นับคะแนนหลักของเมือง จุดที่มีตำรวจและผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกรวมตัวกันอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน ส่วนอีกมุมหนึ่งพบเห็นผู้สนับสนุนของทรัมป์ราว 30 คนโบกธงและป้ายข้อความต่างๆ อยู่ด้านหลังแนวกั้นของตำรวจเพนซิลเวเนียอาจนับคะแนนเลือกตั้งแล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุดในวันพฤหัสบดี(5พ.ย.) และไบเดน เตรียมคว้าเก้าอี้ทำเนียบขาวหากว่าเขาคว้าชัยในรัฐแห่งนี้ "ฉันมาที่นี่ เพราะว่าประชาธิปไตยของสหรัฐฯตกอยู่ในความเสี่ยง" เมลิสซา ดันฟีย์ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งกล่าวระหว่างร่วมชุมนุมกับฝ่ายสนับสนุน ไบเดน Count Every Vote"เรามีรัฐบาลหนึ่งๆ ที่ช่างกล้าพูดว่าพวกเขาจะละเลยผลคะแนนที่แท้จริงของศึกเลือกตั้ง และพยายามขโมยการเลือกตั้งไปจากสิ่งที่ดิฉันเชื่อว่าเป็นผู้ชนะที่ถูกต้อง" ผู้ชุมนุมวัย 40 ปีกล่าวแม้ที่ศูนย์นับคะแนนหลักของรัฐเพนซิลเวเนีย ตกอยู่ในความตึงเครียดอย่างมาก แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานเหตุปะทะ ในขณะที่ตำรวจอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังขั้นสูง และมีเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งบินวนอยู่ด้านบน คอยจับตาด้วยความระมัดระวังอยู่ด้านบนผู้หญิงคนหนึ่งชูนิ้วกลางใส่ผู้ประท้วงสนับสนุนทรัมป์ กระตุ้นให้อีกฝ่ายตะโกนด่าเธอว่า "พวกลัทธิซาตาน" ส่วนผู้สนับสนุนทรัมป์อีกคน พบเห็นเดินไปจับมือเหล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมกล่าวขอบคุณที่ให้การคุ้มกันบรรดาผู้สนับสนุนของทรัมป์แสดงความกังวลเกี่ยวกับ "การคอรัปชันอย่างกว้างขวาง" และบัตรลงคะแนนปลอม" ตามที่ประธานาธิบดีมักตอกย้ำคำกล่าวหานี้ซ้ำๆมาตลอด "พวกเขาหยุดการเลือกตั้งในคืนวันเลือดตั้ง เพื่อที่เขาจะได้หยุด และไปเอาบัตรเลือกตั้งปลอมมา เพื่อที่พวกเขาจะได้รับชัยชนะ" ดิแอนน์ แคนแดน ตำรวจเกษียณอายุกล่าว "ตอนนี้ พวกเขากำลังลงมือโกง"ไบเดน มีคะแนนนำ ทรัมป์ ในจำนวนคณะผู้เลือกตั้งซึ่งจะเป็นตัวตัดสินผู้ชนะในศึกเลือกตั้ง และหาก ไบเดน ชนะในเพนซิลเวเนีย เขาจะมีคะแนนคณะผู้เลือกตั้งข้ามผ่านหลักชัย 270 คนที่จำเป็นสำหรับการคว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยไม่จำเป็นต้องมองผลคะแนนของรัฐอื่นๆที่เหลือ ซึ่งคู่คี่สูสีจนยังไม่สามารถฟันธงได้คะแนนของสองคู่แข่งในรัฐเพนซิลเวเนียสูสีกันอย่างมาก ในขณะที่ทางรัฐกำลังนับคะแนนที่โหวตทางไปรษณีย์ ซึ่งมีแนวโน้มเอนเอียงเลือก ไบเดน มากกว่า "เราไม่ยอมรับฟาสวิสต์ อเมริกา" เอ็มมา คาแพลน วัย 30 ปี ผู้ประท้วงที่สนับสนุนให้เดินหน้านับคะแนนกล่าว "ทรัมป์กำลังก่อรัฐประหารขโมยการเลือกตั้ง และมันไม่ชอบธรรมตามกฎหมาย จงนับทุกคะแนนโหวต"ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ศูนย์นับคะแนน อีกด้านหนึ่งทีมหาเสียงของทรัมป์ ต้องประสบความความปราชัยในความพยายามให้หยุดนับคะแนนในจอร์เจียและมิชิแกน หลังศาลแต่ละรัฐตีตกคำร้องของพวกเขาในวันพฤหัสบดี(5พ.ย.) อย่างไรก็ตามพวกเขาก็เตรียมเดินหน้ายื่นฟ้องใหม่ในรัฐเนวาดา ในสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าพบความผิดปกติในการลงคะแนนโหวตที่รัฐจอร์เจีย ทีมหาเสียงของทรัมป์ อ้างว่าบัตรคะแนนที่ส่งมาล่าช้า 53 ใบถูกนำไปรวมกับบรรดาบัตรคะแนนที่ถูกส่งมาตรงเวลา ส่วนในมิชิแกน พวกเขาพยายามหยุดการนับคะแนน และขอเข้าถึงกระบวนการนับคะแนนใกล้ชิดยิ่งขึ้นผู้พิพากษาศาลสูงในจอร์เจีย ระบุว่าไม่มีหลักฐานชี้ชัดได้ว่าบัตรเลือกตั้งที่อยู่ในความสงสัยนั้นเป็นโมฆะ ส่วนคดีในมิชิแกน ผู้พิพากษาปฏิเสธคำร้องขอหยุดการนับคะแนน และขอเข้าถึงกระบวนการนับคะแนนใกล้ชิดยิ่งขึ้นของทีมหาเสียงทรัมป์นอกจากนี้แล้วพันธมิตรของทรัมป์ยังอ้างอีกว่าพบความผิดปกติในการลงคะแนนที่คลาร์ก เคาน์ตี เมืองที่มีพลเมืองมากที่สุดของรัฐเนวาดา และเป็นที่ตั้งของลาสเวกัสเวลานี้ทั้ง 3 รัฐยังอยู่ระหว่างการนับคะแนน ซึ่งอาจเป็นตัวตัดสินผลเลือกตั้งประธานาธิบดี โดย ไบเดน มีคะแนนนำหน้าเล็กน้อยในเนวาดาและคาดหมายว่าจะได้รับชัยชนะในมิชิแกน ส่วน ทรัมป์ นำหน้าเล็กน้อยในจอร์เจียบ็อบ บาวเออร์ ที่ปรึกษาระดับสูงทีมหาเสียงของไบเดน เรียกการยื่นฟ้องต่างๆนานาของทรัมป์ เป็นการจงใจสร้างความไขว้เขวอย่างไม่เหมาะสม และบอกว่ากลยุทธ์นี้ออกแบบมาเพื่อบ่อนทำลายความซื่อตรงของกระบวนการเลือกตั้งทรัมป์ เคยย้ำมาตลอด คาดหมายว่าศาลสูงสุดสหรัฐฯ ซึ่งมีผู้พิพากษาอนุรักษ์นิยมครองเสียงข้างมากอยู่ 6-3 แถม 3 ใน 6 คน ยังเป็นบุคคลที่เขาเป็นผู้แต่งตั้ง จะมีบทบาทสำคัญในศึกเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรก็ตามบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมองว่าศาลสูงสุดไม่น่าจะเป็นผู้ตัดสินสุดท้าย และการคัดค้านทางกฎหมายใดๆน่าจะเป็นการยื่นผ่านกระบวนการศาลปกติมากกว่า