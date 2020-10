In Clip: นักกวีหญิงอเมริกัน “โลอิซ กลุค” คว้ารางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีนี้

CNN สื่อสหรัฐฯรายงานวันนี้(8 ต.ค)ว่า นักกวีชาวสหรัฐฯ โลอิซ กลุค (Louise Glück) ซึ่งปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ด้านภาษาอังกฤษประจำมหาวิทยาลัยเยลชนะรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปี 2020เธอถือเป็นนักประพันธ์ชาวสหรัฐฯคนแรกที่ได้รับรางวัลนับตั้งแต่ บ็อบ ดีแลน (Bob Dylan)ได้รับไปเมื่อปี 2016 และ โทนี มอร์ริสสัน( Toni Morrison) ซึ่งเป็นชาวอเมริกันคนสุดท้ายที่ได้รับรางวัลนี้ก่อนหน้าเขา โดยชนะไปในปี 1993สื่อสหรัฐฯรายงานว่า กลุคมีผลงานสร้างชื่อชิ้นแรกชื่อ “Firstborn" ในปี 1968 และได้ชนะรางวัลพูลิตเซอร์เมื่อปี 1993 และยังรางวัลหนังสือแห่งชาติสหรัฐฯปี 2014กลุคกลายเป็นนักประพันธ์หญิงคนที่ 16 ที่สามารถคว้ารางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมมาได้สำเร็จ โดยเธอได้ตีพิมพ์ผลงานการประพันธ์ทั้งบทกวีและบทความมาแล้ว 12 ชิ้นงานเขียนของเธอมีความโดดเด่นของความพยายามของการแจกแจง ส่วนธีมการประพันธ์นั้นจะอยู่ที่ความสัมพันธ์ในครอบครัวและความเป็นเด็ก อ้างอิงจากประธานคณะกรรมการรางวัลโนเบล อันเดิร์ส โอลสัน( Anders Olsson)ทั้งนี้ในปี 2015 กลุคได้รับรางวัลมนุษยศาสตร์แห่งชาติจากอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัค โอบามา ซึ่งรางวัลนี้มอบให้กับบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรที่มีผลงานเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นด้านความเป็นมนุษย์CNN รายงานว่า ผลงาน “Snowdrops” ซึ่งเป็นหนึ่งในคอลเลกชัน "The Wild Iris" ที่ได้ชนะรางวัลพูลิตเซอร์ปี 1992 แสดงถึงความหัสจรรย์ของการกลับฟื้นคืนมีชีวิตหลังจากช่วงฤดูหนาวมีใจความดังนี้"I did not expect to survive,earth suppressing me. I didn't expectto waken again, to feelin damp earth my body.