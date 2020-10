In Clip: 3 นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน-อังกฤษ ค้นพบ “ไวรัสตับอักเสบ C” ชนะรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์

รอยเตอร์รายงานวันนี้(5 ต.ค)ว่า ผลรางวัลโนเบลสาขาทางการแพทย์ประจำปี 2020 ได้ถูกประกาศขึ้นในวันจันทร์(5) โดยนักวิทยาศาสตร์อเมริกัน 2 รายและนักวิทยาศาสตร์อังกฤษ 1 รายได้รับรางวัลร่วมกันในปีนี้จากความสำเร็จในการเป็นผู้ค้นพบไวรัสตับอักเสบ C ที่ทำให้คนทั่วโลกป่วยไม่ต่ำกว่า 70 ล้านคนและเสียชีวิต 400,000 คนต่อปี อ้างอิงตัวเลขจากองค์การอนามัยโลก WHOรอยเตอร์ชี้ว่า การค้นพบของคน ฮาร์วีย์ เจ. อัลเตอร์(Harvey J. Alter) และ ชาร์ลส เอ็ม. ไรซ์ (Charles M. Rice)นักวิทยาศาสตร์อเมริกันร่วมกับ ไมเคิล ฮอตัน( Michael Houghton) นักวิทยาศาสตร์อังกฤษหมายความว่าในเวลานี้โลกจะมีโอกาสที่จะกำจัดไวรัสตับอักเสบ C ซึ่งถือเป็นเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก WHO ที่ต้องการบรรลุในอีก 10 ปีข้างหน้านักวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 รายจะร่วมกันรับเงินรางวัลมูลค่า 10 ล้านโครนาสวีเดนหรือราว 1.1 ล้านดอลลาร์จากการค้นพบไวรัสที่ผ่านทางกระแสเลือดสามารถทำให้เกิดโรคไวรัสตับอักเสบ C ได้ด้านศาสตราจารย์ เกร็กเกอรี ดอร์ (Prof. Gregory Dore) หัวหน้าประจำโครงการวิจัยทางคลินิกวิทยาด้านไวรัสตับอักเสบของสถาบันเคอร์บี(Kirby Institute) ในเมืองซิดนีย์ ออสเตรเลียแสดงความเห็นว่า “นี้ถือเป็นข่าวที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะช่วยจุดประกายไฟในความพยายามที่จะกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ C ในฐานะภัยคุกคามโลกให้หมดไปภายในปี 2030”เอพีรายงานว่า อัลเตอร์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์อเมริกันที่เป็น 1 ใน 3 ของนักวิทยาศาสตร์ที่ชนะรางวัลโนเบลสาขาทางการแพทย์ในปีนี้ได้กล่าวเปิดใจถึงการได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวดีจากสตอกโฮล์มเมื่อเวลา 4:45 น. ตามเวลาสหรัฐฯว่า “เป็นนาฬิกาปลุกที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมา” และให้ความเห็นต่อว่า เขาไม่ได้รับโทรศัพท์ที่ดัง 1 -2 ครั้งในตอนแรกแต่ตัดสินใจรับครั้งที่ 3 ด้วยความหงุดหงิด พร้อมกับกล่าวว่า “และความรู้สึกโกรธของเขาก็หายไปภายในแค่เสี้ยววินาที”เขาแสดงความรู้สึกต่อว่ามันถือเป็นปีของโควิด-19ที่ทุกหนทุกแห่งดูผิดรูปผิดร่างไปหมดและนี่ถือเป็นสิ่งที่ผิดแปลกที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเอพีรายงานว่า คณะกรรมการรางวัลโนเบลได้ชี้ว่า นักวิทยาศาสตร์ทั้งสามที่ประสบความสำเร็จสามารถบ่งชี้ที่มาสำคัญของไวรัสตับอักเสบที่มีเลือดเป็นตัวนำพาที่ไม่สามารถอธิบายโดนจากการค้นพบไวรัสตับอักเสบ A และ B ก่อนหน้า ซึ่งงานวิจัยของคนทั้งสามย้อนไปไกลตั้งแต่ยุค 70 และ 80 สามารถช่วยชีวิตคนร่วมหลายล้านไว้ได้การประกาศรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปีนี้ถือว่ามีความสำคัญเนื่องมาจากทั่วโลกยังคงตกอยู่ในวิกฤตโรคโควิด-19ระบาดและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั่วโลกกำลังแข่งขันเพื่อค้นพบวิธีรักษาไวรัสโคโรนาซึ่งการประกาศในวันจันทร์(5) เป็นการประกาศรางวัลสาขาแรกจากทั้งหมด 6 สาขาที่จะมีไปจนถึงวันที่ 12 ต.ค นี้