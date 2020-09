WHO เตือนโควิด-19 อาจคร่าชีวิตผู้ป่วย ‘2 ล้านคน’ ก่อนโลกมีวัคซีนใช้

ไมค์ ไรอัน ผู้อำนวยการโครงการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของ WHO ระบุในงานแถลงข่าววานนี้ (25 ก.ย.) ว่า “ถ้าเราไม่ร่วมมือกันทั้งหมด ตัวเลขผู้เสียชีวิต 2 ล้านคนจะไม่ใช่แค่จินตนาการ แต่อาจเกิดขึ้นจริง”โควิด-19 ซึ่งถูกพบเป็นครั้งแรกในจีนเมื่อ 9 เดือนก่อนได้แพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมโลก และทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วเกือบ 1 ล้านคนไรอัน ย้ำว่าไม่ควรจะโทษคนหนุ่มสาวว่าเป็นต้นเหตุทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น แม้จะมีเสียงวิจารณ์ว่ากิจกรรมปาร์ตี้สังสรรค์ของคนกลุ่มนี้คือปัจจัยกระตุ้นให้โควิด-19 กลับมาระบาดซ้ำ หลังจากที่รัฐบาลทั่วโลกเริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์ในทางตรงข้าม ไรอัน ระบุว่า การรวมกลุ่มในสถานที่ปิดของผู้คนทุกช่วงวัยล้วนเป็นสาเหตุให้เชื้อแพร่กระจายทั้งสิ้นWHO ยังอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อดึงรัฐบาลจีนเข้าร่วมโครงการ COVAX ซึ่งเป็นการระดมเงินทุนจัดซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 เพื่อรับประกันว่าทุกประเทศสมาชิกจะสามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย แม้จะเลยกำหนดเส้นตายในการเข้าร่วมโครงการไป 1 สัปดาห์แล้วก็ตาม“เรากำลังเจรจากับจีนว่าจะมีส่วนร่วมอย่างไรได้บ้างในอนาคต” บรูซ อัลวาร์ด ที่ปรึกษาอาวุโสของ WHO ระบุ ซึ่งการพูดคุยนี้อาจหมายถึงการขอให้จีนช่วยจัดส่งวัคซีนเข้าสู่โครงการด้วยอัลวาร์ด ยืนยันว่า ไต้หวันได้เสนอตัวเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว แม้จะไม่ได้เป็นสมาชิก WHO ก็ตาม ทำให้เวลานี้มี 159 ประเทศเข้าร่วมโครงการ COVAX และอีก 34 ประเทศอยู่ระหว่างตัดสินใจเมื่อวานนี้ (25) WHO ยังได้เผยแพร่เกณฑ์ประเมินการใช้งานวัคซีนโควิด-19 ในกรณีฉุกเฉิน เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตยาต่างๆ ในขณะที่การทดลองวัคซีนหลายตัวมีความก้าวหน้าไปถึงขั้นทดสอบกับมนุษย์แล้วขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจีนยืนยันวานนี้ (25) ว่า WHO ให้การสนับสนุนโครงการทดลองฉีดวัคซีนต้านโควิดในกรณีเร่งด่วนของจีน แม้ว่าวัคซีนเหล่านี้จะยังไม่ผ่านการทดลองทางคลินิกขั้นสุดท้ายก็ตาม