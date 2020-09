‘ทรัมป์’เมิน‘โควิด’จัดหาเสียงในอาคาร ขณะWHOเผยเคสใหม่รายวันทั่วโลกทุบสถิติ

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา (13 ก.ย.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้จัดการหาเสียงในคลังสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเฮนเดอร์สัน รัฐเนวาดา ใกล้ๆ กับลาสเวกัส ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการปราศรัยหาเสียงภายในอาคารในรอบหลายเดือนของเขา หลังจากการปราศรัยในลักษณะนี้ครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นที่เมืองทัลซา รัฐโอคลาโฮมา เมื่อเดือนมิถุนายน ถูกวิจารณ์ว่า เป็นสาเหตุให้ยอดผู้ติดเชื้อในเมืองดังกล่าวพุ่งขึ้นหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ทรัมป์ดูเบาเกี่ยวกับอันตรายของไวรัสโคโรนามาตั้งแต่แรก และยังเพิกเฉยต่อคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเรื่องการสวมหน้ากากและการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการระบาดในการหาเสียงวันอาทิตย์ เขายกย่องผลงานของตัวเองในการจัดการโรคระบาดว่า ช่วยชีวิตผู้คนได้เป็นล้านทิม เมอร์ทัฟ โฆษกแคมเปญหาเสียงของทรัมป์ระบุว่า การหาเสียงในคลังสินค้าขนาดใหญ่ในเฮนเดอร์สันเป็นโอกาสที่ผู้สนับสนุนทรัมป์จะได้ใช้สิทธิ์การชุมนุมโดยสันติภายใต้บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 พร้อมยืนยันว่า มีการวัดอุณหภูมิผู้เข้าฟังการปราศรัยก่อนเข้าสู่คลังสินค้า รวมทั้งแจกหน้ากากและขอให้สวมหน้ากากภายในอาคารทว่า ภาพข่าวที่ออกมาพบว่า ผู้เข้าฟังการปราศรัยนั่งเบียดเสียดกันและหลายคนไม่สวมหน้ากากแคทลีน ริชาร์ดส์ โฆษกเมืองเฮนเดอร์สันเผยว่า ได้ออกจดหมายและคำเตือนทางวาจาถึงผู้จัดการหาเสียงว่า การดำเนินการดังกล่าวละเมิดคำสั่งฉุกเฉินเพื่อป้องกันโควิด-19 ของผู้ว่าการรัฐที่ไม่อนุญาตให้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมกันเกิน 50 คนสตีฟ ซิโซแล็ก ผู้ว่าการเนวาดา ทวิตว่า ทรัมป์กำลังกระทำการที่สะเพร่าและเห็นแก่ตัวที่ทำให้ประชาชนในเนวาดาซึ่งไม่สามารถระบุจำนวนได้ตกอยู่ในอันตรายด้าน โจ ไบเดน ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต วิจารณ์การหาเสียงของทรัมป์ว่า ทำให้ประชาชนตกอยู่ในความเสี่ยงติดไวรัสโคโรนาซึ่งได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตในอเมริกาแล้วกว่า 194,000 คนทั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 307,930 คนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดครั้งใหม่ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในอินเดีย อเมริกา และบราซิลเฉพาะอินเดียนั้นออกมารายงานเมื่อวันจันทร์ (14) ว่า พบเคสใหม่ 92,071 คนในรอบ 24 ชั่วโมงก่อนหน้า รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 4.85 ล้านคน นับเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดอันดับ 2 ของโลก รองจากอเมริกาที่มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 6.5 ล้านคนอย่างไรก็ดี จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันในอเมริกาเวลานี้ลดลงถึง 44% จากสถิติสูงสุดที่มีจำนวนกว่า 77,000 คนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม เช่นเดียวกับบราซิลที่จำนวนเคสใหม่รายวันก็มีแนวโน้มลดลงสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นมาอีก 5,537 คน รวมสะสมเป็น 917,417 คน โดยอเมริกาและอินเดียเป็นสองประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 คนในรอบ 24 ชั่วโมง ขณะที่บราซิลมีผู้เสียชีวิต 874 คนสถิติพบเคสใหม่สูงสุดทั่วโลกในวันเดียวครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้คือ 306,857 คนเมื่อวันที่ 6 ที่ผ่านมา ส่วนสถิติผู้เสียชีวิตคือ 12,430 คนเมื่อวันที่ 17 เมษายนในวันจันทร์ ฮันส์ คลูจ ผู้อำนวยการ WHO ประจำยุโรป ยังออกมาเตือนว่า จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในภูมิภาคของเขาจะเพิ่มขึ้นอีกในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน จากการที่ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสเปนและฝรั่งเศส เฉพาะวันศุกร์ (11) พบเคสใหม่กว่า 51,000 คนใน 55 ประเทศที่ WHO ยุโรปเฝ้าติดตามสถานการณ์ ซึ่งถือว่า สูงกว่าช่วงที่ไวรัสโคโรนาระบาดรุนแรงที่สุดเมื่อเดือนเมษายนสำหรับที่อิสราเอล รัฐบาลประกาศว่า จะเริ่มมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศนาน 3 สัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์ (18) หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นทำสถิติตรงข้ามกับสถานการณ์ของนิวซีแลนด์ที่นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์น แถลงเมื่อวันจันทร์ว่า จะยกเลิกมาตรการจำกัดเข้มงวดต่างๆ ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 21 เดือนนี้ ยกเว้นในโอ๊กแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์กลางการระบาดระลอกสองเมื่อเดือนที่แล้วนอกจากนี้รัฐบาลจะผ่อนคลายข้อจำกัดในการเว้นระยะห่างทางกายภาพทั้งหมดบนเครื่องบินทันที ซึ่งถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับแอร์นิวซีแลนด์ ที่ต้องจำกัดจำนวนผู้โดยสารบนเครื่องมานานหลายเดือนอย่างไรก็ตาม ชาวแดนกีวียังต้องสวมหน้ากากในระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดต่อไป