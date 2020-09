In Clip : สุดเหี้ยม!! “เปียงยาง” สั่งยิงทิ้ง ป้องกันการระบาดไวรัสโคโรนาแพร่จากจีน

เอเอฟพีรายงานวันนี้ (11 ก.ย.) ว่า เปียงยางได้สั่งปิดพรมแดนติดกับจีนเมื่อเดือนมกราคมต้นปีนี้เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สื่อรัฐบาลกลางเปียงยางรายงานว่าทางเปียงยางเพิ่มมาตรการภาวะฉุกเฉินมาอยู่ขั้นสูงสุดขณะที่ โรเบิร์ต เอแบรมส์ (Robert Abrams) ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯประจำเกาหลีใต้ USFK กล่าวว่า การปิดพรมแดนทำให้เกิดความต้องการสินค้าลักลอบหนีภาษี ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาแทรกแซงและทางเกาหลีเหนือได้เสนอ “เขตบัฟเฟอร์โซนใหม่” ขึ้นมาที่มีระยะ 1 -2 กิโลเมตรติดพรมแดนจีน เอแบรมส์แถลงผ่านการประชุมออนไลน์ที่ถูกจัดขึ้นโดยศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศ CSIS (the Center for Strategic and International Studies) ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. วันพฤหัสบดี(10)“พวกเขาให้หน่วยรบพิเศษเกาหลีเหนือ SOF (กองกำลังปฏิบัติการพิเศษ) อยู่ที่นั่น...กองกำลังจู่โจม พวกเขามีคำสั่งยิงทิ้งในมือ” เอแบรมส์แถลงทั้งนี้ พบว่าการปิดพรมแดนทำให้เกิดการเร่งต่อผลกระทบต่อมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่มีต่อเกาหลีเหนือเป็นการลงโทษจากโครงการอาวุธนิวเคลียร์ เขากล่าว และเสริมว่า การนำเข้าจากจีนตกลงไปถึง 85%และนอกจากนี้ เกาหลีเหนือต้องประสบกับปัญหาหลังการเข้ามาของพายุไต้ฝุ่นไมสัก โดยสำนักข่าวทางการเปียงยางรายงานว่า ความเสียหายเกิดขึ้นจากพายุมีบ้าน 2,000 หลังถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายจากทั้งหมดทำให้ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯประจำเกาหลีใต้ไม่คาดหวังที่จะได้เห็นการยั่วยุครั้งใหญ่ออกมาจากเกาหลีใต้ในอนาคตอันใกล้ ถึงแม้เขาเชื่อว่าอาจมีการได้เห็นการเปิดตัวอาวุธใหม่ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีการก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลีเหนือ“รัฐบาลในเวลานี้ กองทัพให้ความสนใจส่วนใหญ่กับการให้ประเทศฟื้นตัวและช่วยลดความเสี่ยงต่อต่อโรคโควิด-19” เอแบรมส์แถลงแต่ทว่าทางธิงแทงก์ CSIS ได้เผยแพร่ภาพถ่ายทางดาวเทียมแสดงอู่ต่อเรือซินโป (Sinpo) ทางใต้ของเกาหลีเหนือ โดยนักวิเคราะห์ประจำสถาบันเชื่อว่า มีการเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบการยิงมิสไซล์จากเรือดำน้ำทั้งนี้ เมื่อวานนี้ (10) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้กล่าวทางทวิตเตอร์ถึงผู้นำเกาหลีเหนือว่า “คิม จองอึน มีสุขภาพดี อย่าประมาทเขาโดยเด็ดขาด”