อัตราการเกิดในสหรัฐฯ ลดต่ำสุดในรอบหลายสิบปี ผู้เชี่ยวชาญกังวลกระทบเศรษฐกิจอนาคต

อัตราการมีบุตรโดยรวมซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงกำลังมีบุตรมากแค่ไหนในช่วงวัยเจริญพันธุ์ และบ่งชี้ว่า ประชากรกำลังเกิดขึ้นมาทดแทนส่วนที่ขาดหรือไม่ ลดลงเหลือในอัตราเด็ก 1.76 คนต่อผู้หญิงหนึ่งคนเมื่อปีที่แล้ว ลดจากอัตรา 1.82 ในปี 2016นั่นนับเป็น “อัตราการมีบุตรที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 1978” รายงานโดยศูนย์สถิติสุขภาพแห่งชาติ (National Center for Health Statistics) ส่วนหนึ่งของศูนย์การควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ (US Centers for Disease Control and Prevention) ระบุในขณะเดียวกัน อัตราการเกิดในสหรัฐฯ ก็ลดลงต่ำสุดในรอบ 30 ปี อัตราการเกิด 3.85 ล้านคนในปี 2017 เป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 1987 ในขณะที่หญิงอเมริกันวัยต่ำกว่า 40 ปียังคงชะลอการมีบุตรเด็กเกิดน้อยลงกว่าปีก่อนหน้าหรือปี 2016 ประมาณ 77,000 คน หรือลดลงราว 2 เปอร์เซ็นต์ต่อปีแนวโน้มลงต่ำล่าสุดนี้เริ่มขึ้นในช่วงจุดเริ่มต้นของวิกฤตการเงินโลกปี 2007 และ 2008 แต่ไม่ได้ถึงขนาดทำให้ตำแหน่งงานในสหรัฐฯ ลดน้อยลงและเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวขึ้น“สำหรับผม สิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือการลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราการมีบุตรในหมู่วัยรุ่นหญิง” วิลเลียม เฟลย์ นักประชากรศาสตร์และสมาชิกอาวุโสของโครงการ Metropolitan Policy Program ที่ The Brookings Institution กล่าว“ประมาณ 10 ปีนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เราเห็นการมีบุตรที่ลดลงในหมู่ผู้หญิงช่วงวัย 20 และอาจเป็นปัญหาใหญ่หากมันดำเนินต่อไปเช่นนี้อีก 3 หรือ 4 ปี”