ราคาทองครั้งที่ 4 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 69,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 19 มกราคม 2569 เวลา 11:35 น. (ครั้งที่ 4) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 69,000.00 บาท รับซื้อ 68,900.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 69,800.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 67,522.64 บาท