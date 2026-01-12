xs
ราคาทองครั้งที่ 19 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 68,550 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 12 มกราคม 2569 เวลา 15:53 น. (ครั้งที่ 19) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 67,750.00 บาท รับซื้อ 67,650.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 68,550.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 66,294.68 บาท