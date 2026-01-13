xs
"อดีต ส.ว.สมชาย"ลั่นไม่เลือกพรรคขายชาติ พรรคด้อยค่าทหาร พรรคล้มล้างสถาบัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสมชาย แสวงการ อดีต ส.ว. โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า

ไม่เลือกพรรคขายชาติ
พรรคด้อยค่าทหาร
พรรคล้มล้างสถาบัน
พรรคล้มรัฐธรรมนูญ