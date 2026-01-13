กัมพูชาถอนตัวนักกีฬายกทีม ไม่เข้าร่วมอาเซียนพาราเกมส์ที่ไทย

คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา (NPCC) ออกแถลงการณ์ประกาศถอนตัวนักกีฬาทั้งหมดออกจากการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นในประเทศไทย ระบุว่า "ในนามของคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งชาติกัมพูชา (NPCC) ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน นักกีฬาและครอบครัวของพวกเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกอาเซียนครั้งที่ 13 ที่กำลังจะมาถึงได้
NPCC ขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความทุ่มเทของ APSF, NPC ของประเทศไทย และคณะกรรมการจัดงานกีฬาแห่งประเทศไทย (THASOC) ในการเตรียมการและจัดการแข่งขันกีฬาพาราเกมส์อาเซียน ครั้งที่ 13
NPCC ขอขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศที่ให้การสนับสนุน NPCC มาโดยตลอด และขออวยพรให้นักกีฬาจากทุกประเทศในภูมิภาคนี้มีความสุขกับการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
การแข่งขันกีฬาพาราเกมส์อาเซียน ครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ณ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย โดยมีการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา และ 2 ชนิดกีฬาสาธิต ชิงเหรียญทองรวม 493 เหรียญ"
โดยก่อนหน้านี้ กัมพูชายังได้ถอนนักกีฬาจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งเริ่มขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2025 โดยให้เหตุผลว่า "มีความกังวลอย่างจริงจัง ด้านความปลอดภัย ท่ามกลางสถานการณ์การสู้ รบตามแนวชายแดนที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง"