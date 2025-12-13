รมว.กต. ขู่เพิ่มมาตรการ หากกัมพูชาไม่ปล่อยคนไทยในปอยเปตกลับ ปท.

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ยังติดค้างอยู่ในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดยยืนยันว่า ไทยได้เร่งประสานงานผ่านทุกช่องทางที่เป็นไปได้ รวมถึงการขอความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซีย ให้ช่วยเจรจากับฝ่ายกัมพูชา ขณะเดียวกันฝ่ายทหารมาเลเซีย ได้ร่วมพูดคุยกับฝ่ายทหารกัมพูชาเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ด้วย
ส่วนความกังวลของครอบครัวคนไทยที่ติดค้าง เกรงว่าจะไม่ได้กลับประเทศนั้น ต้องแยกประเด็นระหว่างสถานการณ์ความขัดแย้ง หรือการสู้รบ กับเรื่องของพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องด้านมนุษยธรรม ไทยพร้อมเปิดชายแดนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวกัมพูชาที่ต้องการเดินทางกลับประเทศ และหวังว่ากัมพูชาจะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน เปิดทางให้คนไทยที่ประสงค์จะกลับบ้านได้เดินทางกลับอย่างปลอดภัย เพราะประชาชนคือพลเรือน ไม่ใช่คู่ขัดแย้งทางการทหาร
ทั้งนี้ หากฝ่ายกัมพูชายังไม่ดำเนินการปล่อยตัวคนไทยกลับประเทศ รัฐบาลไทยเตรียมพิจารณามาตรการเพิ่มเติม โดยจะใช้ทั้งการเจรจาโดยตรงและผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า คนไทยจะได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและความปลอดภัยสูงสุดของพลเรือน
