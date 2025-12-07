กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราโชวาททัพนักกีฬาไทยสู้ศึกอาเซียนพาราเกมส์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ร.ท.ณัยณพ ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) นำคณะนักกีฬา-เจ้าหน้าที่ทีมชาติไทย ชุดเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม พ.ศ.2569 เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2568 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่คณะผู้บริหารและนักกีฬา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของนักกีฬา และผู้บริหารอย่างถึงที่สุด