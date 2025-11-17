"ดร.คงกระพัน" นั่ง CEO ปตท. ขับเคลื่อนองค์กรในเชิงกลยุทธ์ หนุนแข่งขันระยะยาว

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรในทิศทางเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว เพิ่มผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน้นธุรกิจ Hydrocarbon ที่ถนัด พร้อมปรับพอร์ตธุรกิจ Non-Hydrocarbon สู่สมดุลใหม่ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน ตามวิสัยทัศน์ “ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน