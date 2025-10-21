ปตท. นำร่อง เป็นบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งแรก สนับสนุนเทคโนโลยีการดักจับขยะพลาสติกในแม่น้ำ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางสาวภัทรลดา สง่าแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) (ซ้าย) ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญของ ปตท. ในการเป็นบริษัทแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมโครงการลงทุนของเจ.พี. มอร์แกน (JPM) โดยมี นายอาจดนัย มาร์โค สุจริตกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ (ขวา) ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งการลงทุนครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของ ปตท. ในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับโลก โดยการลงทุนเบื้องต้นมีมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี แสดงถึงความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการเดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งความโดดเด่นของการเข้าร่วมโครงการลงทุนกับ JPM คือการผสานกลไกทางการเงินที่ออกแบบเฉพาะ โดยจัดสรรเงินบางส่วนจากการลงทุนเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีในการดักจับและกำจัดขยะพลาสติกจากแม่น้ำ เพื่อลดปริมาณพลาสติกที่รั่วไหลสู่ระบบนิเวศทางทะเล มาตรการเชิงป้องกันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญและมีประสิทธิผลในการสนับสนุนความพยายามระดับโลกในการแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติกเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน