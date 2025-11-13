นนทบุรีอ่วม! ผู้ว่าฯ ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยใน 3 อำเภอ

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการจังหวัด มีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) หลายแห่งในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด และอำเภอบางกรวย
เนื่องมาจากการเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบกับมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน โดยทยอยประกาศตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2568
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยแห่งชาติ ผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อให้ ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว
ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือแผนอื่น ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป
เขตพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี
เทศบาลเมืองบางกร่าง
- ชุมชนบ้านบางกร่าง
- ชุมชนบ้านบางระโหง
- องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
- บริเวณชุมชนวัดอมฤต
- บริเวณชุมชนปากคลองบางสีทอง
- บริเวณบางไผ่ซอย 21
- บริเวณชุมชนวัดโชติการาม
- บริเวณชุมชนบ้านสวน
- บริเวณชุมชนวัดทองนาปรัง
- ชุมชนบ้านวัดปราสาท
- ชุมชนบ้านบางนางเกริก หมู่ที่ 6
- ชุมชนบ้านบางกร่าง หมู่ที่ 7
- ชุมชนบ้านวัดขวัญเมือง หมู่ที่ 8
- ชุมชนบ้านประชารังสรรค์ หมู่ที่ 10
เขตองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- บริเวณริมคลองบางไผ่ใหญ่
- บริเวณซอยนรินทร์กลึง
- บริเวณชุมชนต้นจิก
- บริเวณบางไผ่ซอย 22
- บริเวณชุมชนริมเขื่อนวัดค้างคาว
- บริเวณชุมชนร้านตากี้
- บริเวณลานวัดตึก
- บริเวณชุมชนริมเขื่อนวัดศาลาลี
- เขตเทศบาลนครนนทบุรี
ตำบลสวนใหญ่
- ชุมชน ม.4 พิบูลสงคราม 1
- ชุมชนวัดพลับพลาฯ – วัดเขมาฯ
- ชุมชนกลาโหม – คลองบุนนาค
- ชุมชนบ่อนไก่ – สามหลวง
- ชุมชนวัดนครอินทร์
- ชุมชนซอยแสงเทียน
- ชุมชนวัดบางขวาง
- ชุมชนศาลเจ้าตลาดขวัญ
ตำบลบางกระสอ
- ชุมชนหลังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
- ชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
- ชุมชนวัดน้อยนอก
- ชุมชน ม.3 บางกระสอ
- ชุมชนวัดแคนอก
ตำบลท่าทราย
- ชุมชนวัดตำหนักใต้
- ชุมชน ม.3 ท่าทราย
เขตพื้นที่เทศบาลเมืองไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี
- ชุมชนบ้านวัดแดง
- ชุมชนบ้านบางกำลัง
- ชุมชนบ้านคลองหลุมมะดัน
- ชุมชนบ้านไทรม้าเหนือ
- ชุมชนบ้านไทรม้าใต้
- ชุมชนบ้านบางอ้อ
เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
- ตำบลบางศรีเมือง
- ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
- ชุมชนวัดสลักใต้
- ชุมชนท่าน้ำนนท์ฝั่งบางศรีเมือง
- ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1
- ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 3
อำเภอปากเกร็ด เขตพื้นที่ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รวม 4 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 6
เขตเทศบาลนครปากเกร็ด
- ตำบลปากเกร็ด
- ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 1
- ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2
- ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 3
ตำบลบางพูด
- ชุมชนบางพูดสามัคคี 1
- ชุมชนบางพูดสามัคคี 2
- ชุมชนบางพูดสามัคคี 3
- ชุมชนวัดกู้-มติชน
ตำบลบ้านใหม่
- ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 2
- ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 4
- ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 5
ตำบลบางตลาด
- ชุมชนบางตลาดพัฒนา 1
เขตเทศบาลเมืองบางพลับ
- หมู่ที่ 1-5
เขต อบต.ท่าอิฐ
- หมู่ที่ 3-10
เขต อบต.ตำบลเกาะเกร็ด
- หมู่ที่ 1
เขต อบต.อ้อมเกร็ด
- หมู่ที่ 1-6
เขต อบต.คลองพระอุดม
- หมู่ที่ 3, 6
เขต อบต.บางตะไนย์
- หมู่ที่ 1-5
เขต อบต.คลองข่อย
- หมู่ที่ 1-3 , 5-7
เขตพื้นที่อำเภอบางกรวย เขตเทศบาลเมืองบางกรวย
ตำบลวัดชลอ
- ชุมชนวัดท่าบางสีทอง หมู่ที่ 1 และ 10
- ชุมชนวัดชลอ หมู่ที่ 3
- ชุมชนหมู่บ้านธนากร 2 หมู่ที่ 5
- ชุมชนหมู่บ้านธนากร 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6
- ชุมชนวัดพิกุลทอง
- ชุมชนวัดชลอ หมู่ที่ 8
- ชุมชนวัดโตนด หมู่ที่ 8
- ชุมชนวัดเกด หมู่ที่ 4
- ชุมชนวัดโพธิ์บางโอ
ตำบลบางกรวย หมู่ที่ 3
- ชุมชนลุ่มเจ้าพระยา หมู่ที่ 5
- ชุมชนวัดจันทร์
เขตเทศบาลตำบลบางสีทอง
- ชุมชนวัดบางอ้อยช้าง
- ชุมชนวัดแดงประชาราษฎร์
- หมู่ที่ 3 ตำบลบางสีทอง
