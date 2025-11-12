ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ยันสถานการณ์น้ำหนุนช่วงเดือนนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้ว

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงถึงความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนในส่วนของกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ร่วมให้ข้อมูล ณ ท่าเรือสะพานพุทธ เขตพระนคร
นายชัชชาติ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำหนุนในช่วงเดือนนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้ว เนื่องจากได้ผ่านวันที่มีน้ำหนุนสูงสุดคือ 8 พ.ย.68 ไปแล้ว ซึ่งจะมีน้ำหนุนขึ้นสูงสุดอีกครั้งในวันที่ 20 ธ.ค.68 แต่ไม่สูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือที่น่าจะบรรเทาลง ประกอบกับถ้าไม่มีพายุลูกใหม่เข้ามาสถานการณ์ก็จะคลี่คลายขึ้น รวมถึงที่ผ่านมา กทม.มีการปรับปรุงโครงสร้างประตูระบายน้ำที่เคยมีปัญหาในปี 54 ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น จึงทำให้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ จึงไม่น่าเกิดขึ้นแบบปี 54 โดยที่น่าเป็นห่วงคือชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ 11 ชุมชน ประมาณ 300 หลังคาเรือน โดย กทม.เข้าไปดำเนินการสร้างสะพานไม้และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แล้ว ส่วนเรื่องแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมล้ม ซึ่งเกิดจากปัญหาเรือแล่นเร็วทำให้เกิดคลื่นสูงมากระแทกแนวกระสอบทรายล้ม ได้ประสานงานกับกรมเจ้าท่า จัดเจ้าหน้าที่ประจำตามจุดสำคัญ เพื่อคอยปรามผู้ที่ขับเรือเร็วทำให้เกิดคลื่นสูง นอกจากนี้ขอส่งกําลังใจให้พี่น้องประชาชนต่างจังหวัดที่ไม่มีแนวคันกั้นน้ำ ทำให้ต้องได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือที่ปล่อยจากเขื่อน อาจทำให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งหรือบ้านเรือน