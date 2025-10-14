"บิ๊กโจ๊ก" ร้องศาล รธน.คัดค้าน "สุชาติ" นั่งประธาน ป.ป.ช.

วันนี้ (14 ต.ค.) พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยคุณสมบัตินายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ว่า มีที่มาขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 233 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 18 วรรคสอง และมาตรา 14 วรรคสาม หรือไม่ เนื่องจาก พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บัญญัติว่า เมื่อตำแหน่งประธาน ป.ป.ช. ว่างลง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เลือกประธาน ป.ป.ช. จากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้ง 7 คน แต่การที่ ป.ป.ช. มีมติเลือกนายสุชาติ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธาน ป.ป.ช. เป็นการเลือกโดยที่มีกรรมการ ป.ป.ช. 2 คน พ้นวาระดำรงตำแหน่งไปแล้ว ไม่น่าจะร่วมโหวตประธาน เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ส่งผลต่อความมั่นคงแห่งสิทธิเสรีภาพของตนเอง รวมถึงประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การใช้อำนาจของประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ กล่าวว่า การมายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ ไม่ใช่เพราะมีความขัดแย้งส่วนตัวกับนายสุชาติ มาก่อน แต่เป็นการดำเนินการตามข้อกฎหมาย เพราะเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของนายสุชาติ ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ป.ป.ช. เป็นองค์กรปราบโกง มีอำนาจล้นฟ้า แต่กลับมีกระบวนการที่มาในการสรรหาประธาน ป.ป.ช. ไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อการอำนวยความยุติธรรมและความมั่นคงทางสิทธิเสรีภาพต่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงตนเอง ซึ่งเป็นคู่กรณีและมีความขัดแย้งกับนายสุชาติ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. อยู่เดิม ซึ่งไม่เคยคิดแทรกแซงกระบวนสอบสวนคดีของตนที่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของ ป.ป.ช. เพียงแต่ขอให้การดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการ