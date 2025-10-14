"โจ๊ก" ยื่นศาลรธน.วินิจฉัย "สุชาติ" นั่งปธ. ป.ป.ช.ขัดต่อพ.ร.ป. ปัดร้องเพราะขัดแย้งส่วนตัว

อดีตตร.ดัง ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย "สุชาติ" นั่งตำแหน่ง ประธาน ป.ป.ช.ขัดต่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปัดร้องเพราะขัดแย้งส่วนตัว แต่เพื่ออำนวยความยุติธรรม
วันนี้ (14 ต.ค.) พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. เดินทางมา ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาวินิจฉัย คุณสมบัติ สุชาติ ตระกูลเกษมสุข ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ว่า มีที่มาขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 233 พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 18 วรรคสอง และมาตรา 14 วรรคสาม หรือไม่ เนื่องจาก พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บัญญัติว่า เมื่อ ตำแหน่ง ประธาน ป.ป.ช.ว่างลง ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เลือกตั้งประธาน ป.ป.ช. จากคณะกรรมการป.ป.ช. ทั้ง 7คน แต่กรณีที่ ป.ป.ช. มีมติเลือกนายสุชาติ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธาน ป.ป.ช.นั้น เป็นการเลือกตั้งโดยมี กรรมการ ป.ป.ช. 2คนพ้นวาระดำรงตำแหน่งไป ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายดังกล่าว ส่งผลต่อความมั่นคงแห่งสิทธิเสรีภาพของตนเองรวมถึงประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การใช้อำนาจของประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การมายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ ไม่ใช่เพราะเหตุมีความขัดแย้งส่วนตัวกับนายสุชาติมาก่อน แต่เป็นการดำเนินการตามข้อกฎหมาย เพราะเห็นว่าการกระทำดังกล่าว ของนายสุชาติไม่ถูกต้อง เนื่องจาก ป.ป.ช. เป็นองค์กรปราบโกงมีอำนาจล้นฟ้า แต่กลับมีกระบวนการที่มาในการสรรหาประธานป.ป.ชไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อการอำนวยความยุติธรรม ความมั่นคงทางสิทธิเสรีภาพต่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงตนซึ่งเป็นคู่กรณีและมีความขัดแย้งกับนายสุชาติ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. อยู่เดิม ซึ่งตนไม่เคยคิดแทรกแซงกระบวนสอบสวนคดีของตนที่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของ ป.ป.ช.เพียงแต่ขอให้การดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญ