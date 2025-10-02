xs
17.42 น. รถชนกันบน ถ.ประชาธิปก ขาเข้า ส่งผลจราจรเคลื่อนตัวช้า-ติดขัด
เผยแพร่:
2 ต.ค. 2568 17:49
ปรับปรุง:
2 ต.ค. 2568 17:49
โดย: ผู้จัดการออนไลน์
JS100Radio รายงานสภาพจราจรวันนี้ (2 ต.ค.) ว่า เวลา 17:42 น. เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันบนถนนประชาธิปก ฝั่งขาเข้า ช่วงสะพานพระปกเกล้า ถึงแยกบ้านแขก ที่บริเวณกลางสะพานพระปกเกล้า ทำให้ขวางช่องทางซ้าย ส่งผลการจราจรเคลื่อนตัวช้าถึงติดขัด
