17.42 น. รถชนกันบน ถ.ประชาธิปก ขาเข้า ส่งผลจราจรเคลื่อนตัวช้า-ติดขัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

JS100Radio รายงานสภาพจราจรวันนี้ (2 ต.ค.) ว่า เวลา 17:42 น. เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันบนถนนประชาธิปก ฝั่งขาเข้า ช่วงสะพานพระปกเกล้า ถึงแยกบ้านแขก ที่บริเวณกลางสะพานพระปกเกล้า ทำให้ขวางช่องทางซ้าย ส่งผลการจราจรเคลื่อนตัวช้าถึงติดขัด